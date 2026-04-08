"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

Вэнс отметил, что на начальном этапе переговоров стороны даже не могли четко сформулировать свои требования для прекращения войны.

Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

Динамика переговоров выглядит обнадеживающей

Переговоры сводятся к вопросам контроля над ограниченными территориями

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о "значительном прогрессе" в переговорах между Украиной и Россией по поводу завершения войны. По его словам, позиции сторон стали ближе друг к другу. Об этом он сообщил 8 апреля во время визита в Будапешт, передает "Радио Свобода".

Вэнс отметил, что на начальном этапе переговоров стороны даже не могли четко сформулировать свои требования для прекращения войны.

"Сначала мы не могли убедить РФ и Украину хотя бы сформулировать, чего они хотят для завершения конфликта. Сейчас мы этого достигли. Мы получили документы от украинцев и россиян. Мы фактически заставили их высказать свои позиции, и со временем их позиции стали все ближе и ближе", – сказал Венс.

Он подчеркнул, что хотя окончательных договоренностей пока нет, динамика переговоров выглядит обнадеживающей. Вице-президент добавил, что, по его мнению, война в значительной степени утратила свой первоначальный смысл.

Также Вэнс обратил внимание на то, что на данном этапе переговоры сводятся к вопросам контроля над ограниченными территориями.

"Стоит ли это потери еще сотен тысяч российских и украинских молодых мужчин? Стоит ли это дополнительных месяцев или даже лет высоких цен на энергоносители и экономического опустошения?" – отметил он.

При этом Вэнс раскритиковал европейских лидеров за то, что они, по его мнению, не делают достаточно для прекращения войны.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан способствовал лучшему пониманию в Вашингтоне позиций Украины и России относительно возможного достижения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затяжная война на Ближнем Востоке может ослабить поддержку Киева со стороны США.

Также в апреле ожидается визит в Киев американской делегации высокого уровня во главе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, о чем сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

О персоне Джей Ди Вэнс Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года. 15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году. Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии. Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс. Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

