"Мы влюбились в дроны": Украину предупредили об опасной иллюзии

В НАТО объяснили, почему беспилотники не являются чудо-оружием. Военные считают, что одной такой техники недостаточно для победы.

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Успехи Украины в применении беспилотников изменили представление о современной войне / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему в НАТО не считают дроны чудо-оружием

Что показал опыт Украины на поле боя

Чем опасна чрезмерная ставка на беспилотники

Успехи Украины в применении беспилотников изменили представление о современной войне, однако считать дроны универсальным оружием было бы серьезной ошибкой.

Такое мнение высказала старший научный сотрудник Атлантического совета Элизабет Броу в колонке для Politico.

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По ее словам, украинские беспилотники действительно стали одним из ключевых факторов, изменивших ситуацию на поле боя после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Благодаря им ВСУ наносят удары по военным объектам, нефтеперерабатывающим заводам, кораблям и другой инфраструктуре РФ, в том числе на значительном расстоянии от линии фронта.

По данным, приведенным автором, только за одну ночь 9 июля Украина заявила об ударах по 14 российским судам в Азовском море, а также десятках военных объектов в оккупированном Крыму и на юге Украины. Это усилило мнение, что именно беспилотники становятся главным оружием будущего.

Дроны стали важным оружием, но не "чудо-средством"

Броу отмечает, что растущая популярность беспилотников породила убеждение, будто европейским странам НАТО стоит сделать ставку именно на них, отказавшись от дорогостоящих традиционных вооружений.

Дроны стали важным оружием, но не "чудо-средством" / Фото: скриншот с Youtube

Однако автор считает такую точку зрения ошибочной.

"Мы влюбились в дроны, но они - не единственное решение", - подчеркнула она.

По словам Броу, беспилотники остаются важной частью современной войны, однако сами по себе не способны заменить полноценные вооруженные силы.

В НАТО объяснили, почему одних беспилотников недостаточно

Начальник штаба объединенных операций Швеции вице-адмирал Эва Скоог Хаслум заявила, что опыт Украины действительно ускорил развитие технологий в странах НАТО.

"Украина действительно ускорила наше технологическое развитие. ВСУ также привлекли внимание широкой общественности к беспилотникам", - сказала она.

В НАТО объяснили, почему одних беспилотников недостаточно / Фото: скриншот с Youtube

При этом военные напоминают, что дроны не способны выполнять все задачи армии. Они не могут заменить флот, тяжелую технику или обеспечить переброску войск и снабжение в условиях масштабного конфликта.

Бывший военный атташе Швеции в Украине Ханс Гранлунд привел в пример ситуацию в Черном море. По его словам, украинским силам удалось оттеснить российский Черноморский флот от западной части акватории, однако полностью контролировать море невозможно без собственного флота.

Технологическое преимущество быстро исчезает

Эксперты также предупреждают, что развитие беспилотников неизбежно приводит к созданию новых средств борьбы с ними.

Среди наиболее перспективных систем противодействия называют лазерное и мощное микроволновое оружие, которое в будущем может существенно снизить эффективность массового применения дронов.

Развитие беспилотников неизбежно приводит к созданию новых средств борьбы с ними / Фото: скриншот с Youtube

По словам Скоог Хаслум, беспилотники должны стать частью единой военной системы и использоваться для разведки, логистики и нанесения ударов, однако массовое хранение таких аппаратов не имеет смысла, поскольку технологии стремительно устаревают.

Почему чрезмерная вера в дроны может сыграть на руку России

Автор статьи предупреждает, что общественное восхищение успехами украинских беспилотников может привести к опасным политическим выводам. Если правительства начнут считать, что традиционные виды вооружений больше не нужны, это ослабит обороноспособность стран.

"Если мы создадим дискуссию, в которой чрезмерная вера в беспилотники заставит политиков неохотно обосновывать законные потребности в обороне, победителем окажется только один: Россия", - заключила Элизабет Броу.

Россия наращивает производство ракет

РФ планирует увеличить темпы производства ракетного вооружения. Как сообщил Telegram-канал "Kyiv AirDefense", ориентировочно ежемесячно страна-агрессор может производить 70 крылатых ракет Х-101, 75 баллистических ракет "Искандер-М", 12 крылатых ракет "Искандер-К", 40 ракет "Калибр", 7 аэробаллистических ракет "Кинжал", 8 ракет Х-69.

Откуда и какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Также сообщается, что Россия планирует модернизировать ракету "Циркон", чтобы увеличить ее дальность до 1550–1600 километров. При этом в запасе РФ находятся сотни ракет различных типов:

около 340 крылатых ракет Х-101;

480 ракет "Калибр";

275 баллистических ракет "Искандер-М";

76 ракет "Кинжал";

220 гиперзвуковых ракет Х-22/32;

660 противокорабельных ракет "Оникс";

60 гиперзвуковых ракет "Циркон".

Помимо ракет, Россия продолжает накапливать ударные беспилотники. По данным наблюдателей, у противника имеется 3470 ударных БПЛА, 460 реактивных БПЛА и 270 БПЛА-ракет "Бандероль".

Российские удары по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия может усилить удары баллистическими ракетами по Киеву из-за стремления Кремля одержать "победу" накануне выборов в Госдуму РФ в сентябре. Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что Москва рассматривает столицу как главную стратегическую цель, пытаясь оказать давление на Украину с помощью атак по центрам управления и важной инфраструктуре.

Заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Андрей Лебеденко рассказал, что Россия сократила масштабы ракетных программ и сосредоточилась на развитии ударных беспилотников, в частности новых модификаций "Шахедов". По его словам, РФ продолжает совершенствовать ракеты, но основной акцент делает на качестве, а не на количестве.

Кроме того, Россия изменила тактику ударов по Киеву, чаще применяя баллистические ракеты и быстрые реактивные дроны. Новые типы БПЛА, в частности "Бандероль", затрудняют работу украинской ПВО из-за высокой скорости.

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Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

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