Взрывы на Луганщине: дроны атаковали базы ремонта техники и склад боеприпасов РФ

Серия взрывов прогремела на оккупированной территории Луганской области.

Луганская область подверглась массированной атаке дронов

Кратко:

Взрывы прогремели в районах Алчевска и Перевальска

В небе - зарево после серии "прилетов"

Под удар могли попасть базы ремонта техники и склад боеприпасов оккупантов

В ночь на 9 апреля дроны массированно атаковали Луганскую область. Около полуночи в районе оккупированных Алчевска и Перевальска прозвучала серия взрывов, а в небе было видно сильное зарево.

Как сообщает мониторинговый канал Exilenova+, под удар беспилотников могли попасть базы ремонта и обслуживания военной техники россиян.

"В районе Алчевска/Перевальска на Луганщине "прилеты" по базам ремонта и обслуживания техники российской оккупационной армии", — говорится в сообщении.

Мониторинговый канал Supernova+ писал, что под ударом дронов в Перевальске оказался склад боеприпасов российских военных.

"Перевальск, Луганщина. "Прилет" по складу БК", — говорится в сообщении.

В местных каналах писали об угрозе ракет и реактивных беспилотников для оккупированного Алчевска. Взрывы также были слышны в Лисичанске.

Официальных данных о последствиях ударов по оккупированой Луганщине пока что нет.

Как писал Главред, партизаны АТЕШ нанесли двойной удар по железнодорожному снабжению российских оккупантов на Купянском направлении. Уничтожены два релейных шкафа - ключевые узлы управления движением поездов на этом направлении. В результате эшелоны с боеприпасами и техникой застряли.

В начале апреля СБУ во второй раз за месяц атаковала Алчевский металлургический комбинат на оккупированной Луганщине, который оккупанты используют для военного производства. В результате удара комбинат прекратил работу.

В ночь на 6 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. Также был сбит вражеский самолет-амфибия Бе-12 в оккупированном Крыму.

Генштаб сообщил, что в ночь на 4 апреля Силы обороны Украины поразили железнодорожные эшелоны с топливом в районах Щотово и Станицы Луганской на временно оккупированной украинской Луганщине. Поражение указанных объектов затрудняет обеспечение горюче-смазочными материалами оккупационной армии российского агрессора.

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

