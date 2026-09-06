Что означает украинское слово 'пломеніти': настоящее значение знают единицы

Читайте в материале:
- Что означает украинское слово "пломеніти"
- Откуда происходит слово "пломеніти"
- Когда уместно употреблять это слово и что им можно описать
В украинском языке есть немало слов, которые сегодня чаще встречаются в художественных текстах, поэзии или песнях, чем в повседневной речи. Одно из них - "пломеніти".
Главред расскажет, что означает это слово, откуда оно происходит и когда его уместно использовать.
Что означает слово "пломеніти"
"Пломеніти" происходит от древнего слова "пломінь" - названия пламени. 24 Канал объясняет, что в праславянском языке существовала основа *polmen, означавшая "огонь". Отсюда и родственные слова в других славянских языках: польское płomień, чешское plamen, словацкое plameň, болгарское пламен. Украинский язык сохранил эту основу и развил целое семейство слов: "пломінь", "пломенистий", "пломеніти".
Словари приводят "пломеніти" как поэтическое слово, близкое к "полум’яніть". Оно имеет несколько уровней значения:
- Буквальное: гореть, сиять пламенем, пылать. Так можно описать огонь, звезды или красное небо.
- Переносное: выражать эмоцию, краснеть, светиться страстью или вдохновением. Например, "пломеніють очі" - означает сияют от чувств.
- Поэтическое: оживать, излучать силу, создавать образ, выходящий за пределы буквального огня.
В художественных текстах "пломеніти" помогает передать не только цвет, но и движение, и эмоцию.
- "Пломеніє небо" - горизонт становится красным, словно охваченным пламенем.
- "Пломеніють щоки" - они наливаются румянцем.
- "Пломеніють очі" - сияют от радости или страсти.
- "Пломеніє зоря" - светится ярко, сияет огненными красками.
Такое слово позволяет автору одним штрихом создать образ, который трудно заменить простым описанием. В песнях оно звучит особенно выразительно, ведь пламя становится символом чувства.
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Об источнике: Толковый словарь
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