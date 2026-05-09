Старые смартфоны в доме могут стать угрозой: что с ними делать

Старые телефоны, которые годами лежат в ящиках и на полках, могут представлять не только бытовую проблему, но и реальную опасность для дома и личных данных. Эксперты предупреждают, что забытые устройства со временем становятся уязвимыми как физически, так и с точки зрения цифровой безопасности.
По данным издания SlashGear, основная угроза связана с литий-ионными аккумуляторами. Со временем батареи теряют стабильность, хуже переносят перепады температуры и могут перегреваться, особенно при попытке зарядить давно неиспользуемый смартфон.
Почему старые телефоны могут загореться
Специалисты отмечают, что поврежденные или изношенные аккумуляторы в редких случаях способны вызвать возгорание или даже небольшой взрыв.
Подобные случаи уже не раз происходили. Старые устройства перегревались во время зарядки или после длительного хранения в жарких помещениях.
Чтобы снизить риск, эксперты советуют хранить неиспользуемые смартфоны в сухом прохладном месте и поддерживать заряд батареи примерно на уровне 50%. Если аккумулятор съемный, его рекомендуют извлечь. Также важно не выбрасывать старые батареи в обычный мусор, а сдавать их в специальные пункты переработки.
Какие данные могут остаться на старом смартфоне
Даже выключенный телефон может хранить большое количество личной информации. На старых устройствах часто остаются фотографии, переписки, банковские приложения, документы и доступы к аккаунтам.
Проблема усиливается тем, что производители прекращают выпуск обновлений безопасности для старых моделей. Без новых патчей такие смартфоны становятся более уязвимыми для современных методов взлома и кибератак.
Ранее Главред писал о том, что боковые кнопки смартфона обладают скрытыми функциями. Многие пользователи ежедневно держат смартфон в руках, но далеко не все используют его возможности на максимум. Обычные боковые кнопки, которые кажутся предназначенными лишь для регулировки громкости, на самом деле скрывают ряд полезных функций.
Также сообщалось о четырех самых полезных гаджета для пожилых людей. Они облегчают повседневные задачи, повышают безопасность и помогают оставаться независимыми дома.
О ресурсе: SlashGear
SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии.
Основан в 2005 году как блог, посвящённый мобильным технологиям. Впоследствии SlashGear быстро расширил тематику и вырос в площадку с широким охватом
В настоящее время издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.
