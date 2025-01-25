Как правильно есть столовыми приборами: британский эксперт раскрыл все нюансы

Авторитетный эксперт по этикету из Британии Уильям Хэнсон рассказал, как правильно есть вилкой и ножом и не ударить в грязь лицом.

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Застольный этикет - Уильям Хэнсон рассказал нюансы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/williamhansonetiquette, скриншот

Вы узнаете:

Как по правилам этикета показать, что трапеза закончена

Как пользоваться десертными ложками и вилками

Хорошие манеры всегда производят благоприятное впечатление. Кроме того, человек, который знаком с правилами этикета, всегда будет чувствовать себя уверенно, ведь в любой ситуации он будет знать, как себя повести.

Британский эксперт по этикету Уильям Хэнсон рассказал о правилах поведения за столом, а именно - как держать, использовать и размещать столовые приборы. Видео Хэнсон опубликовал на своем Youtube-канале.

Кстати, если вы не знаете нюансов застольного этикета, читайте материал: Как по этикету пользоваться салфеткой - класть на колени или за воротник.

Как правильно есть столовыми приборами

Прежде всего, нужно знать как выглядит классическая сервировка стола: вилки - слева, ножи и ложки - справа.

Как брать приборы от тарелки? Эксперт по этикету дал четкий ответ.

"Вы все видели фильмы Титаник или Красотка. Мы действительно начинаем использовать столовые приборы с самого крайнего и постепенно двигаемся внутрь", - сказал Хэнсон.

Сервировка стола / скриншот

Правила этикета - как положить вилку и нож

Прежде чем начать трапезу, салфетку кладут на колени.

Первое блюдо — суп. Традиционно ложку держат в правой руке.

По словам эксперта, когда мы едим суп, то черпаем от себя, а затем едим суп той стороной ложки, которая ближе к нам.

В перерыве суповая ложка должна находиться прямо под суповой тарелкой на базовой тарелке под углом.

"Представьте, что тарелка — это часы. Они должны показывать 6:00", - сказал Хэнсон.

Приборы для рыбы. Мы держим их так же, как обычные нож и вилку. Положение покоя и завершения такие же, как и при использовании любого другого ножа и вилки.

Во время паузы положите столовые приборы на 3:40.

"Представьте, что это стрелки часов. Перемычка вилки должна лежать над лезвием ножа, когда вы закончили", - рассказал эксперт по этикету.

Когда трапеза окончена, столовые приборы кладут на тарелку на 6:30:

Стоит отметить, что существуют несколько вариантов положения ножа и вилки. Например, в США столовые приборы будут класть под небольшим углом на 4:20, чтобы дать сигнал, что вы закончили трапезу.

В большинстве стран Европы столовые приборы на самом деле будут располагаться ближе к 3:15.

Столовые приборы для десерта - как пользоваться

Обычно для сладких блюд используется и вилка, и ложка. Применяются те же правила, что для первых и вторых блюд.

Пауза в еде / скриншот

Завершение трапезы / скриншот

Завершение трапезы / скриншот

Завершение трапезы / скриншот

Смотрите видео - Как правильно пользоваться столовыми приборами по правила этикета:

Как сообщал Главред, хлеб с маслом в ресторане также нужно кушать правильно. При этом хлебный этикет зависит от страны, в которой вы находитесь. Детальнее читайте в материале: Как правильно есть хлеб с маслом в ресторане: нюансы этикета.

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Кто такой Уильям Хэнсон Уильям Хэнсон — писатель и авторитет в вопросах этикета, поведения, манер и хорошего вкуса. Он приобрел известность как "Самый молодой эксперт по этикету в Британии" и с тех пор работал в королевских и других VIP-домах.

Уильям Хєнсон тренирует дипломатов, бизнесменов, школы и колледжи, а также консультирует такие многонациональные бренды, как Bentley, Champagne Bollinger, National Lottery и Green & Black's. Уильям — старший преподаватель ведущей консалтинговой фирмы по этикету и управлению частными домохозяйствами The English Manner (ранее Lucie Clayton Finishing School). Хэнсон является обозревателем Daily Telegraph в Интернете и часто появляется в Financial Times, The Sun, Daily Mail и Tatler. Также он выступает на телевидении, в частности, на каналах BBC Breakfast и CNN и запустил серию приложений для платформ iPhone, iPad и iPod Touch. Его первой книгой стал бестселлер The Bluffer's Guide to Etiquette.

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