Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Где по этикету должна сидеть девушка в такси - сзади или рядом с водителем

Анна Ярославская
7 октября 2024, 10:25
142
Как с комфортом доехать до места назначения, чтобы не испортить настроение себе и водителю?
Правила этикета в такси
Правила этикета в такси раскрыла эксперт Наталья Миронюк / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Услугами такси пользуется практически каждый человек, но мало кто знает, что в этом виде транспорта действуют свои правила этикета. Что такое этикет водителей такси и пассажиров и каковы его особенности, рассказала эксперт в этих вопросах Наталья Миронюк.

Правила этикета при заказе такси

1. Машину нужно заказывать заранее. Хорошо рассчитывайте время, чтобы не зависеть от трафика на дорогах.

2. При заказе оператору службы или в приложении, если вы делаете заказ онлайн, четко укажите адрес, класс автомобиля, предупредите о наличии и количестве детей.

3. Если перевозите животных, то сообщите об этом.

4. Когда пришло уведомление, что машина прибыла, не медлите. Таксист имеет право не ждать больше 10 минут.

5. Если случился форс-мажор и вы задерживаетесь, предупредите об этом водителя и попросите подождать. Соответственно, в конце поездки оплатите больше, чем указано.

Нужно ли здороваться с таксистами

Будьте вежливы всегда и везде. Вежливость — важный аспект приятной поездки и комфортной атмосферы в авто.

Поздоровайтесь с водителем и поблагодарите его после поездки.

Сами таксисты обычно также стараются поприветствовать пассажиров, когда те садятся в автомобиль, чтобы произвести хорошее первое впечатление.

Кто же должен здороваться первым - таксист или пассажир? В принципе, особой разницы нет, но по сути можно применять правило о том, что первым здоровается тот, кто входит в помещение. Если вы сели в машину, поприветствуйте водителя. Если таксист встречает вас возле машины, то скорее всего он поздоровается первым.

К слову, если водитель вышел из авто и встречает вас, то пассажир-мужчина может поприветствовать его рукопожатием первым. Сидя руки пожимать не принято, поэтому будет достаточно устного приветствия.

Кто такая Наталья Миронюк

Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов.

Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.

Как принято садиться в такси

Согласно этикету, женщины и дети садятся в авто первыми, а мужчины – последними.

И, напротив, мужчины первыми выходят из авто, чтобы предложить помощь.

Мужчина должен обойти автомобиль, открыть дверцу со стороны дамы и помочь ей выйти из авто.

При посадке в автомобиль, мужчина должен открыть дверцу и помочь женщине сесть с ним рядом, поддерживая ее за локоть.

Если у вас большие сумки, то водитель должен выйти из машины, открыть багажник и положить ваши вещи.

Где по этикету должна сидеть девушка в такси

Почетным считается место по диагонали от водителя.

Таким образом, если вы едете вдвоем, то девушке предлагают сесть на второй ряд справа. Мужчина должен сесть во второй ряд слева.

Садиться в такси на переднее пассажирское кресло, при наличии свободного места сзади, является признаком дурного тона.

О чем принято говорить с таксистом

Считается бестактным указывать водителю маршрут. Исключение можно сделать лишь в том случае, если он вас спросит и местность ему незнакома.

Согласно этикету, разговаривать с водителем во время движения можно, но не стоит затрагивать темы религии и политики. Нейтральные темы украсят вашу поездку.

В то же время, согласно правилам служб такси, разговаривать с водителем во время движения не рекомендуется, поскольку таксист должен быть сосредоточен только на дороге. По этой же причине стоит отказаться от просмотра фильмов и видео в машине, разговоров по телефону. Пассажирам рекомендуют не создавать громких звуков, которые могли бы отвлечь водителя авто.

Если звучит музыка, которая вам не нравится, попросите выключить либо переключить радио на другую станцию.

Оплата онлайн исключит неудобства с нехваткой мелких купюр. За качественное обслуживание нелишним будет оставить водителю чаевые.

Что не следует делать в такси

Курить, есть, пить, разговаривать громко между собой или по телефону.

Что такое этикет

Термин "этикет" имеет французские корни (étiquette — этикетка, надпись).

По сути это свод норм и правил поведения человека в обществе, нормы тактичности и вежливости.

Знание или незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне, воспитанноссти и образованности человека и об отношении его к себе и окружающим.

Виды этикета:

  • государственный (придворный);
  • дипломатический;
  • воинский;
  • религиозный;
  • общегражданский.

Общегражданский этикет имеет несколько подвидов: деловой, светский, столовый, обрядовый и др. Столовый этикет является одним из важнейших.

Смотрите видео - Наталья Миронюк рассказала о правилах этикета в такси:

Ранее Главред писал, как правильно пользоваться зонтом по правилам этикета.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

такси
Реклама

Главное за день

Ещё
Атака "Кинжалов" на Киев: силы ПВО сбиты две ракеты и 32 ударных дрона

Атака "Кинжалов" на Киев: силы ПВО сбиты две ракеты и 32 ударных дрона

11:54Украина
РФ закупает компоненты для РЭБ из США и Европы: Ермак сделал громкое заявление

РФ закупает компоненты для РЭБ из США и Европы: Ермак сделал громкое заявление

11:34Украина
У РФ гигантские потери бронетехники: на востоке ВСУ "перемололи" 5 дивизий – ISW

У РФ гигантские потери бронетехники: на востоке ВСУ "перемололи" 5 дивизий – ISW

10:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Знак судьбы, который "нельзя игнорировать": что означают одинаковые цифры на часах

Знак судьбы, который "нельзя игнорировать": что означают одинаковые цифры на часах

