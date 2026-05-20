Ключевая отрасль доходов РФ страдает: эксперт рассказал о последствиях ударов ВСУ

Анна Косик
20 мая 2026, 14:15
Ситуацию для России усугубляет то, что Путин направляет все доходы на войну.
удар по НПЗ, Путин
Главный источник доходов РФ ослаблен / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Генштаб ВСУ

Что сообщил Гардус:

  • Нефтяная отрасль РФ страдает от ударов ВСУ
  • Темпы добычи нефти в России постепенно падают
  • После окончания войны в Украине полностью восстановить нефтяную отрасль РФ будет сложно

Украина активизировала удары по стратегически важным объектам на территории страны-агрессора России. Среди приоритетных целей — НПЗ и порты, в результате ударов по которым в РФ все меньше возможностей для добычи нефти и заработка денег.

Для российской нефтяной отрасли это очень тревожная тенденция. Об этом в интервью Главреду рассказал специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус.

По его словам, Россия сейчас из-за санкций и отсутствия доступа к западному оборудованию и технологиям сокращает инвестиции. Путин фактически заставляет компании отдавать все деньги на войну.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

"У них остается мало средств на развитие за счет ренты, налогов на добычу полезных ископаемых, дивидендов и других механизмов. Это уже ощутимо, ведь мы видим, что темпы бурения в России снижаются, хотя она засекречивает статистику, но некоторые данные иногда публикуются", — отметил эксперт.

Поддержать темпы добычи нефти РФ вряд ли удастся

За последние 4 года в России не было найдено ни одного крупного месторождения — только мелкие и средние. А для того, чтобы поддерживать темпы добычи, нужно постоянно искать новые, так как старые со временем исчерпываются.

Смотрите видеоинтервью Максима Гардуса главному редактору о риске энергокризиса в Европе:

Это имеет негативные последствия для нефтяной отрасли РФ. Пока что системное сокращение добычи не является катастрофой для Кремля, но системные негативные явления накапливаются, и из них будет очень трудно выйти даже после завершения войны.

Как удары ВСУ влияют на работу российских НПЗ

Главред писал, что, по данным источников Reuters, Московский нефтеперерабатывающий завод временно остановил работу после удара украинского дрона, который произошел в минувшие выходные.

Отмечается, что ущерб от атаки был минимальным, однако руководство предприятия решило приостановить производство в целях безопасности и проверки оборудования.

Напомним, Главред писал, что 19 мая под ударом оказались как минимум четыре города России. Среди них Ярославль, где целью удара стал НПЗ. Подтверждено поражение на земле.

Накануне, в ночь на 15 мая, в российской Рязани прогремели мощные взрывы. В городе бушевал пожар и сильное задымление. Под атаку дронов попал рязанский НПЗ.

Ранее, в ночь на 8 мая, специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь" в стране-агрессоре России.

О личности: Максим Гардус

Максим Гардус — украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран.

Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

