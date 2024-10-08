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Как по этикету пользоваться салфеткой - класть на колени или за воротник

Анна Ярославская
8 октября 2024, 10:04
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Салфетки нужны не только для эстетики. У них есть очень практичная функция - защитить одежду от капель и крошек.
Наталья Миронюк, ресторанный этикет
Наталья Миронюк раскрыла нюансы ресторанного этикета / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Застольный этикет во все времена был довольно суровым, и хотя сейчас очень часто пренебрегают правилами этикета, есть некоторые правила, которые нужно знать обязательно, а именно - как по этикету пользоваться салфеткой. Все нюансы ресторанного этикета раскрыла эксперт в этих вопросах Наталья Миронюк.

Как по этикету класть салфетку на колени

Итак, стол накрыт для банкета. На тарелке аккуратно уложена тканевая салфетка. Бывает, что ее кладут в специальное кольцо, а бывает - сворачивают и кладут возле пинеток.

Для чего нужна салфетка из ткани? Она необходима не только для украшения стола, но и для того, чтобы защитить вашу одежду и на нее не попали случайные капли и крошки.

Когда браться за салфетку? Сначала осматриваем меню, делаем заказ, а потом кладем салфетку на колени.

Можно ли засовывать салфетку за воротник? Безусловно неправильно демонстративно разворачивать, закладывать за воротник салфетку, засовывать ее между пуговицами или затыкать за пояс.

Где должна находиться тканевая салфетка во время приема пищи? Сделайте простую манипуляцию: легким и незаметным движением салфетку сложите вдвое. Далее ее нужно положить на колени сгином к себе.

Нижняя часть должна быть больше, а верхняя - меньше. Это нужно для того, чтобы вытереть случайно испачканные пальцы уголками верхней половины салфетки. Тем временем нижняя часть сохранит ваш костюм.

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Перед каждым глотком из бокала губы нужно промокнуть, так как будет некрасиво, если на стекле останутся жирные пятна. Для этого элегантно поднимаем середину салфетки к губам, сложив ее уголком.

Как промокнуть губы салфеткой
Как промокнуть губы салфеткой / скриншот

Не допускается тканевой салфеткой вытирать лицо и использовать ее как полотенце.

Если на столе есть и бумажные салфетки, то используем их, чтобы сохранить элемент эстетики, а тканевая салфетка остается на коленях.

Важно помнить, что бумажные салфетки - одноразовые. После использования их кладут на край сервировочной тарелки или близко от нее, слева.

Кто такая Наталья Миронюк

Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов.

Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.

Как показать официанту, что тарелку не нужно убирать

Если вам нужно ненадолго отойти от стола, то как показать официанту, что вы вернетесь и вашу посуду не нужно убирать?

Способ первый. Нож и вилку кладем "на паузу" (нож и вилка скрещены), в салфетку - слева от тарелки.

Способ второй. Нож и вилка "на паузе", салфетку кладем на свой стул.

Скриншот

В обоих вариантах салфетку не нужно аккуратно складывать, ее следует положить, как получится.

Если салфетка случайно соскользнула на пол - не поднимайте. Это увидит обслуживающий персонал и в подходящий момент незаметно поднимет и поменяет на чистую.

Завершение трапезы

Нож и вилку кладем параллельно, а салфетку, не складывая, кладем слева на стол.

Как положить салфетку после завершения трапезы
Как положить салфетку после завершения трапезы / скриншот

Основное правило - введите себя естественно. Салфеткой пользуйтесь аккуратно и незаметно.

Смотрите видео - Как правильно пользоваться салфеткой в ресторане:

Ранее Наталья Миронюк рассказала, что такое этикет водителей такси и пассажиров и каковы его особенности.

Что такое этикет

Термин "этикет" имеет французские корни (étiquette — этикетка, надпись).

По сути это свод норм и правил поведения человека в обществе, нормы тактичности и вежливости.

Знание или незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне, воспитанноссти и образованности человека и об отношении его к себе и окружающим.

Виды этикета:

  • государственный (придворный);
  • дипломатический;
  • воинский;
  • религиозный;
  • общегражданский.

Общегражданский этикет имеет несколько подвидов: деловой, светский, столовый, обрядовый и др. Столовый этикет является одним из важнейших.

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