Локдаун Крыма: ВСУ уничтожили мост на полуостров, что изменится для Украины

ВСУ применили новые дроны для ударов по Чонгарскому мосту, уничтожив логистическую артерию РФ в Крым и создав угрозу локдауна на полуострове.

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ВСУ уничтожили мост в Крым — что изменится для Украины / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что известно об ударах по Чонгарскому мосту

Какие две болевые точки в Крыму есть у РФ

Каким новым оружием атаковали мост в Чонгаре

В начале июня 2026 года Украина нанесла один из самых болезненных ударов по российской военной логистике на юге. В результате серии атак был выведен из строя Чонгарский мост — одну из ключевых транспортных артерий, соединяющую оккупированный Крым с временно оккупированными территориями Херсонской и Запорожской областей.

Главред собрал самое важное, что стоит знать об ударах по Чонгарскому мосту и последствиях его уничтожения.

видео дня

Что известно об ударах по Чонгарскому мосту — видео атак

В ночь на 7 июня Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую область с временно оккупированным Крымом, был поражен украинскими беспилотниками FP-2 и "Бегемот". Операцию провели подразделения центра мультидоменных операций "Фаланга" 1-го отдельного штурмового полка и 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла.

"Наши специалисты, аналитики заметили, что в основном противник, стоящий перед нами, воюет с нами на Гуляйпольском направлении, оттуда идет поток логистики. Поэтому было принято решение нанести удар именно по этому мосту, который является единственным путем для перевозки личного состава, боеприпасов и топлива", — сообщил командир 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2 с позывным "Флинт".

Смотрите видео ударов по Чонгарскому мосту (18+! на видео присутствует нецензурная лексика):

Командир 1-го отдельного штурмового полка с позывным "Перун" сообщил, что удар по переправе в Чонгаре был нанесен для того, чтобы нарушить маршруты снабжения горюче-смазочными материалами 37-й мотострелковой бригады РФ.

В свою очередь, командир 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2 с позывным "Флинт" отметил, что российские паблики быстро обнародовали последствия атаки. По его словам, на мосту пробиты бетонные плиты, в которых образовались отверстия диаметром более метра. В то же время ребра жесткости конструкции не пострадали. Он также добавил, что, имея опыт инженера-строителя, оценивает ремонт как чрезвычайно сложный, поскольку поврежденные плиты придется полностью заменять, а это потребует значительного объема работ.

"Мы знаем из источников, что противник очень расстроен тем, что у него уже не только нечем подвозить личный состав, но у них сейчас нет бензина для заправки генераторов для позиций их дронщиков. Тот удар по этому мосту, по Джанкою, это точно только начало. Вы сейчас увидите, что будет. Я просто предлагаю всем купить попкорн и сесть смотреть, наслаждаться. Это только начало", — сообщили военные.

Впоследствии в 1-м отдельном штурмовом полку также подтвердили поражение моста между Геническом и Арабатской стрелкой. Там отметили, что ранее официально не сообщали об этой операции, однако информация уже появилась в источниках противника. По словам представителей полка, этот удар также стал результатом работы центра мультидоменных операций. В то же время они отметили, что на данный момент для российских войск еще остается маршрут через Армянск, добавив, что дальнейшие результаты операций будут обнародованы позже.

Каково состояние Чонгарского моста

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко, в результате украинских атак мост, соединявший временно оккупированный Крым с Херсонской областью, полностью уничтожен.

"Чонгарский мост уничтожен, российские власти пытаются замалчивать ситуацию во временно оккупированном Крыму", — написал он в Telegram.

Сообщение Андрея Коваленко / Скриншот

ЦПД / Инфографика: Главред

В этом контексте стоит отметить, что Чонгарский мост является самым коротким и удобным маршрутом, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины. Именно через него российские войска перебрасывали военную технику, боеприпасы и другие грузы в южном направлении. Альтернативные пути через Армянск и Перекоп остаются более длинными и менее удобными с логистической точки зрения.

