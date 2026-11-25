Слово "холостяк" прочно вошло в повседневную речь, однако лингвисты советуют отдавать предпочтение другому украинскому эквиваленту.

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Как сказать по-украински "Холостяк" / Коллаж: Главред, фото: СТБ, Pexels

Вы узнаете:

Как правильно сказать на украинском "холостяк"

Чем можно заменить слово "холостяцкий"

Как перевести на украинский язык русское слово "холост"

Многие слова, которые сегодня кажутся привычными, на самом деле имеют исконно украинские эквиваленты. Одно из них - "холостяк". В повседневной речи его используют очень часто, однако известный языковед Александр Пономарив советовал отдавать предпочтение другому слову, которое издавна существует в украинском языке.

Главред расскажет, как правильно и красиво сказать "холостяк" на украинском языке.

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Какое слово использовать вместо "холостяк"

Лингвист в своей книге "Культура слова: языково-стилистические советы" объяснял, что неженатого мужчину на украинском языке традиционно называют "парубком". Именно это слово является естественным для украинской языковой традиции и имеет давнюю историю употребления.

В художественной литературе можно встретить также выражение "старый парубок", если речь идет о мужчине старшего возраста, который не женился. Такое словосочетание использовали украинские писатели еще много десятилетий назад.

"Вона пішла за нього, вічного наймита, старого парубка, бурлаку" (М. Коцюбинский).

"Свидетельством длительного существования этого слова в лексической системе языка является его обширное словообразовательное гнездо: парубійко, парубчак, парубчина, пару­боцтво, парубота, парубоцький, парубкувати, парубкування", - отмечает Пономарив.

По его словам, в СМИ и разговорной речи нередко встречаются выражения вроде "холостяцкая жизнь". В то же время гораздо естественнее на украинском языке звучит вариант "парубоцьке життя".

Кроме того, русское слово "холост" в официальных документах или анкетах следует переводить как "неодружений".

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