Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026: алмазный и радужный эффект

Превратить обычные яйца в произведение искусства можно с помощью подручных средств.

Как необычно покрасить яйца на Пасху

Вы узнаете:

Как правильно подготовить яйца к покраске

Как покрасить яйца фломастерами

Что такое "мерцающая крашенка" и как добиться этого эффекта

Пасха — это не только время духовного возрождения, но и прекрасная возможность проявить творчество в приготовлении праздничного стола. Одной из самых ярких традиций этого праздника является покраска и декорирование яиц, которое доставляет радость и взрослым, и детям.

Существует множество способов придать обычным яйцам неповторимый вид — от простых домашних техник до сложных идей. Главред узнал о самых современных тенденциях в покраске яиц на Пасху.

Как красить яйца на Пасху

Основа идеального пасхального яйца — правильная подготовка. Чтобы краска ложилась равномерно, а скорлупа не треснула, стоит соблюдать несколько золотых правил.

Температурный режим: достаньте яйца из холодильника за час до варки, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Очистка: перед покраской протрите поверхность спиртом или уксусом — это обезжирит скорлупу, и цвет будет более насыщенным. Секрет блеска: после того как яйца высохнут, обязательно натрите их салфеткой, смоченной в растительном масле. Это придаст им глянцевое сияние.

Как покрасить яйца на Пасху без красителей

Один из самых простых и эффектных методов окрашивания без использования промышленных красителей предлагает TikTok-канал prostoismachno. Этот способ идеально подходит для создания уникальных узоров с помощью подручных средств.

Возьмите бумажную салфетку и раскрасьте ее фломастерами (любые узоры, пятна или линии разными цветами). Для раствора смешайте 50 мл воды и 50 мл уксуса. Заверните заранее сваренное яйцо в раскрашенную салфетку и плотно закрутите. Окуните этот "сверток" в жидкость буквально на секунду и вытащите. Оставьте яйцо высыхать прямо во влажной салфетке на тарелке. После разворачивания на скорлупе остается яркий акварельный принт, для блеска стоит протереть яйцо растительным маслом.

Как сделать мерцающие крашенки

В 2026 году главным трендом становится "мерцающая крашенка". Этот эффект достигается путем варки яиц в красном сухом вине. Кристаллы сахара и вина, оседающие на поверхности во время высыхания, создают впечатление, будто яйца посыпаны мелкими бриллиантами.

Натуральные красители для яиц / Инфографика: Главред

Ингредиенты и материалы:

Вареные яйца

Красное сухое вино (достаточно, чтобы покрыть яйца)

Сахар (1-2 ст. л. на стакан вина)

Кастрюля, миска или банка для маринования

Шаги:

В кастрюле или банке смешайте красное сухое вино с сахаром и уксусом. Опустите яйца в смесь так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Оставьте яйца вариться на 7 минут для равномерного окрашивания. Оставьте яйца в жидкости на несколько часов. Выньте яйца, дайте им немного подсохнуть.

Также популярными остаются натуральные оттенки: пыльная роза (отвар красной капусты с добавлением уксуса) и глубокий индиго (крепкий настой чая каркаде).

Об источнике: TikTok-канал prostoismachno TikTok-канал prostoismachno имеет 6 194 подписчика и 60,7 тыс. лайков. На канале публикуют простые и креативные кулинарные рецепты, лайфхаки и советы по приготовлению еды.

