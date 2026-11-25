В ближайшие дни Украина может оказаться под угрозой нового массированного ракетного удара со стороны России.

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Россия готовит массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, European Space Imaging

Кратко:

Россия накопила ракетное вооружение для удара по Украине

Наибольшая угроза обстрела сохраняется для Киева и семи областей

Российские Ту-160 и Ту-95МС готовятся к возможному массированному обстрелу

Начиная со среды, 25 ноября, существует повышенная угроза нанесения массированного ракетного удара по территории Украины. Об этом сообщает мониторинговый канал"єРадар".

По предварительной информации, в течение 21–24 ноября Россия пополняла запасы баллистического вооружения и ударных беспилотников в Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях.

видео дня

На данный момент известно о накоплении:

баллистических ракет "Искандер-М", "С-400" и "Оникс-М" на территории Брянской области;

ракет "Циркон" в Курской и Ростовской областях;

баллистических ракет "KN-23" в Воронежской области.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Наибольшая угроза, по данным мониторингового канала, существует для Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Потенциальными целями российских войск остаются мосты через Днепр и объекты энергетики в указанных регионах.

"Призываем население не игнорировать сигналы воздушной тревоги, заранее зарядить средства резервного питания и подготовить запасы воды и необходимых вещей", - подчеркивают мониторинговые ресурсы.

Россия готовит стратегическую авиацию к ракетному удару

В то же время мониторинговые каналы сообщают о подготовке российской стратегической авиации. По их данным, 25 ноября россияне активно перебрасывали самолеты Ту-160 и Ту-95 для подготовки к возможному массированному налету.

В частности, один самолет Ту-160 передислоцировали с Дальнего Востока на аэродром "Энгельс" для оснащения крылатыми ракетами. Также началось оснащение самолетов Ту-95МС на Дальнем Востоке.

Мониторинговые ресурсы предупреждают о высокой угрозе массированного баллистического обстрела Киева и области в течение следующих 48 часов. По их информации, к удару подготовлено около 33 ракет, размещенных в четырех областях России.

Самолеты Ту / Инфографика Главреда

Сколько баллистических ракет может производить Россия

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду обратил внимание, что самое сложное для украинской ПВО - именно баллистика.

"С перехватом российской баллистики действительно серьезная проблема", - подчеркнул эксперт.

Говоря о темпах производства, Коваленко пояснил, что страна-агрессор способна регулярно пополнять запасы таких ракет.

"Сейчас РФ стабильно производит три баллистические ракеты в сутки, то есть за месяц она способна произвести 90 таких ракет", - пояснил Коваленко.

В то же время, по словам аналитика, помимо поражения инфраструктуры, Россия "ставит перед собой и другую задачу - террор против гражданского населения".

Ракетные удары по Украине - последние новости

Главред писал, что российская оккупационная армия завершает подготовку к новому массированному ракетному удару и может нанести его в ближайшие дни. Для атаки враг подвёз к приграничным областям РФ 33 баллистические и 7 крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что с наступлением устойчивых морозов страна-агрессор Россия может усилить ракетные и дронные удары по Украине, сосредоточив их на энергетике. Противник, вероятно, попытается использовать холода, чтобы перегрузить энергосистему и оставить людей без света, тепла и воды.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке России к новым атакам. В своем обращении он призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги и заботиться о безопасности.

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