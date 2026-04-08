"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о "значительном прогрессе" в переговорах между Украиной и Россией по поводу завершения войны. По его словам, позиции сторон стали ближе друг к другу. Об этом он сообщил 8 апреля во время визита в Будапешт, передает "Радио Свобода".
Вэнс отметил, что на начальном этапе переговоров стороны даже не могли четко сформулировать свои требования для прекращения войны.
"Сначала мы не могли убедить РФ и Украину хотя бы сформулировать, чего они хотят для завершения конфликта. Сейчас мы этого достигли. Мы получили документы от украинцев и россиян. Мы фактически заставили их высказать свои позиции, и со временем их позиции стали все ближе и ближе", – сказал Венс.
Он подчеркнул, что хотя окончательных договоренностей пока нет, динамика переговоров выглядит обнадеживающей. Вице-президент добавил, что, по его мнению, война в значительной степени утратила свой первоначальный смысл.
Также Вэнс обратил внимание на то, что на данном этапе переговоры сводятся к вопросам контроля над ограниченными территориями.
"Стоит ли это потери еще сотен тысяч российских и украинских молодых мужчин? Стоит ли это дополнительных месяцев или даже лет высоких цен на энергоносители и экономического опустошения?" – отметил он.
При этом Вэнс раскритиковал европейских лидеров за то, что они, по его мнению, не делают достаточно для прекращения войны.
Мирные переговоры — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан способствовал лучшему пониманию в Вашингтоне позиций Украины и России относительно возможного достижения мира.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затяжная война на Ближнем Востоке может ослабить поддержку Киева со стороны США.
Также в апреле ожидается визит в Киев американской делегации высокого уровня во главе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, о чем сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
Другие новости:
О персоне Джей Ди Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.
15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году.
Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.
Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.
Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.
В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред