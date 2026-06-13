Мобилизация по-новому: кого теперь будут призывать в первую очередь и кто потеряет отсрочку

Минобороны вводит контракты сроком от 10 месяцев и повышает зарплату штурмовикам до 460 тысяч гривен. Что изменится в процессе мобилизации в Украине.

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Мобилизация в Украине — кого будут призывать в первую очередь и кто лишится отсрочки / Коллаж: Главред

Ключевые тезисы:

Минобороны готовит контракты для пехоты со сроком от 10 месяцев

Зарплату штурмовиков планируют повысить до 300–460 тысяч гривен

Реформу ТЦК начнут только после изменения условий военной службы

В Украине продлено действие режима военного положения и мобилизации. На фоне необходимости пополнения боевых подразделений Минобороны представило изменения, которые должны постепенно отойти от модели бессрочной мобилизации и сделать службу более прогнозируемой. Речь идет о новых подходах к рекрутингу, реформе военных контрактов, пересмотре системы денежного обеспечения и создании механизмов, которые позволят военнослужащим понимать сроки своей службы и перспективы демобилизации. Однако это лишь первый этап общей реформы украинской армии.

Главред выяснил, как изменится мобилизация в Украине и что предусматривает реформа армии.

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Реформа армии – кого будут призывать в первую очередь для службы в боевых и пехотных подразделениях

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о запуске системы рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений. По его словам, планируется, чтобы от 30% до 50% должностей в штурмовых и пехотных подразделениях занимали иностранные добровольцы. Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив, что такая инициатива должна укрепить боевые возможности армии и помочь сохранить жизни украинских военнослужащих.

Также Федоров сообщил о введении новой системы контрактной службы с четко определенными условиями и сроками.

Для пехотно-штурмовых подразделений предусмотрен контракт продолжительностью 14 месяцев для гражданских лиц, 10 месяцев для действующих военнослужащих и от шести месяцев для тех, кто ранее проходил службу и был уволен.

Для пилотов беспилотных летательных аппаратов, операторов наземных роботизированных комплексов, артиллеристов, специалистов по радиоэлектронной борьбе и других боевых специальностей вводится боевой контракт сроком на 24 месяца.

Для других направлений службы предусмотрен базовый контракт продолжительностью 24 месяца с возможностью прохождения службы на тыловых должностях.

По словам министра, каждый из этих контрактов также предусматривает гарантированную отсрочку от мобилизации сроком не менее шести месяцев после завершения службы.

"Отсрочка начисляется в соответствии со сроками службы и временем, проведенным на боевых позициях. Например, в пехотно-штурмовом контракте месяц на боевых позициях "оплачивается" тремя месяцами отсрочки. Скажем, для пехотинца, прослужившего 10 месяцев, из которых 4 месяца он провел на передовой, — отсрочка составит полтора года. Также учитывается служба до подписания контрактов и до полномасштабного вторжения — за весь военный опыт предусмотрено время для отдыха. Человек подписывает контракт и понимает: где он служит, сколько служит, какая у него оплата и что будет после службы. Новый контракт смогут подписать как действующие военнослужащие, так и гражданские лица. Также те, кто уже проходит службу по контракту, смогут перейти на новые условия", — уточнил он.

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в рамках реформы Вооруженных сил планируется существенно повысить денежное обеспечение военнослужащих пехоты. По его словам, средняя зарплата пехотинцев составит около 300 тысяч гривен в месяц, а максимальная — до 460 тысяч гривен. Он объяснил это тем, что служба в пехоте является одной из самых сложных и опасных.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Также министр анонсировал запуск системы Mission Control для подразделений первой линии. Она позволит в режиме реального времени отслеживать нагрузку на военнослужащих, продолжительность их пребывания на позициях и обеспечить справедливый расчет боевых выплат.

Кроме того, предусмотрено повышение минимального денежного обеспечения для военных, проходящих службу в тылу, до 30 тысяч гривен. Впервые также увеличат выплаты для командиров. Для командиров боевых подразделений, их заместителей и начальников штабов должностные оклады планируют повысить вдвое, а вместе с боевыми доплатами командир корпуса сможет получать около 230 тысяч гривен в месяц.