Также следует учитывать, что украинские Силы обороны установили плотный огневой контроль над одним из ключевых логистических маршрутов российских войск на юге — участком Мелитополь – Чонгар, по которому оккупанты обеспечивают сообщение с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщил 3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго.

ВСУ взяли под огневой контроль логистику в Крым, видео:

По информации военных, операторы беспилотных летательных аппаратов подразделения обеспечили постоянный воздушный контроль над этим участком. Ударные дроны систематически поражают российскую военную технику и наносят удары по логистической инфраструктуре на маршруте Мелитополь – Чонгар.

"В результате успешных действий наших подразделений уже существенно затруднена логистика в части снабжения армии РФ и топлива на полуостров", – сообщили в ССО.

Россия запретила движение по сухопутному коридору в Крым

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" сообщил, что, по его информации, с 7 июня приказом командующего группировкой войск "Восток" было запрещено движение военного грузового транспорта по трассе Е58 (Р-280, так называемая "Новороссия") на участке, проходящем через временно оккупированные Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Симферополь. По его словам, за предыдущие две недели грузовой трафик на этом маршруте уже сократился на 71%.

"Отныне — марши смерти логистики в Крым оккупанту разрешены исключительно в обход. Официальное признание собственной беспомощности, прогиб засчитан", — отметил он в Telegram.

Бровди пояснил, что этому предшествовала активная работа украинских подразделений беспилотных систем, армейской авиации, Национальной гвардии, Сил специальных операций, СБУ и других составляющих Сил обороны, которые нанесли ряд огневых ударов в глубине оккупированной территории. По его данным, именно это привело к резкому сокращению перевозок, а впоследствии — и к полному запрету движения военного грузового транспорта по этой трассе.

По приведенным им данным, ранее общий трафик на этом участке составлял около 11 тысяч транспортных средств в сутки, из которых примерно 3,8 тысячи были грузовыми. На начало июня общий поток сократился до 6,5 тысячи автомобилей в сутки, а количество грузового транспорта — до 1,1 тысячи, что соответствует снижению примерно на 71%.

"О тотальном огневом контроле трассы речи не идет. Обвал трафика — не блокада. Но текущая диета первого сухопутного коридора, как артерии жизни для оккупационной группировки, является чувствительной и действенной. А дальше будет дальше", — отметил он.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Также "Мадяр" заявил, что украинские военные контролируют все маршруты передвижения противника и отслеживают даже возможные объездные пути.

К чему могут привести дальнейшие удары по логистике РФ

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что с весны 2026 года Украина расширила кампанию ударов средней дальности по ключевым наземным логистическим маршрутам и железнодорожной инфраструктуре России на временно оккупированных территориях. По их мнению, это уже нарушает военную логистику оккупационных сил и затрудняет снабжение российских подразделений на передовой. Эксперты считают, что этот эффект в дальнейшем будет усиливаться, если российская армия не найдет эффективных способов противодействия.

"Украина, вероятно, еще больше расширит и усилит свою кампанию ударов средней дальности, что, вероятно, будет иметь цепной эффект на российские наступательные операции в ближайшие месяцы, особенно по мере того, как усилия Украины по формированию поля боя будут приобретать большую зрелость", — говорится в отчете.

Какие две болевые точки в Крыму есть у РФ

Военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что российская логистика между оккупированным Крымом и югом Украины имеет два ключевых уязвимых направления — Чонгар и Перекоп. По его словам, после ударов Сил обороны Украины по Чонгарскому мосту российские войска вынуждены переориентировать транспортные потоки через Перекоп.

Эксперт в эфире Espreso объяснил, что основной логистической артерией, соединяющей Крым с территорией России и югом Украины, остается Керченский мост, который обеспечивает как автомобильное, так и железнодорожное сообщение. В логистическую систему также входила паромная переправа между портами "Крым" и "Кавказ", а военные грузы дополнительно перевозились десантными кораблями и вспомогательными судами Черноморского флота РФ между Темрюком, Новороссийском, Феодосией и Севастополем. В то же время, по оценке Лакийчука, эта логистическая артерия сейчас существенно ослаблена.

