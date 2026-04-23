Четыре самых полезных гаджета для пожилых людей: упрощают жизнь

Подборка из четырех гаджетов для пожилых людей, которые облегчают повседневные задачи, повышают безопасность и помогают оставаться независимыми дома.

https://glavred.info/techno/chetyre-samyh-poleznyh-gadzheta-dlya-pozhilyh-lyudey-uproshchayut-zhizn-10758962.html Ссылка скопирована

Полезные гаджеты для пожилых людей

Вы узнаете:

Какие гаджеты могут спасти жизнь в экстренной ситуации

Какие устройства становятся незаменимыми с возрастом

Как технологии берут на себя самые сложные задачи

Технологии все чаще становятся не просто удобством, а настоящей поддержкой в повседневной жизни. Особенно это касается пожилых людей, для которых простота, безопасность и доступность выходят на первый план. Сегодня рынок предлагает устройства, способные не только облегчить быт, но и помочь сохранить независимость, и речь не только о смартфонах.

Современные компании, такие как Apple, активно внедряют функции доступности в свои устройства, делая их понятными даже для тех, кто раньше не пользовался техникой. Однако есть и другие гаджеты, которые становятся настоящими помощниками в доме. Об этом пишет BGR.

видео дня

Умные часы: контроль здоровья и безопасность

Apple Watch и другие умные часы все чаще выбирают не только молодые пользователи. Эти компактные устройства способны отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, фиксировать падения и даже предупреждать о возможных проблемах со здоровьем.

Умные часы / Фото: ua.depositphotos.com

Кроме того, часы могут напоминать о необходимости двигаться, следить за качеством сна и даже отправлять сигнал тревоги близким. Для пожилых людей, живущих отдельно, это может стать важным элементом безопасности и спокойствия для семьи.

Планшеты: удобство общения и развлечений

Планшеты вроде iPad mini становятся отличной альтернативой смартфонам и компьютерам. Большой экран позволяет легче читать текст, смотреть видео и общаться с близкими через видеозвонки.

Планшеты становятся отличной альтернативой смартфонам / Фото: ua.depositphotos.com

Благодаря простому интерфейсу и возможности увеличивать элементы на экране, такие устройства подходят даже тем, кто только начинает осваивать технологии. Они также подходят для игр, чтения новостей и использования мессенджеров.

Роботы-пылесосы: уборка без усилий

Современные роботы-пылесосы берут на себя одну из самых утомительных задач, а именно уборку дома. Они могут автоматически строить карту помещения, обходить препятствия и работать по расписанию.

Современные роботы-пылесосы помогают пожилым людям с уборкой / Фото: ua.depositphotos.com

Некоторые модели способны самостоятельно очищаться и даже подключаться к водопроводу для влажной уборки. Это особенно важно для пожилых людей, которым сложно регулярно выполнять физическую работу по дому.

Умные колонки: голосовой помощник

Устройства вроде Amazon Echo с голосовым помощником Alexa или аналогами от Google позволяют управлять техникой и получать информацию без лишних действий.

Колонки позволяют управлять техникой и получать информацию без лишних действий / Фото: ua.depositphotos.com

С помощью голоса можно узнать погоду, поставить напоминание о приеме лекарств, включить музыку или позвонить близким. Это делает повседневные задачи проще и снижает зависимость от сложных интерфейсов.

Ранее Главред писал о том, как сделать зарядку смартфона намного быстрее. Неправильный адаптер снижает скорость. Эксперт рассказала, как ускорить процесс и повысить эффективность беспроводной зарядки.

Также сообщалось о том, что будет, если оставлять зарядку в розетке. Эксперты рассказали, как длительное нахождение зарядного устройства в сети ускоряет износ внутренних компонентов.

Вам может быть интересно:

Об источнике: BGR Сайт является один из самых известных онлайн-источников новостей в сфере технологий, развлечений и науки, глубокого анализа и обзоров продуктов. BGR также является одним из старейших онлайн-сайтов, посвященных мобильным и технологическим новациям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред