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Столовые приборы снова заблестят: домашняя смесь творит чудеса

Константин Пономарев
24 июля 2026, 18:42
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Домашний способ помогает удалить потускнение со столовых приборов и вернуть им первоначальный блеск за короткое время.
Вернуть столовым приборам первоначальный вид можно без дорогостоящих средств
Вернуть столовым приборам первоначальный вид можно без дорогостоящих средств / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, tiktok.com/@cleanwithlilyx

Вы узнаете:

  • Почему столовые приборы быстро теряют блеск
  • Как очистить вилки и ложки без дорогой химии
  • Какой простой способ рекомендуют для серебра

Со временем даже качественные столовые приборы из нержавеющей стали и серебра теряют блеск, покрываются налетом и выглядят тусклыми. Однако вернуть им первоначальный вид можно без дорогостоящих средств и агрессивной бытовой химии, используя простые ингредиенты, которые есть практически на каждой кухне.

Советом поделилась эксперт по уборке и автор популярного TikTok-аккаунта Clean with Lily. По ее словам, достаточно замочить столовые приборы в теплой воде, добавив пищевую соду, белый уксус и небольшое количество средства для мытья посуды.

видео дня

Как приготовить раствор для очистки столовых приборов

Для приготовления раствора нужно наполнить раковину или глубокую емкость теплой водой, поместить туда столовые приборы, затем всыпать щедрую порцию пищевой соды, влить белый уксус и добавить немного средства для мытья посуды. После этого воду следует слегка перемешать и оставить приборы на некоторое время.

Лили уверяет, что после такой процедуры результат будет заметен сразу.

"Столовые приборы будут сверкать", - отметила она в своем видео.

Почему сода и уксус помогают убрать налет

Такой способ работает благодаря сочетанию свойств натуральных компонентов. Пищевая сода действует как мягкий абразив, помогая удалить потускнение и остатки загрязнений, не повреждая металлическую поверхность.

Сода и уксус помогают убрать налет
Сода и уксус помогают убрать налет / Фото: tiktok.com/@cleanwithlilyx

Белый уксус растворяет минеральный налет, следы жесткой воды и окисление, а при смешивании с содой образуется реакция с выделением углекислого газа. Она помогает удалить грязь даже из труднодоступных мест. Средство для мытья посуды дополнительно растворяет жир и остатки пищи, благодаря чему приборы становятся заметно чище и приобретают более яркий блеск.

Производитель назвал еще один способ очистки серебра

Кроме замачивания, производитель чистящих средств Arm & Hammer рекомендует использовать пищевую соду в виде пасты. Для этого ее достаточно смешать с небольшим количеством воды и нанести на металлические изделия.

"Паста из пищевой соды и воды. Это все, что вам нужно для чистки крупных серебряных и металлических предметов и удаления тусклого налета", - говорится в рекомендациях компании.

Arm & Hammer рекомендует использовать пищевую соду в виде пасты
Arm & Hammer рекомендует использовать пищевую соду в виде пасты / Фото: tiktok.com/@cleanwithlilyx

Представители бренда также подчеркнули, что сода позволяет очистить поверхность без сильного трения и агрессивных химических средств.

"Пищевая сода сделает большую часть работы за вас без сильного трения и без токсичных ингредиентов", - отметили в компании.

После очистки специалисты советуют тщательно смыть остатки соды, особенно из декоративных элементов, углублений и других труднодоступных участков, чтобы на поверхности не осталось белого налета.

Смотрите в видео о том, как очистить столовые предметы:

@cleanwithlilyx Incase your mum was unable to teach you, here are some quick and easy cleaning hacks ✨? #cleaninghacks#hacks#cleaningtips#tips#creatorsearchinsights♬ original sound - Cleanwithlily

Ранее Главред писал о том, как хранить чашки после мытья. У каждого человека есть бытовые привычки, которые кажутся правильными, пока не становятся предметом жарких споров. Одна из таких тем неожиданно вызвала активные обсуждения в сети.

Также стало известно о том, что нужно сделать, чтобы чайник заблестел как новый. Домашний способ очистки набирает популярность в соцсетях. Накипь исчезает без лишних усилий, а прибор снова становится чистым.

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TikTok

TikTok - популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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