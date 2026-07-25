Одна ошибка в конце июля может испортить гортензии: что стоит сделать прямо сейчас

Садовод объяснила, почему в жаркие дни лучше не подкармливать кусты и как подготовить гортензии к осени.

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Эксперт рассказала, как уберечь гортензии от паутинного клеща / ​ Коллаж: Главред, фото: скриншот ​

Вы узнаете:

Каким препаратом обрабатывать гортензии от клеща

Когда стоит поливать кусты перед подкормкой

Почему жара мешает усвоению удобрений

В период активного цветения гортензий владельцы часто забывают о важных элементах ухода - контроле вредителей, использовании антистрессантов и своевременной смене состава удобрений. Именно сейчас, когда жара чередуется с резкими переменами погоды, кустам нужно особое внимание.

Как ухаживать за готензиями, рассказала садовод Екатерина на своем YouTube-канале "Проростай і квітни".

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Екатерина подчеркнула, что регулярный осмотр гортензий стоит проводить круглый год, но именно в жаркие дни риск появления вредителей возрастает больше всего.

"Именно сейчас, когда стоит жара или бывают резкие изменения погоды, особенно важно проверять листья. Ведь в этот период часто активизируется паутинный клещ, иногда трипсы, тля и другие мелкие насекомые. Важно осматривать кусты хотя бы раз в несколько дней, чтобы проблемы можно было заметить в самом начале и не ждать, пока растение сильно пострадает", - объяснила садовод.

Где искать вредителей и чем обрабатывать кусты

По словам Екатерины, особое внимание стоит обращать на нижнюю сторону листьев, поскольку именно там чаще всего прячутся вредители. Мелкие светлые точки, легкая паутинка или подсыхание и потеря цвета листьями являются сигналом для внимательного осмотра растения.

Для обработки кустов гортензий можно приобрести препарат в любом садовом магазине. Важно учитывать, что любой контактный препарат работает только там, куда попадает раствор, поэтому листья нужно тщательно смачивать с обеих сторон, особенно снизу.

"Обязательно следуйте инструкции. Например, "Вертимек" не действует на яйца паутинного клеща, поэтому обработку им обычно повторяют через 5-7 дней, когда из яиц вылупляются новые личинки", - сказала Екатерина.

Почему гортензии становятся зелеными / Инфографика: Главред

Антистрессанты и смена подкормки

Из-за нестабильной погоды - жары, затяжных дождей и града - гортензии этим летом переживают повышенный стресс, поэтому садовод советует поддерживать кусты антистрессантами.

"Я использую в таких случаях Мегафол или Изовион. Но подобных антистрессантов сейчас немало. Выбирайте тот, который вам доступен, и обязательно следуйте инструкции производителя. Антистрессанты не заменяют ни подкормку, ни защиту от вредителей, они лишь помогают растению быстрее восстановиться", - подчеркнула Екатерина.

Отдельно садовод обратила внимание на необходимость постепенной смены состава удобрений в конце июля - перехода на формулы с повышенным содержанием калия.

"В этот период гортензии еще продолжают цвести, но одновременно начинают постепенно готовиться к завершению сезона. Калий помогает растению дольше поддерживать красивое цветение, укрепляет ткани, способствует лучшему вызреванию побегов и помогает гортензии легче подготовиться к зиме", - объяснила эксперт.

Избыток азота в конце лета нежелателен, поскольку он стимулирует рост молодых побегов, которые могут не успеть вызреть до морозов и подмерзнуть зимой.

Кроме того, Екатерина предостерегла от внесения подкормки кустов в сильную жару, когда растения находятся в состоянии стресса и хуже усваивают питательные вещества.

"Лучше всего подкармливать утром или вечером, когда жара спадает, а почва достаточно влажная. Если земля сухая, сначала полейте гортензию обычной водой, а уже потом вносите удобрение", - посоветовала садовод.

Смотрите видео - Что изменить в уходе за кустами гортензий уже сейчас:

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Об источнике: YouTube-канал "Проростай і квітни" Автор канала - девушка по имени Екатерина. "Люблю выращивать разные овощи и цветы, создавать уют в доме и красоту в саду и на огороде", - написала она в описании канала. Екатерина делится собственным опытом выращивания растений; советами и маленькими секретами для здорового и красивого сада; идеями для вдохновения и хорошего настроения в повседневной жизни.

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