Он также напомнил, что Керченская паромная переправа и железнодорожное сообщение фактически выведены из строя, поэтому в настоящее время функционирует только автомобильное движение по Керченскому мосту.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

"А после одной из операций СБУ россиянам было запрещено перевозить через этот мост взрывоопасные и пожароопасные грузы. Поставки по морю тоже затруднены, потому что там действуют наши морские дроны", — отметил он.

Павел Лакийчук отметил, что второй ключевой логистической артерией России, которая должна была дублировать трассу "Таврида", является маршрут "Новороссия". Речь идет об автомобильном и железнодорожном сообщении в обход Азовского моря через Таганрог, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь с выходом к Чонгару, Перекопу и Джанкою. По его словам, в течение последнего месяца этот маршрут находится под плотным огневым контролем Сил обороны Украины, что существенно ограничило его использование.

Эксперт пояснил, что обе главные логистические артерии фактически сходятся в районе Джанкоя, который является ключевым узлом для переброски грузов как из Крыма на юг Украины, так и в обратном направлении.

"То есть это сердце этих артерий, и есть две болевые точки — Чонгар и Перекоп: два узких мостика, которые соединяют эти два логистических маршрута. Чонгар перебили, о чем и Сальдо сказал. Напомню, в 2023 году мы наносили удары по Чонгару, который теоретически можно восстановить, но на это нужно время. Однако все равно весь трафик смещается в Перекопском направлении — на Чаплинку и Перекоп. Если и здесь перережем, то вариантов у них не очень много", — делает вывод он.

По оценке Лакийчука, проблемы с логистикой уже влияют не только на поставки топлива, но и продовольствия как для военных, так и для гражданского населения. Он отметил, что российские подразделения на Ореховском направлении и в Херсонской области уже испытывают дефицит боеприпасов и горюче-смазочных материалов, из-за чего темпы их действий на отдельных участках фронта замедляются. Подводя итог, эксперт напомнил высказывание американского генерала Джона Першинга о том, что тактика помогает выиграть бой, тогда как результат битвы определяет логистика.

Орехов / Инфографика: Главред

Каким новым оружием атаковали мост в Чонгаре

По информации издания "Милитарный", удар по Чонгарскому мосту был нанесен с применением украинских дронов-камикадзе FP-2 и "Бегемот", которые использовали подразделения центра мультидоменных операций "Фаланга" 1-го отдельного штурмового полка и 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2.

Эта операция стала первым известным боевым применением беспилотника "Бегемот", который впервые был представлен в конце мая. Дрон относится к классу middle strike и предназначен для поражения целей на ближних и средних дистанциях, имея радиус действия до 300 километров. В то же время количество беспилотников, использованных во время атаки на мост, не разглашается.

Как отмечает военный аналитик Алексей Гетьман, дрон "Бегемот", который применили для удара по Чонгарскому мосту, имеет комбинированную боевую часть. По его словам, она сочетает в себе 40 килограммов осколочно-фугасного заряда и еще 30 килограммов термобарического, что значительно усиливает ее поражающее действие.

"Термобарический, мы понимаем, что это за взрывчатое вещество. Сначала распространяется определенный газ, а затем он поджигается. То есть спрятаться крайне трудно. Газ распространяется, проникает в щели, в укрытия, а затем взрывается и выгорает. Это первое действие. Выгорает воздух, и там уже нет кислорода, давление снижается, и затем следует барический удар. Природа пытается выровнять давление, это давление упало, потому что за пределами этого взрыва давление больше. И идет условная взрывная волна внутрь и наносит повреждения тому личному составу, который там находится, и технике", — сказал он в эфире Radio NV.

"Бегемот" / Инфографика: Главред

По словам Алексея Гетьмана, осколочная часть боевой части предназначена для поражения живой силы противника, а комбинированное оснащение дрона "Бегемот" разработано для достижения максимальной эффективности при поражении целей. По его мнению, такое сочетание является удачным и создает для российских войск дополнительные трудности.

В то же время аналитик отметил, что полностью разрушить мост чрезвычайно сложно. По его словам, для обрушения конструкции необходимо поразить и уничтожить ее опору, что является непростой задачей. Он пояснил, что наиболее эффективными способами разрушения мостов остаются диверсионные операции или мощные ракетные удары, направленные именно по опорам.

Крыму грозит транспортный локдаун

Военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Киев24 заявил, что удары украинских военных по мосту вблизи временно оккупированного Чонгара в Херсонской области могут приблизить транспортный коллапс для логистики российских войск в Крыму.

По его словам, Чонгарский мост является одним из ключевых логистических маршрутов, по которым оккупационные силы обеспечивали перевозку военных грузов. Системное поражение таких объектов постепенно ограничивает возможности противника и создает предпосылки для серьезных логистических проблем.

Эксперт также напомнил об уничтожении трех железнодорожных паромов, которые Россия использовала для переправки военных грузов через Керченский пролив, а также о регулярных ударах по Крымскому мосту, что дополнительно затрудняет снабжение.

Крымский мост / Инфографика: Главред

"Кстати, буквально на днях появилась информация, что мы все-таки предприняли такую попытку. К большому сожалению, российская ПВО уничтожила нашу ракету класса "Нептун". Но опять же, на этот раз не получилось, а, возможно, в следующий раз обязательно получится, и поражение для этой инфраструктурной единицы может оказаться критическим. В любом случае деятельность украинской армии направлена на создание транспортного коллапса, своего рода транспортного локдауна, она дает о себе знать, я уверен в том, что у нас есть ресурсы для того, чтобы масштабировать эту деятельность", — сказал он.

"Нептун" / Инфографика: Главред

Селезнев подчеркнул, что успешное поражение таких целей зависит не только от наличия дронов или ракет, но и от качественной разведывательной информации, которую собирают украинские партизаны и разведчики на временно оккупированных территориях. По его мнению, расширение такой деятельности позволит и в дальнейшем лишать российские войска возможности беспрепятственно действовать на захваченных территориях.

Как удалось сорвать планы врага

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что после первого удара по Чонгарскому мосту оккупационные войска организовали реверсивное движение. Переправой могли пользоваться только транспортные средства массой до 3,5 тонн, то есть преимущественно легковые автомобили, а не грузовики. Это существенно ограничивало перевозку топлива, хотя российские военные пытались доставлять его даже в канистрах.

По его словам, Херсонская область и оккупированный Крым являются важными источниками снабжения российских войск, действующих на Запорожском, Херсонском и Приднепровском направлениях, поэтому нарушение их логистики является одной из ключевых задач.

Братчук также отметил, что второй удар оказался еще более эффективным и был направлен на сообщение между Геническом и Арабатской стрелкой. Он пояснил, что российские войска использовали базы отдыха на Арабатской стрелке для размещения личного состава и хранения беспилотников, которые применялись для атак на Херсон и Николаев. Именно поэтому поражение этой транспортной инфраструктуры имеет важное значение для ослабления логистики оккупационных сил.

Херсон / Инфографика: Главред

"Чонгар перекрывают, то есть движения не будет. Какие есть дальнейшие варианты? Первый — это село Перекоп, хотя при этом логистическое плечо увеличивается примерно на 120–130 километров. В условиях современной технологической войны для россиян это огромная проблема, потому что украинские дроны не спят", – указал он.

В то же время Братчук подчеркнул, что хотя российская сторона заявляет о наличии альтернативных путей в Крым, украинские военные хорошо знакомы с этими маршрутами. По его оценке, несмотря на попытки противника наладить снабжение, логистические трудности для российских войск будут только усиливаться и со временем могут перерасти в серьезную проблему для обеспечения фронта.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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