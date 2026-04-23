Четыре самых полезных гаджета для пожилых людей: упрощают жизнь

Вы узнаете:
- Какие гаджеты могут спасти жизнь в экстренной ситуации
- Какие устройства становятся незаменимыми с возрастом
- Как технологии берут на себя самые сложные задачи
Технологии все чаще становятся не просто удобством, а настоящей поддержкой в повседневной жизни. Особенно это касается пожилых людей, для которых простота, безопасность и доступность выходят на первый план. Сегодня рынок предлагает устройства, способные не только облегчить быт, но и помочь сохранить независимость, и речь не только о смартфонах.
Современные компании, такие как Apple, активно внедряют функции доступности в свои устройства, делая их понятными даже для тех, кто раньше не пользовался техникой. Однако есть и другие гаджеты, которые становятся настоящими помощниками в доме. Об этом пишет BGR.
Умные часы: контроль здоровья и безопасность
Apple Watch и другие умные часы все чаще выбирают не только молодые пользователи. Эти компактные устройства способны отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, фиксировать падения и даже предупреждать о возможных проблемах со здоровьем.
Кроме того, часы могут напоминать о необходимости двигаться, следить за качеством сна и даже отправлять сигнал тревоги близким. Для пожилых людей, живущих отдельно, это может стать важным элементом безопасности и спокойствия для семьи.
Планшеты: удобство общения и развлечений
Планшеты вроде iPad mini становятся отличной альтернативой смартфонам и компьютерам. Большой экран позволяет легче читать текст, смотреть видео и общаться с близкими через видеозвонки.
Благодаря простому интерфейсу и возможности увеличивать элементы на экране, такие устройства подходят даже тем, кто только начинает осваивать технологии. Они также подходят для игр, чтения новостей и использования мессенджеров.
Роботы-пылесосы: уборка без усилий
Современные роботы-пылесосы берут на себя одну из самых утомительных задач, а именно уборку дома. Они могут автоматически строить карту помещения, обходить препятствия и работать по расписанию.
Некоторые модели способны самостоятельно очищаться и даже подключаться к водопроводу для влажной уборки. Это особенно важно для пожилых людей, которым сложно регулярно выполнять физическую работу по дому.
Умные колонки: голосовой помощник
Устройства вроде Amazon Echo с голосовым помощником Alexa или аналогами от Google позволяют управлять техникой и получать информацию без лишних действий.
С помощью голоса можно узнать погоду, поставить напоминание о приеме лекарств, включить музыку или позвонить близким. Это делает повседневные задачи проще и снижает зависимость от сложных интерфейсов.
Об источнике: BGR
Сайт является один из самых известных онлайн-источников новостей в сфере технологий, развлечений и науки, глубокого анализа и обзоров продуктов. BGR также является одним из старейших онлайн-сайтов, посвященных мобильным и технологическим новациям.