Федоров также сообщил о запуске механизма автоматического перевода военнослужащих между подразделениями одного корпуса через приложение "Армия+", что должно минимизировать бюрократические процедуры. По его словам, такой подход позволит сохранить мотивированных военных в рядах армии. Сначала систему протестируют в нескольких корпусах, после чего ее планируют распространить на все Силы обороны.

Кроме того, Министерство обороны запускает упрощенный механизм возвращения на службу военнослужащих, самовольно покинувших часть. Они смогут напрямую присоединиться к более чем 50 наиболее эффективным боевым подразделениям без дополнительных бюрократических процедур. Подать заявку на возвращение можно будет как через приложение "Армия+", так и офлайн.

"Еще один ключевой вопрос. Справедливость для тех, кто дольше всех служит в Силах обороны и провел больше всего времени на боевых заданиях. Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы. Это лишь первый этап масштабной трансформации. Второй — комплексная трансформация процесса рекрутинга и мобилизации. Мы строим армию с понятными правилами и уважением к военному. Жизнь человека — величайшая ценность. И наша главная задача — сделать все возможное для сохранения жизни военного на передовой. Именно такая армия способна обеспечить Украине сильную позицию для завершения войны", — резюмировал он.

Когда начнется реформа ТЦК и СП

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что реформа территориальных центров комплектования состоится только после введения изменений в сфере военной службы, в частности относительно размера денежного обеспечения и сроков прохождения службы. Выступая во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, она отметила, что эти преобразования являются одной из самых сложных реформ и одновременно одним из самых чувствительных вопросов для украинского общества.

По словам главы правительства, Министерство обороны уже работает над соответствующими законодательными изменениями, которые должны обновить правила прохождения военной службы. Первые результаты этой работы, по ее словам, планируют представить уже в ближайшие недели.

"Мы действительно работаем над реформой ТЦК. Вы сказали, что ни одна европейская страна не знает, что такое бусификация, не знает, что такое ТЦК, к счастью для них, потому что они не знают, что такое война. Этой сложной реформе будет предшествовать реформа оплаты труда. Это первое, над чем сейчас работает министр обороны. Далее — это контракты для пехоты и штурмовиков, далее — изменения сроков службы. И далее — реформа ТЦК, самая сложная реформа", — рассказала она.

Свириденко также подчеркнула, что реформирование территориальных центров комплектования станет частью общей военной реформы.

Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Чего ждать от реформы ТЦК

В то же время секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко пояснил, что пока неизвестно, какие именно изменения в работе территориальных центров комплектования готовит Министерство обороны, поскольку соответствующая рабочая группа еще не представила свои наработки.

"Что касается ТЦК — я не знаю, какие реформы, пока молчанка. Что касается реформы мобилизации. Единственное, что я знаю, что в Министерстве создана группа по разработке изменений в мобилизации. Я не понимаю, для чего. Ведь у нас эта группа была, почти год работала, и мы разработали закон, который сейчас действует, его нужно выполнять. Он выполняется не в полной мере. Не нужно ничего лишнего придумывать. Нужно выполнять закон, который уже разработан, хотя бы его, а потом думать об изменениях", — сказал он в интервью Radio NV.

По его словам, оценить предложенные изменения можно будет только после их официального обнародования. В то же время он подчеркнул, что не стоит возвращаться к уже пройденным этапам и повторно обсуждать решения, которые в течение последних пяти лет войны уже неоднократно пересматривались и дорабатывались. По его мнению, в условиях войны идеальных решений не существует, поэтому главное — принимать те, которые реально работают, а не создавать видимость деятельности.

Костенко также напомнил, что ранее рассматривалась возможность передать часть функций по мобилизации Национальной полиции. Однако после дальнейших консультаций, в частности с участием президента, часть таких предложений была отклонена, а новых альтернатив пока не предложили. По его словам, специалисты в сфере безопасности и обороны в целом считают нынешнюю модель организации работы эффективной.

