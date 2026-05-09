Древнее серебро: на заброшенной ферме нашли клад возрастом 1100 лет

Археологи в Норвегии едва не приняли древний клад за обычный мусор. Позже выяснилось, что под полом фермы лежали серебряные сокровища викингов.

Находку сделали на старой заброшенной ферме / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Почему фермеру пришлось вызвать археологов

Что исследователи приняли за старый металлолом

Как клад викингов пережил более тысячи лет

Археологи в Норвегии едва не приняли древний клад за обычный мусор, когда начали раскопки на старой ферме недалеко от Осло. Однако под полом древнего дома скрывались массивные серебряные браслеты эпохи викингов, пролежавшие в земле более 1100 лет.

Находку сделали на ферме неподалеку от Ордала, где фермер Торн Сигве Шмидт планировал проложить новую дорогу для трактора. Об этой истории вспоминает Popular Mechanics.

Перед началом работ мужчина вызвал археологов для проверки территории и это решение оказалось судьбоносным. На глубине около 18 сантиметров специалисты обнаружили четыре крупных серебряных браслета с узорами, относящимися к IX веку.

Полевой археолог Ола Тенгесдал Лигре признался, что сначала подумал, будто перед ним старые медные провода, которые нередко встречаются на сельхозугодьях. Но со временем команда поняла, что наткнулась на нечто гораздо более ценное.

Тайник мог принадлежать влиятельным викингам

Позже археологи установили, что на месте раскопок когда-то находилась крупная ферма эпохи викингов. Ее расположение позволяло контролировать вход во фьорд, что делало поселение стратегически важным. Помимо серебра, специалисты нашли заклепки, точильные камни, ножевые лезвия и посуду из мыльного камня.

Специалисты обнаружили четыре крупных серебряных браслета с узорами / Фото: University of Stavanger

Руководитель проекта Фолькер Демут назвал открытие самым значительным событием в своей карьере. По его словам, подобные предметы обычно находят на вспаханных полях, где они уже вырваны из исторического контекста. Здесь же клад остался практически нетронутым, что дает ученым шанс узнать больше о жизни викингов.

Почему сокровища оказались под полом

Эксперты считают, что ферма могла быть уничтожена во время нападения или поджога в период беспорядков, которые происходили в Норвегии в эпоху викингов между 800 и 1050 годами.

По одной из версий, жители спрятали серебро под половицами перед бегством в горы, надеясь позже вернуться за своими ценностями.