Дата рождения указывает на магический дар каждого человека: как узнать свой

Дата рождения указывает на магический дар каждого человека: как узнать свой

Неожиданная польза кофе: ученые рассказали, как улучшить здоровье с помощью напитка

Неожиданная польза кофе: ученые рассказали, как улучшить здоровье с помощью напитка

Сильные ливни и грозы: многие области Украины будут "плавать" из-за непогоды

Сильные ливни и грозы: многие области Украины будут "плавать" из-за непогоды

Горят дома: россияне атаковали Украину Шахедами, есть первые "прилеты"

Горят дома: россияне атаковали Украину Шахедами, есть первые "прилеты"

Последние новости

11:55

Только чрезвычайно внимательный человек найдет 3 отличия: на загадку дается 16 секунд

11:54

Атака "Кинжалов" на Киев: силы ПВО сбиты две ракеты и 32 ударных дрона

11:43

Хитрый ход от хищников: как и почему ящерицы сбрасывают свой хвост - ответ ученых

11:34

Будет жесткий ответ: политолог сказал, чем и куда ударят США, если РФ применит "ядерку"

11:34

РФ закупает компоненты для РЭБ из США и Европы: Ермак сделал громкое заявление

Судьба войны будет решаться в 2025 году, Трамп способен преподнести сюрпризы – ЗолотаревСудьба войны будет решаться в 2025 году, Трамп способен преподнести сюрпризы – Золотарев
11:21

Стоимость выросла вдвое: в Украине взлетели цены на популярный овощ

11:21

Враг нацелился на важный город Донетчины: эксперт предупредил о плане оккупантов

10:53

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Лошадям - критика, Драконам - стресс

10:36

Никаких телефонов во время еды: ресторан Японии ввел интересный запрет - причина

Реклама
10:36

У РФ гигантские потери бронетехники: на востоке ВСУ "перемололи" 5 дивизий – ISW

10:25

Где по этикету должна сидеть девушка в такси - сзади или рядом с водителемВидео

10:19

"Шахеды" отвлекали внимание: детали утреннего удара "Кинжалами"

10:14

Гороскоп на завтра 8 октября: Близнецам - сумасшедший успех, Львам - важный звонок

10:10

Дочь путиниста Киркорова жестко высмеяла отца и опозорила на всю РФ

10:02

Одна из стран НАТО категорически высказалась против вступления Украины в Альянс

09:25

ВСУ поразили крупнейший нефтяной терминал в Феодосии: Генштаб раскрыл детали атаки

09:08

"Это делается элементарно": путинист Владимир Пресняков высказался о "разводе" сына Никиты

09:07

Как собака видит цвета: эксперты объяснили, почему для них мир не черно-белый

08:36

В Киеве прогремели взрывы: обломки ракеты упали в трех районах столицы

08:31

Россияне оккупировали Красногоровку: в DeepState рассказали, где продвинулся враг

Реклама
07:44

"Такт - либо есть, либо его нет": сын Назария Яремчука отреагировал на поступок Софии Ротару

07:32

Ночью РФ атаковала Киев около 15 БПЛА: все дроны сбиты

06:48

В Крыму прогремели взрывы: атакован НПЗ и аэродромы "Бельбек" и "Саки"Видео

06:07

Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата, а что делать Украине?мнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти собаку

04:07

Унитаз заблестит: способ удаления налета всего за 5 минут

03:15

ВСУ готовятся к наступлению россиян на Днепропетровскую область - OSINT-аналитик

02:30

Киану Ривз едва не разбился во время участия в автогонках

02:03

Демографический кризис: после войны в Украину могут приехать иностранцы: как их расселятВидео

01:30

Есть важный результат: командир подразделения ВСУ назвал цель операции на Курщине

00:02

В ближайшее время может быть массированный ракетный обстрел: в море выведены карабли

06 октября, воскресенье
23:16

Горят дома: россияне атаковали Украину Шахедами, есть первые "прилеты"

22:48

Раскрыта личность предполагаемого бойфренда Леси Никитюк - СМИ

22:31

Украина получила первые F-16 от Нидерландов - министр обороны страны

22:18

Зеленский сделал заявление о плане победы и дал поручение Сырскому

22:12

"Начинается новая эпоха": Олег Винник официально возвращается на сцену

21:07

Путь в НАТО с "потерей территорий": дипломат разнес идею и сделал заявление

21:06

Выгнали и в упор расстреляли: россияне жестоко казнили бойцов ВСУВидео

20:51

Тина Кароль дала первый комментарий про роман с молодым бизнесменомВидео

20:07

Ось зла хочет только войны, и время работает против Западамнение

Реклама
20:06

Войска РФ усиливаются на Донбассе: что происходит на самых сложных направлениях

20:01

Исторический матч со счетом 7:1: Украина стала призером на Чемпионате мира по футзалуВидео

19:36

Есть два сценария: каким будет контрнаступление ВСУ в 2025 году - Мусиенко

19:24

Сильные ливни и грозы: многие области Украины будут "плавать" из-за непогоды

19:00

Дата рождения указывает на магический дар каждого человека: как узнать свойВидео

18:22

Нападение на Николаса Карму: открыто уголовное производствоВидео

18:11

Как подорвать производство снарядов в России: майор ВСУ назвал способ

18:05

"Тонут в Днепре или под огнем ВСУ": РФ скрывает потери войск на юге - АТЕШ

17:35

Красота и молодость сохранятся на долгие годы: чем нужно умыться 7 октября

16:53

Трамп на встрече с Путиным задал ему вопрос об Украине: в США раскрыли детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять