Как правильно есть столовыми приборами: британский эксперт раскрыл все нюансы

Вы узнаете:
- Как по правилам этикета показать, что трапеза закончена
- Как пользоваться десертными ложками и вилками
Хорошие манеры всегда производят благоприятное впечатление. Кроме того, человек, который знаком с правилами этикета, всегда будет чувствовать себя уверенно, ведь в любой ситуации он будет знать, как себя повести.
Британский эксперт по этикету Уильям Хэнсон рассказал о правилах поведения за столом, а именно - как держать, использовать и размещать столовые приборы. Видео Хэнсон опубликовал на своем Youtube-канале.
Кстати, если вы не знаете нюансов застольного этикета, читайте материал: Как по этикету пользоваться салфеткой - класть на колени или за воротник.
Как правильно есть столовыми приборами
Прежде всего, нужно знать как выглядит классическая сервировка стола: вилки - слева, ножи и ложки - справа.
Как брать приборы от тарелки? Эксперт по этикету дал четкий ответ.
"Вы все видели фильмы Титаник или Красотка. Мы действительно начинаем использовать столовые приборы с самого крайнего и постепенно двигаемся внутрь", - сказал Хэнсон.
Правила этикета - как положить вилку и нож
Прежде чем начать трапезу, салфетку кладут на колени.
Первое блюдо — суп. Традиционно ложку держат в правой руке.
По словам эксперта, когда мы едим суп, то черпаем от себя, а затем едим суп той стороной ложки, которая ближе к нам.
В перерыве суповая ложка должна находиться прямо под суповой тарелкой на базовой тарелке под углом.
"Представьте, что тарелка — это часы. Они должны показывать 6:00", - сказал Хэнсон.
Приборы для рыбы. Мы держим их так же, как обычные нож и вилку. Положение покоя и завершения такие же, как и при использовании любого другого ножа и вилки.
Во время паузы положите столовые приборы на 3:40.
"Представьте, что это стрелки часов. Перемычка вилки должна лежать над лезвием ножа, когда вы закончили", - рассказал эксперт по этикету.
Когда трапеза окончена, столовые приборы кладут на тарелку на 6:30:
Стоит отметить, что существуют несколько вариантов положения ножа и вилки. Например, в США столовые приборы будут класть под небольшим углом на 4:20, чтобы дать сигнал, что вы закончили трапезу.
В большинстве стран Европы столовые приборы на самом деле будут располагаться ближе к 3:15.
Столовые приборы для десерта - как пользоваться
Обычно для сладких блюд используется и вилка, и ложка. Применяются те же правила, что для первых и вторых блюд.
Смотрите видео - Как правильно пользоваться столовыми приборами по правила этикета:
Как сообщал Главред, хлеб с маслом в ресторане также нужно кушать правильно. При этом хлебный этикет зависит от страны, в которой вы находитесь. Детальнее читайте в материале: Как правильно есть хлеб с маслом в ресторане: нюансы этикета.
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Кто такой Уильям Хэнсон
Уильям Хэнсон — писатель и авторитет в вопросах этикета, поведения, манер и хорошего вкуса. Он приобрел известность как "Самый молодой эксперт по этикету в Британии" и с тех пор работал в королевских и других VIP-домах.
Уильям Хєнсон тренирует дипломатов, бизнесменов, школы и колледжи, а также консультирует такие многонациональные бренды, как Bentley, Champagne Bollinger, National Lottery и Green & Black's.
Уильям — старший преподаватель ведущей консалтинговой фирмы по этикету и управлению частными домохозяйствами The English Manner (ранее Lucie Clayton Finishing School).
Хэнсон является обозревателем Daily Telegraph в Интернете и часто появляется в Financial Times, The Sun, Daily Mail и Tatler. Также он выступает на телевидении, в частности, на каналах BBC Breakfast и CNN и запустил серию приложений для платформ iPhone, iPad и iPod Touch.
Его первой книгой стал бестселлер The Bluffer's Guide to Etiquette.
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