Почему Пасха не у православных и католиков совпадает: все решает один нюанс

Сергей Кущ
25 марта 2026, 17:07
Иногда даты совпадают, но это происходит нечасто.
Почему Пасха не у православных и католиков совпадает / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Каждый год многие задаются вопросом: почему православная и католическая Пасха не совпадают и почему даты одного из главных христианских праздников могут отличаться на недели.

Разница действительно существует, и она связана не с верой, а с календарями и системой расчетов.

Главная причина — использование разных календарей. Католическая церковь живет по григорианскому календарю, который используется в большинстве стран мира. Православная церковь, в свою очередь, придерживается юлианского календаря, который отстает на несколько дней.

Из-за этого даже одинаковые астрономические события — например, равноденствие — в расчетах приходятся на разные даты.

Как рассчитывается Пасха у католиков

В католической традиции дата определяется как первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после 21 марта — условной даты весеннего равноденствия.

При этом используются более современные астрономические расчеты, поэтому католическая Пасха чаще бывает раньше.

Бывает ли Пасха в один день?

Иногда даты совпадают, но это происходит нечасто. Для этого расчеты по двум календарям должны совпасть, что бывает лишь в отдельные годы.

Несмотря на различия, смысл праздника остается единым — это символ Воскресения Христова и духовного обновления для всех христиан.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

