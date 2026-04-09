Взрывы на Луганщине: дроны атаковали базы ремонта техники и склад боеприпасов РФ

Анна Ярославская
9 апреля 2026, 07:34
Серия взрывов прогремела на оккупированной территории Луганской области.
Атака дронов на Алчевск
Луганская область подверглась массированной атаке дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus



  • Взрывы прогремели в районах Алчевска и Перевальска
  • В небе - зарево после серии "прилетов"
  • Под удар могли попасть базы ремонта техники и склад боеприпасов оккупантов

В ночь на 9 апреля дроны массированно атаковали Луганскую область. Около полуночи в районе оккупированных Алчевска и Перевальска прозвучала серия взрывов, а в небе было видно сильное зарево.

Как сообщает мониторинговый канал Exilenova+, под удар беспилотников могли попасть базы ремонта и обслуживания военной техники россиян.

видео дня

"В районе Алчевска/Перевальска на Луганщине "прилеты" по базам ремонта и обслуживания техники российской оккупационной армии", — говорится в сообщении.

Скриншот

Полное видео смотрите на нашем канале в Telegram.

Мониторинговый канал Supernova+ писал, что под ударом дронов в Перевальске оказался склад боеприпасов российских военных.

"Перевальск, Луганщина. "Прилет" по складу БК", — говорится в сообщении.

В местных каналах писали об угрозе ракет и реактивных беспилотников для оккупированного Алчевска. Взрывы также были слышны в Лисичанске.

Скриншот

Официальных данных о последствиях ударов по оккупированой Луганщине пока что нет.

Успешные операции против армии РФ - последние новости

Как писал Главред, партизаны АТЕШ нанесли двойной удар по железнодорожному снабжению российских оккупантов на Купянском направлении. Уничтожены два релейных шкафа - ключевые узлы управления движением поездов на этом направлении. В результате эшелоны с боеприпасами и техникой застряли.

В начале апреля СБУ во второй раз за месяц атаковала Алчевский металлургический комбинат на оккупированной Луганщине, который оккупанты используют для военного производства. В результате удара комбинат прекратил работу.

В ночь на 6 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. Также был сбит вражеский самолет-амфибия Бе-12 в оккупированном Крыму.

Генштаб сообщил, что в ночь на 4 апреля Силы обороны Украины поразили железнодорожные эшелоны с топливом в районах Щотово и Станицы Луганской на временно оккупированной украинской Луганщине. Поражение указанных объектов затрудняет обеспечение горюче-смазочными материалами оккупационной армии российского агрессора.

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Реклама

