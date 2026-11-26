Кратко:
- "Нептун" ВМСнанес удар по аэродрому Су-34 в Волгоградской области
- В Башкортостане поражен резервуар станции "Транснефти"
- Последствия удара по аэродрому ещё уточняются
В ночь на 26 ноября Силы обороны Украины одновременно нанесли удар по аэродрому Мариновка в Волгоградской области, где базируются истребители-бомбардировщики Су-34, и линейную производственно-диспетчерскую станцию Субханкулово в Башкортостане. Нефтяная станция расположена более чем в 1000 км от границы с Украиной. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
"Ночь на 26 ноября оказалась для армии РФ длинной и жаркой. Силы обороны Украины одновременно нанесли удар по двум важным объектам противника - на Волге и в Башкортостане", - отметили в Генштабе.
По данным Генштаба, для нанесения удара по аэродрому был задействован береговой ракетный комплекс "Нептун" Военно-морских сил ВСУ. На "Мариновке" базируются Су-34, с которых оккупанты сбрасывают управляемые авиабомбы на украинские города и позиции украинских воинов.
О масштабах поражения военные пока не сообщают.
"Результаты удара и степень повреждений инфраструктуры уточняются", - отметили в Генштабе.
Что было поражено в Башкортостане
Украинские средства поражения достигли и Башкортостана. Попадание зафиксировано на территории ЛВДС "Субханкулово" - узла "Транснефти", через который перекачивают нефть из Западной Сибири и Башкортостана.
По данным Генштаба, подтверждено попадание в резервуар, на территории станции вспыхнул пожар.
"Каждое такое попадание означает меньше нефти для переработки и меньше нефтерублей, на которые Россия ведет войну", - подчеркнули военные.
Как удары по нефтяной инфраструктуре бьют по доходам РФ
Аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям Razom We Stand Максим Гардус в интервью Главреду отметил, что нефтяная рента все меньше работает на развитие российской экономики.
"У них остается мало средств на развитие за счет ренты", - подчеркнул специалист.
В то же время, по его словам, последствия уже заметны в самой отрасли, где сокращаются инвестиции в новые скважины.
"Темпы бурения в России снижаются", - пояснил Гардус.
Несмотря на это, эксперт предостерег от завышенных ожиданий относительно быстрого эффекта для Кремля.
"Пока что системное сокращение добычи не является катастрофой для Кремля", - подытожил эксперт.
Удары по РФ - новости по теме
Как сообщал Главред, в конце октября ВМС заявили об уничтожении двух Су-34 на аэродроме "Мариновка" после удара "Нептунами". По данным военных, самолеты принадлежали 11-му смешанному авиаполку.
Впоследствии появились независимые данные о последствиях атаки. OSINT-аналитики обнародовали спутниковые снимки аэродрома, на которых видны следы попаданий в двух местах стоянки Су-34. Анализ подготовил OSINT-ресурс "КиберБорошно" на основе снимков Sentinel.
Украинские силы наносят удары и по другим военным аэродромам РФ. Мониторы раскрыли последствия атаки на аэродром "Саваслейка ". По их данным, там были поражены пять российских самолетов.
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