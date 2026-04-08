Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

Виталий Кирсанов
8 апреля 2026, 20:11
Вэнс отметил, что на начальном этапе переговоров стороны даже не могли четко сформулировать свои требования для прекращения войны.
Что сказал Джей Ди Вэнс:

  • Динамика переговоров выглядит обнадеживающей
  • Переговоры сводятся к вопросам контроля над ограниченными территориями

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о "значительном прогрессе" в переговорах между Украиной и Россией по поводу завершения войны. По его словам, позиции сторон стали ближе друг к другу. Об этом он сообщил 8 апреля во время визита в Будапешт, передает "Радио Свобода".

Вэнс отметил, что на начальном этапе переговоров стороны даже не могли четко сформулировать свои требования для прекращения войны.

видео дня

"Сначала мы не могли убедить РФ и Украину хотя бы сформулировать, чего они хотят для завершения конфликта. Сейчас мы этого достигли. Мы получили документы от украинцев и россиян. Мы фактически заставили их высказать свои позиции, и со временем их позиции стали все ближе и ближе", – сказал Венс.

Он подчеркнул, что хотя окончательных договоренностей пока нет, динамика переговоров выглядит обнадеживающей. Вице-президент добавил, что, по его мнению, война в значительной степени утратила свой первоначальный смысл.

Также Вэнс обратил внимание на то, что на данном этапе переговоры сводятся к вопросам контроля над ограниченными территориями.

"Стоит ли это потери еще сотен тысяч российских и украинских молодых мужчин? Стоит ли это дополнительных месяцев или даже лет высоких цен на энергоносители и экономического опустошения?" – отметил он.

При этом Вэнс раскритиковал европейских лидеров за то, что они, по его мнению, не делают достаточно для прекращения войны.

Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс / Инфографика: Главред

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан способствовал лучшему пониманию в Вашингтоне позиций Украины и России относительно возможного достижения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затяжная война на Ближнем Востоке может ослабить поддержку Киева со стороны США.

Также в апреле ожидается визит в Киев американской делегации высокого уровня во главе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, о чем сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Другие новости:

О персоне Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.

15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году.

Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.

Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.

Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.

В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование новости Украины новости Украины и мира Мирный план Трампа Джей Ди Вэнс
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять