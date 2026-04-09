Десятки взрывов и мощный пожар: что попало под удар дронов на Кубани

Анна Ярославская
9 апреля 2026, 09:03
Под удар могли попасть военные объекты или нефтяная инфраструктура.
ЛПДС "Крымская", вероятно, попала под удар дронов / Коллаж: Главред, фото: google.com/search, скриншот

Кратко:

  • В районе Крымска прогремело не менее 20 взрывов
  • Под удар могли попасть военные объекты, включая авиабазу
  • Также сообщается о возможной атаке на ЛПДС "Крымская"

В ночь на 9 апреля дроны атаковали Краснодарский край страны-агрессора России. По меньшей мере 20 взрывов прогремело в районе города Крымск.

Местный губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил атаку беспилотников на регион. По его словам, есть погибший.

"В поселке Саук-Дере Крымского района обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома (...) Фрагменты уничтоженных беспилотников также упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий. По нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское. Пострадавших и разрушений во всех остальных случаях нет", — говорится в сообщении.

Российские Telegram-каналы сообщили, что в Крымске прогремело не менее 20 взрывов, а в небе наблюдались яркие вспышки на фоне атаки.

"Очевидцы рассказали, что слышали более 20 взрывов за час в пригороде Крымска. Также в небе были видны яркие вспышки. Местные утверждают, что БПЛА летели на низкой высоте. Один из БПЛА врезался в жилой дом в поселке Саук-Дере. Сейчас там работают экстренные службы", - пишет Shot.

OSINT-канал Supernova+ сообщает, что в Крымске беспилотники могли атаковать авиабазу 3-го смешанного авиационного полка. Он входит в состав 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии и дислоцируется именно в Крымске, как говорится в открытых источниках.

"Крымск, Краснодарский край... атакована авиабаза воинской части 75386, 3-й гвардейский истребительный авиаполк", — говорится в сообщении.

ЛДПС "Крымская" / Фото: t.me/astrapress

Российский Telegram-канал Astra сообщает, дроны, вероятно, атаковали Крымскую линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС). Это объект нефтепроводной инфраструктуры, входящий в систему магистральных трубопроводов.

Пожар на территории ЛДПС "Крымская" / скриншот

"Загорелась Подстанция ПС 110 кВ "Крымская НПС". Она находится на территории ЛПДС "Крымская" АО "Черномортранснефть", - говорится в сообщении.

ЛДПС "Крымская" / Фото: t.me/astrapress

ЛПДС "Крымская" относится к ведению Краснодарского районного управления магистральных нефтепроводов (КРУМН), которое, в свою очередь, входит в структуру АО "Черномортранснефть". Станция качает нефть и нефтепродукты по магистральным нефтепроводам (МН) "Тихорецк – Новороссийск 2,3", "Крымск – Грушовая" и "Крымск – Краснодар", а также нефтепродуктопроводу (МНПП) "Тихорецк – Новороссийск 1".

От ЛПДС "Крымская" нефть и нефтепродукты отправляются по трубопроводам в порт Новороссийск либо на Ильский и Афипский НПЗ.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Что говорят в Минобороны РФ

По данным Министерства обороны России, за ночь якобы были сбиты 69 украинских беспилотников над тремя регионами РФ и Азовским морем.

"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 8 апреля до 7.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Астраханской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря", — говорится в сообщении ведомства.

Последние успешные удары по оккупантам

Как писал Главред, в ночь на 9 апреля дроны массированно атаковали Луганскую область. Около полуночи в районе оккупированных Алчевска и Перевальска прозвучала серия взрывов, а в небе было видно сильное зарево. Под удар могли попасть базы ремонта техники и склад боеприпасов оккупантов.

8 апреля партизаны АТЕШ сообщили, что нанесли двойной удар по железнодорожному снабжению российских оккупантов на Купянском направлении. Уничтожены два релейных шкафа - ключевые узлы управления движением поездов на этом направлении. В результате эшелоны с боеприпасами и техникой застряли.

Атаки на российские НПЗ

В ночь на 5 апреля была поражена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородская обл., РФ). В результате удара ВСУ на территории предприятия возник масштабный пожар.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" занимает стратегическое место в нефтеперерабатывающей отрасли РФ, в частности, обеспечивая топливом критически важный московский регион (почти 30% общероссийского потребления бензина) и российскую армию.

В ночь на 2 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфе (столица Башкортостана). По предварительной информации, загорелась ключевая установка первичной переработки нефти — АВТ-5.

28 марта беспилотники нанесли массированный удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в городе Ярославль. После чего на территории предприятия вспыхнули масштабные пожары.

Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23.

