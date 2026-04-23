Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

Четыре самых полезных гаджета для пожилых людей: упрощают жизнь

Константин Пономарев
23 апреля 2026, 14:29
Подборка из четырех гаджетов для пожилых людей, которые облегчают повседневные задачи, повышают безопасность и помогают оставаться независимыми дома.
Полезные гаджеты для пожилых людей
Полезные гаджеты для пожилых людей / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие гаджеты могут спасти жизнь в экстренной ситуации
  • Какие устройства становятся незаменимыми с возрастом
  • Как технологии берут на себя самые сложные задачи

Технологии все чаще становятся не просто удобством, а настоящей поддержкой в повседневной жизни. Особенно это касается пожилых людей, для которых простота, безопасность и доступность выходят на первый план. Сегодня рынок предлагает устройства, способные не только облегчить быт, но и помочь сохранить независимость, и речь не только о смартфонах.

Современные компании, такие как Apple, активно внедряют функции доступности в свои устройства, делая их понятными даже для тех, кто раньше не пользовался техникой. Однако есть и другие гаджеты, которые становятся настоящими помощниками в доме. Об этом пишет BGR.

видео дня

Умные часы: контроль здоровья и безопасность

Apple Watch и другие умные часы все чаще выбирают не только молодые пользователи. Эти компактные устройства способны отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, фиксировать падения и даже предупреждать о возможных проблемах со здоровьем.

Умные часы
Умные часы / Фото: ua.depositphotos.com

Кроме того, часы могут напоминать о необходимости двигаться, следить за качеством сна и даже отправлять сигнал тревоги близким. Для пожилых людей, живущих отдельно, это может стать важным элементом безопасности и спокойствия для семьи.

Планшеты: удобство общения и развлечений

Планшеты вроде iPad mini становятся отличной альтернативой смартфонам и компьютерам. Большой экран позволяет легче читать текст, смотреть видео и общаться с близкими через видеозвонки.

Планшеты становятся отличной альтернативой смартфонам
Планшеты становятся отличной альтернативой смартфонам / Фото: ua.depositphotos.com

Благодаря простому интерфейсу и возможности увеличивать элементы на экране, такие устройства подходят даже тем, кто только начинает осваивать технологии. Они также подходят для игр, чтения новостей и использования мессенджеров.

Роботы-пылесосы: уборка без усилий

Современные роботы-пылесосы берут на себя одну из самых утомительных задач, а именно уборку дома. Они могут автоматически строить карту помещения, обходить препятствия и работать по расписанию.

Современные роботы-пылесосы помогают пожилым людям с уборкой
Современные роботы-пылесосы помогают пожилым людям с уборкой / Фото: ua.depositphotos.com

Некоторые модели способны самостоятельно очищаться и даже подключаться к водопроводу для влажной уборки. Это особенно важно для пожилых людей, которым сложно регулярно выполнять физическую работу по дому.

Умные колонки: голосовой помощник

Устройства вроде Amazon Echo с голосовым помощником Alexa или аналогами от Google позволяют управлять техникой и получать информацию без лишних действий.

Колонки позволяют управлять техникой и получать информацию без лишних действий
Колонки позволяют управлять техникой и получать информацию без лишних действий / Фото: ua.depositphotos.com

С помощью голоса можно узнать погоду, поставить напоминание о приеме лекарств, включить музыку или позвонить близким. Это делает повседневные задачи проще и снижает зависимость от сложных интерфейсов.

Ранее Главред писал о том, как сделать зарядку смартфона намного быстрее. Неправильный адаптер снижает скорость. Эксперт рассказала, как ускорить процесс и повысить эффективность беспроводной зарядки.

Также сообщалось о том, что будет, если оставлять зарядку в розетке. Эксперты рассказали, как длительное нахождение зарядного устройства в сети ускоряет износ внутренних компонентов.

