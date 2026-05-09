Старые смартфоны в доме могут стать угрозой: что с ними делать

Константин Пономарев
9 мая 2026, 11:50
Эксперты рассказали, почему старые смартфоны нельзя хранить годами без проверки и какие данные могут остаться на устройствах.
Старые смартфоны, оставленные в ящике или на полке, могут представлять опасность
Старые смартфоны, оставленные в ящике или на полке, могут представлять опасность / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Что может случиться со старым смартфоном спустя годы
  • Какие данные могут остаться на забытом телефоне
  • Почему эксперты советуют не хранить старые гаджеты дома

Старые телефоны, которые годами лежат в ящиках и на полках, могут представлять не только бытовую проблему, но и реальную опасность для дома и личных данных. Эксперты предупреждают, что забытые устройства со временем становятся уязвимыми как физически, так и с точки зрения цифровой безопасности.

По данным издания SlashGear, основная угроза связана с литий-ионными аккумуляторами. Со временем батареи теряют стабильность, хуже переносят перепады температуры и могут перегреваться, особенно при попытке зарядить давно неиспользуемый смартфон.

Почему старые телефоны могут загореться

Специалисты отмечают, что поврежденные или изношенные аккумуляторы в редких случаях способны вызвать возгорание или даже небольшой взрыв.

Подобные случаи уже не раз происходили. Старые устройства перегревались во время зарядки или после длительного хранения в жарких помещениях.

Эксперты советуют хранить неиспользуемые смартфоны в сухом прохладном месте
Эксперты советуют хранить неиспользуемые смартфоны в сухом прохладном месте / Фото: Pexels

Чтобы снизить риск, эксперты советуют хранить неиспользуемые смартфоны в сухом прохладном месте и поддерживать заряд батареи примерно на уровне 50%. Если аккумулятор съемный, его рекомендуют извлечь. Также важно не выбрасывать старые батареи в обычный мусор, а сдавать их в специальные пункты переработки.

Какие данные могут остаться на старом смартфоне

Даже выключенный телефон может хранить большое количество личной информации. На старых устройствах часто остаются фотографии, переписки, банковские приложения, документы и доступы к аккаунтам.

Проблема усиливается тем, что производители прекращают выпуск обновлений безопасности для старых моделей. Без новых патчей такие смартфоны становятся более уязвимыми для современных методов взлома и кибератак.

О ресурсе: SlashGear

SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии.

Основан в 2005 году как блог, посвящённый мобильным технологиям. Впоследствии SlashGear быстро расширил тематику и вырос в площадку с широким охватом

В настоящее время издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