В то же время народный депутат подчеркнул, что одной из главных задач остается устранение случаев незаконной мобилизации.

"И это не реформа. Достаточно воли Министерства, Генерального штаба, чтобы они это устранили", — подытожил он.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Какова цель мобилизации в Украине

Вопрос мобилизации остается одним из ключевых для обороноспособности Украины в условиях полномасштабной войны. Несмотря на трудности и общественные дискуссии, именно мобилизация является основным механизмом пополнения Сил обороны и поддержания необходимого баланса сил на фронте. По словам начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова, уровень укомплектования воинских подразделений пока не достиг необходимых показателей, однако работа в этом направлении продолжается.

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов заявил в интервью Liga.net, что одним из главных вызовов для украинской армии уже длительное время остается укомплектование подразделений личным составом.

По его словам, на этот процесс существенно влияет информационно-психологическая кампания, которую ведет противник с целью дискредитации мобилизации. Он выразил сожаление, что отдельные общественные деятели, политики и лица, формирующие общественное мнение, нередко распространяют нарративы, которые фактически играют на руку врагу. В частности, речь идет о фейковых утверждениях о незаконности или чрезмерной жесткости мобилизации.

Гнатов подчеркнул, что мобилизация является предусмотренным законом механизмом привлечения гражданских лиц к военной службе. В то же время он признал, что этот процесс сложен, но именно благодаря ему украинские военные могут сдерживать численно превосходящего противника, достигать результатов на поле боя и наносить врагу значительные потери.

Какие существуют степени годности к военной службе / Инфографика: Главред

"Когда группировка противника насчитывает более 700 000 человек личного состава, сделать это двумя-тремя бригадами или несколькими корпусами невозможно. Должен быть определенный паритет. Военная наука давно рассчитала эти соотношения и определила, при каких условиях можно успешно обороняться, наступать и достигать преимущества над противником", — заявил он

Отвечая на вопрос о необходимой численности военнослужащих, Гнатов отметил, что главной целью является доукомплектование подразделений до такого уровня, который позволит им эффективно и уверенно выполнять поставленные задачи. По его словам, этого показателя пока не достигнуто, однако работа в этом направлении продолжается.

Можно ли часть функций ТЦК и СП передать полиции

Комментируя идею реформирования ТЦК и СП с возможной передачей части их функций полиции, генерал Гнатов подчеркнул, что закон уже определяет обязанности, задачи и полномочия всех органов, участвующих в мобилизационном процессе. Он подчеркнул, что функции территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Национальной полиции различны и четко разграничены.

По словам начальника Генштаба ВСУ, ТЦК и СП отвечают за ведение воинского учета, оповещение военнообязанных и проведение призыва. В свою очередь, Национальная полиция в пределах своих полномочий применяет предусмотренные законом меры к лицам, нарушающим требования мобилизационного законодательства, в частности уклоняющимся от военной службы или не являющимся по повесткам.

"Как Национальная полиция, например, может вести воинский учет или организовывать оповещение граждан? Это просто абсурдно. Поэтому функции четко разграничены, и каждый орган должен выполнять свои задачи в соответствии с законодательством Украины", – подытожил он.

Можно ли мобилизовать тех, у кого закончился контракт

В Министерстве обороны Украины пояснили, что военнослужащих, у которых истек срок действия контракта, не могут сразу мобилизовать, поскольку закон предусматривает соответствующие гарантии. Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что после завершения контракта военные имеют право на отсрочку от мобилизации. В некоторых случаях ее продолжительность может быть больше, в частности для тех, кто участвовал в боевых действиях.

"Нет. После увольнения предусмотрена отсрочка не менее чем на 6 месяцев", — подчеркнули в Минобороны.

Также в Минобороны подчеркнули, что для действующих военнослужащих после завершения контракта предусмотрена дополнительная отсрочка.

Отдельно в ведомстве обратили внимание, что даже после завершения войны действие контрактов не прекращается автоматически, ведь они имеют определенный срок, который регулируется условиями самого документа.