Вам может быть интересно:

Об источнике: BGR

Сайт является один из самых известных онлайн-источников новостей в сфере технологий, развлечений и науки, глубокого анализа и обзоров продуктов. BGR также является одним из старейших онлайн-сайтов, посвященных мобильным и технологическим новациям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Технологии пенсионеры Apple планшеты Apple Watch интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

15:20Украина
ЕС разблокировал пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро – на что пойдут средства

ЕС разблокировал пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро – на что пойдут средства

14:59Мир
Вербовали детей: СБУ разоблачила попытку РФ совершить теракты в украинских школах

Вербовали детей: СБУ разоблачила попытку РФ совершить теракты в украинских школах

14:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Последние новости

15:21

Принцу Луи восемь: дворец опубликовал новый портрет королевича

15:20

Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

14:59

ЕС разблокировал пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро – на что пойдут средства

14:43

Вербовали детей: СБУ разоблачила попытку РФ совершить теракты в украинских школахФото

14:32

"Я не буду говорить": украинский режиссер удивил зарплатами актеров в кино

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
14:29

Четыре самых полезных гаджета для пожилых людей: упрощают жизнь

14:26

В РФ небо затянуло черным дымом: дроны СБУ нанесли сокрушительный удар по НПС

14:03

Сумская публично обратилась к сестре, с которой в ссоре

13:53

Заморозки и мокрый снег возвращаются: когда непогода обрушится на Полтавщину

Реклама
13:28

Украли в "Укренерго" 447 миллионов: разоблачена масштабная схема манипуляцийФото

13:15

Девушка заметила странную стрижку после сна: виновник оказался рядом

13:09

Начнёт ли Беларусь войну против Украины: генерал СБУ указал на важный нюанс

12:54

Живут под счастливой звездой: в какие месяцы рождаются самые везучие люди

12:45

Заморозки в -3° и сильный ветер: погода в Украине резко испортится

12:44

Красные линии на переговорах, достижение мира и мобилизация — громкие заявления Буданова

12:21

"Это должно стать сигналом": эксперт назвал "тревожные звоночки" у владельцев оружия

12:09

Цветы растут без солнца: назван список лучших однолетников для тени

11:56

Туриста ужалило самое ядовитое существо: противоядие не помогло

11:53

Почему 24 апреля нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

11:28

Украинцам вернут деньги за коммуналку: кто может рассчитывать на возмещение

Реклама
11:05

Во Львове - стрельба: спецназ штурмовал многоэтажку, стрелок задержан

10:59

Гороскоп на завтра, 24 апреля: Близнецам - разочарование, Рыбам - шанс

10:53

Полиция не справится с мобилизацией самостоятельно — Выговский

10:33

"Слова не остановят Путина": Зеленский заговорил об иностранных войсках

10:22

Как наклеить самоклеящиеся обои без пузырей и складок: скрытые нюансыВидео

09:47

Теракт в Киев: глава Нацполиции назвал одну из причин преступления

09:36

Принц Гарри тайно приехал в Киев - в чем причина визитаВидео

09:32

Как Россия может вовлечь белорусскую армию в войну: неожиданный сценарий

08:52

В РФ - взрывы и пожары, горят нефтебазы и заводы, в небе черный дым: что известноФото

08:38

Муж покойной Жанны Фриске пожаловался на неуправляемого сына

08:33

В Кремле назвали новую причину войны в Украине: в ISW раскрыли цель РФ

08:10

Какой ценой РФ продвигается на фронте в апреле: Коваленко раскрыл потери оккупантовмнение

07:38

Пять "прилетов" и пожар: дроны ударили по нефтебазе в Феодосии

06:53

Удар РФ по жилому дому в Днепре: два человека погибли, восемь - раненыФото

05:50

Трех знаков зодиака ждет период больших возможностей: кому повезет больше всего

05:32

Почему кошка роется в вазоне: как отучить кошку рыть землю без криков и наказанийВидео

05:09

Когда и чем подкормить помидоры после пикировки: рассада будет крепкой и устойчивой

04:41

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

04:00

Дочь Джоли неожиданно стала брюнеткой и попала на фото с пирсингом в губе

03:33

Муравьи исчезнут за день: дешевый лайфхак, который реально работает

Реклама
02:22

Популярный в Украине фрукт рискует стать дефицитным - цены могут взлететь на 80%

02:02

"Компромиссы не сработают": Зеленский объяснил, как заставить РФ остановиться

01:05

Никакого прореживания до самого урожая: как посеять морковь "ленивым" способомВидео

22 апреля, среда
23:58

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

23:51

Может ли Путин использовать белорусскую армию: генерал СБУ встревожил ответом

23:00

Седокова положила глаз на свежеразведенного российского рэпера

22:52

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

22:43

Критический рубеж: после какого пробега батарея электрокара начинает "таять"Видео

21:49

Путин готов к встрече с Зеленским, но есть одно условие — заявление Кремля

21:49

Зачем класть винную пробку в холодильник: хитрость, которая спасет ваши продукты

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять