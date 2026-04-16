Дроны ударили по НПЗ в Туапсе: на заводе вспыхнул мощный пожар

По сообщениям местных жителей, на заводе горят три резервуара.

Под ударом нефтяная инфраструктура: что известно об атаке на Туапсе

Кратко:

Беспилотники атаковали Краснодарский край РФ

Под удар попал Туапсинский нефтеперерабатывающий завод

Власти РФ подтвердили массированную атаку дронов по региону

В ночь на 16 апреля ударные беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Как сообщило российское издание Astra, на предприятии вспыхнул пожар.

"Туапсинский нефтеперерабатывающий завод горит после нападения в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что, согласно анализу, горит НПЗ, которое расположено по адресу: ул. Индустриальная, 4.

Как сообщает мониторингового канала Exilenova+, в Туапсе, по сообщениям местных жителей, на НПЗ горят три резервуара.

В Сети появились кадры пожара на заводе.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что ночью регион подвергся массированной атаке БПЛА.

"В Туапсе в результате падения обломков повреждены 5 частных и 1 многоквартирный жилой дом. Администрация муниципалитета разворачивает пункт временного размещения для жителей. Также многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта", — написал Кондратьев.

По его словам, "атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних – 5 и 14 лет".

В Минобороны РФ заявили, что в течение ночи силами ПВО якобы были "перехвачены и уничтожены 207 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей".

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе.

Атаки по территории России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 15 апреля в России раздались мощные взрывы. Под атакой украинских дронов оказалась Белгородская область. В городе Валуйки БПЛА поразили склады горюче-смазочных материалов и логистику оккупационной армии РФ.

В ночь на 11 апреля неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край, где после серии взрывов появилось яркое зарево в небе и вспыхнул пожар. Под ударом могла оказаться производственно-диспетчерская станция "Крымская".

В ночь на 9 апреля по меньшей мере 20 взрывов прогремело в районе города Крымск. Беспилотники могли атаковать Крымскую линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС). Это объект нефтепроводной инфраструктуры, входящий в систему магистральных трубопроводов.

В ночь на 5 апреля была поражена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородская обл., РФ). В результате удара ВСУ на территории предприятия возник масштабный пожар.

В ночь на 2 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфе (столица Башкортостана). По предварительной информации, загорелась ключевая установка первичной переработки нефти — АВТ-5.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

