Где по этикету должна сидеть девушка в такси - сзади или рядом с водителем

Как с комфортом доехать до места назначения, чтобы не испортить настроение себе и водителю?

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Правила этикета в такси раскрыла эксперт Наталья Миронюк / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Услугами такси пользуется практически каждый человек, но мало кто знает, что в этом виде транспорта действуют свои правила этикета. Что такое этикет водителей такси и пассажиров и каковы его особенности, рассказала эксперт в этих вопросах Наталья Миронюк.

Правила этикета при заказе такси

1. Машину нужно заказывать заранее. Хорошо рассчитывайте время, чтобы не зависеть от трафика на дорогах.

2. При заказе оператору службы или в приложении, если вы делаете заказ онлайн, четко укажите адрес, класс автомобиля, предупредите о наличии и количестве детей.

3. Если перевозите животных, то сообщите об этом.

4. Когда пришло уведомление, что машина прибыла, не медлите. Таксист имеет право не ждать больше 10 минут.

5. Если случился форс-мажор и вы задерживаетесь, предупредите об этом водителя и попросите подождать. Соответственно, в конце поездки оплатите больше, чем указано.

Нужно ли здороваться с таксистами

Будьте вежливы всегда и везде. Вежливость — важный аспект приятной поездки и комфортной атмосферы в авто.

Поздоровайтесь с водителем и поблагодарите его после поездки.

Сами таксисты обычно также стараются поприветствовать пассажиров, когда те садятся в автомобиль, чтобы произвести хорошее первое впечатление.

Кто же должен здороваться первым - таксист или пассажир? В принципе, особой разницы нет, но по сути можно применять правило о том, что первым здоровается тот, кто входит в помещение. Если вы сели в машину, поприветствуйте водителя. Если таксист встречает вас возле машины, то скорее всего он поздоровается первым.

К слову, если водитель вышел из авто и встречает вас, то пассажир-мужчина может поприветствовать его рукопожатием первым. Сидя руки пожимать не принято, поэтому будет достаточно устного приветствия.

Кто такая Наталья Миронюк Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов. Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.

Как принято садиться в такси

Согласно этикету, женщины и дети садятся в авто первыми, а мужчины – последними.

И, напротив, мужчины первыми выходят из авто, чтобы предложить помощь.

Мужчина должен обойти автомобиль, открыть дверцу со стороны дамы и помочь ей выйти из авто.

При посадке в автомобиль, мужчина должен открыть дверцу и помочь женщине сесть с ним рядом, поддерживая ее за локоть.

Если у вас большие сумки, то водитель должен выйти из машины, открыть багажник и положить ваши вещи.

Где по этикету должна сидеть девушка в такси

Почетным считается место по диагонали от водителя.

Таким образом, если вы едете вдвоем, то девушке предлагают сесть на второй ряд справа. Мужчина должен сесть во второй ряд слева.

Садиться в такси на переднее пассажирское кресло, при наличии свободного места сзади, является признаком дурного тона.

О чем принято говорить с таксистом

Считается бестактным указывать водителю маршрут. Исключение можно сделать лишь в том случае, если он вас спросит и местность ему незнакома.

Согласно этикету, разговаривать с водителем во время движения можно, но не стоит затрагивать темы религии и политики. Нейтральные темы украсят вашу поездку.

В то же время, согласно правилам служб такси, разговаривать с водителем во время движения не рекомендуется, поскольку таксист должен быть сосредоточен только на дороге. По этой же причине стоит отказаться от просмотра фильмов и видео в машине, разговоров по телефону. Пассажирам рекомендуют не создавать громких звуков, которые могли бы отвлечь водителя авто.

Если звучит музыка, которая вам не нравится, попросите выключить либо переключить радио на другую станцию.

Оплата онлайн исключит неудобства с нехваткой мелких купюр. За качественное обслуживание нелишним будет оставить водителю чаевые.

Что не следует делать в такси

Курить, есть, пить, разговаривать громко между собой или по телефону.

Что такое этикет Термин "этикет" имеет французские корни (étiquette — этикетка, надпись). По сути это свод норм и правил поведения человека в обществе, нормы тактичности и вежливости. Знание или незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне, воспитанноссти и образованности человека и об отношении его к себе и окружающим. Виды этикета: государственный (придворный);

дипломатический;

воинский;

религиозный;

общегражданский. Общегражданский этикет имеет несколько подвидов: деловой, светский, столовый, обрядовый и др. Столовый этикет является одним из важнейших.

Смотрите видео - Наталья Миронюк рассказала о правилах этикета в такси:

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