Мобилизация студентов – почему у студентов массово забирают отсрочки

Государственная служба качества образования проводит проверки студентов в учебных заведениях. По словам главы службы Руслана Гурака, в прошлом году по их результатам было отчислено почти 30 тысяч человек, которые, соответственно, лишились оснований для получения отсрочки от мобилизации. Об этом он заявил в интервью изданию Телеграф.

Проверки касаются, в частности, студентов, имеющих право на отсрочку от мобилизации. За время полномасштабной войны количество мужчин в возрасте старше 25 лет, обучающихся в колледжах и высших учебных заведениях, увеличилось почти в восемь раз.

Гурак сообщил, что в ходе проверок выявляются нарушения при зачислении этой категории студентов, организации учебного процесса и посещении занятий. По его словам, проблема остается масштабной.

Он отметил, что до начала полномасштабного вторжения в системе профессионального предвысшего, высшего образования, аспирантуры и докторантуры обучалось около 30 тысяч мужчин в возрасте старше 25 лет. По состоянию на 1 мая этого года их количество выросло до 230 тысяч.

По словам главы Государственной службы качества образования, в этом году также проводились проверки и отчисления, однако окончательные показатели станут известны после завершения летней сессии. Он пояснил, что законными основаниями для отчисления являются, в частности, неуспешная сдача сессии и систематическое не посещение занятий. Обновленную статистику планируют обнародовать после завершения сессии, по состоянию на 1 июля.

Условия контракта 18-24 / Инфографика: Главред

В то же время Гурак подчеркнул, что хотя значительный рост количества студентов-мужчин старше 25 лет является серьезным вызовом для государства, нельзя утверждать, что все они поступили в учебные заведения исключительно для получения отсрочки от мобилизации.

"Наша функция только одна. Посмотреть, как они были зачислены, как они учатся, посещают ли они занятия и действительно ли они присутствуют в учебных заведениях. То, что мы видим, показывает, что существуют масштабные проблемы с обучением таких лиц", — отметил чиновник.

Министр образования и науки Оксен Лисовой также заявил, что критической тенденции пока нет, хотя в 2023 году действительно наблюдался аномальный рост количества студентов в возрасте 25+ в университетах, колледжах и аспирантуре. По его словам, Министерство образования сравнивает текущие показатели с данными до 2022 года и инициирует соответствующие проверки. Лесовой считает, что в отдельных случаях речь идет не только о недобросовестности, но и о действиях, которые могут негативно влиять на обороноспособность государства.

"Это коррупция в самом худшем ее проявлении, и там, где это происходит, должно быть неотвратимое наказание для тех людей, которые организуют это в формате определенных схем", — подытожил он.

Кого могут мобилизовать с отсрочкой

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что даже законное право на отсрочку не всегда защищает человека от ошибочной мобилизации. Об этом она заявила в интервью "Суспильному".

По ее словам, около 7% мобилизованных имели законные основания для отсрочки, однако при проведении мобилизационных мероприятий эти обстоятельства не были учтены.

Решетилова отметила, что чаще всего такие ситуации возникают из-за ненадлежащего прохождения военно-медицинской комиссии или из-за игнорирования документов, подтверждающих право на отсрочку.

Больше всего нарушений, по ее словам, касается трех категорий граждан: родителей, воспитывающих троих и более детей, лиц, осуществляющих уход за близкими родственниками, а также людей, чьи родные погибли на войне или находятся в плену.

Она пояснила, что такие граждане попадают на военную службу из-за того, что их право на отсрочку по разным причинам не учитывается во время мобилизации.

"Военнослужащий, имеющий законное право на отсрочку, но попадающий на службу, все равно рано или поздно либо будет уволен, либо сбежит, самовольно покинет часть. Или же просто будет балластом где-то в воинской части, не имея возможности или желания выполнять какие-либо задачи", — пояснила военный омбудсмен.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Омбудсмен подчеркнула, что решение проблем таких военнослужащих требует значительных ресурсов государства и воинских частей. К этому процессу привлекаются командиры, сержанты, заместители по психологической поддержке персонала, медицинские учреждения и другие ответственные лица. Если у мобилизованного есть проблемы со здоровьем, его направляют на лечение за государственный счет, а больницы обязаны регулярно информировать воинскую часть о его пребывании на лечении через систему электронного документооборота.

По словам Решетиловой, на сопровождение тысяч таких случаев тратятся значительные человеческие и финансовые ресурсы, а многочисленные обращения родственников с жалобами дополнительно перегружают всю систему, что является следствием ошибок во время мобилизации.

"К тому же мы подсчитали — я не буду сейчас озвучивать, но мы все-таки подсчитали — сколько один такой военнослужащий, имеющий законное право на отсрочку или освобождение, обходится государству. Потому что он становится на учет, получает денежное довольствие, обеспечивается полностью всем: формой, питанием, средствами индивидуальной защиты. Также государство лечит его за свой счет. Или, например, на него тратят ресурсы инструкторы, на него тратят какие-то там средства, которыми обучают в учебных центрах, и так далее. Это огромный объем ресурсов, который мы тратим просто из-за некачественной мобилизации. И государство должно увидеть эти средства, понять, что мы их просто выбрасываем в космос. А также создаем социальную проблему, социальную напряженность и никоим образом не решаем вопрос пополнения войска за счет этих людей", — подчеркнула она.

Как происходит распределение мобилизованных между бригадами

Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова также сообщила, что в настоящее время каждое воинское подразделение ежемесячно обязательно получает не менее 50 новобранцев.

По ее словам, такой механизм является одним из трех основных способов пополнения личного состава. Помимо него, воинские части комплектуются благодаря собственным рекрутинговым кампаниям, а также через батальоны резерва, в которые входят военнослужащие, ранее самовольно покинувшие свои части.

Решетилова напомнила, что механизм, получивший в СМИ название "справедливое распределение", был инициирован президентом Украины. Она пояснила, что фактически речь идет о системе прямого распределения мобилизованных, поскольку командирам часто не хватает людей для замены военных, находящихся на боевых позициях.

В то же время омбудсмен опровергла информацию о том, что новобранцев по этой схеме в первую очередь направляют в штурмовые полки. Она отметила, что если раньше первоочередное доукомплектование получали штурмовые войска, десантно-штурмовые подразделения и морская пехота, то сейчас пополнение распределяется между всеми бригадами по одинаковому принципу.

"Я в каждой бригаде конкретно спрашивала: сколько военнослужащих вы получили по распределению в этом месяце? Минимум 50 все получили", — резюмировала она.

Может ли ТЦК аннулировать бронирование от мобилизации

Адвокат LEGAL STRATEGY Виолетта Монастырская объяснила, что территориальные центры комплектования не имеют полномочий самостоятельно аннулировать бронирование военнообязанных. Она отметила, что это прямо определено постановлением Кабинета Министров №76, которое регулирует порядок бронирования.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

По ее словам, пункт 12 этого постановления устанавливает исчерпывающий перечень оснований для отмены бронирования. К ним относятся завершение или отмена мобилизационного задания предприятия, завершение производства продукции или предоставления услуг для Вооруженных сил Украины, лишение предприятия статуса критически важного для функционирования экономики, ликвидация компании или увольнение военнообязанного.

Монастырская в интервью УНИАН подчеркнула, что решение об аннулировании бронирования принимает уполномоченный государственный орган или само предприятие, но не ТЦК. Территориальный центр комплектования лишь ставит лицо на специальный воинский учет на основании решения о бронировании, а после его отмены может снять его с такого учета.

По словам адвоката, если ТЦК самостоятельно отменит бронирование, это будет превышением служебных полномочий. Такие действия могут быть обжалованы в административном суде.

Она также отметила, что закон не позволяет мобилизовать работника, имеющего действующую отсрочку. Статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" гарантирует таким лицам отсрочку от призыва на весь срок действия отсрочки.

В то же время адвокат уточнила, что мобилизация возможна, если человек добровольно отказался от отсрочки и подал соответствующее заявление или если бронирование было признано недействительным из-за ошибок в оформленных документах.

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О ведомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины — центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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