Что означает украинское слово 'пломеніти': настоящее значение знают единицы

Это слово редко услышишь в обычной беседе, однако оно хорошо известно в украинской литературной традиции.

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Значение слова "пломеніти" / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Читайте в материале:

Что означает украинское слово "пломеніти"

Откуда происходит слово "пломеніти"

Когда уместно употреблять это слово и что им можно описать

В украинском языке есть немало слов, которые сегодня чаще встречаются в художественных текстах, поэзии или песнях, чем в повседневной речи. Одно из них - "пломеніти".

Главред расскажет, что означает это слово, откуда оно происходит и когда его уместно использовать.

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Что означает слово "пломеніти"

"Пломеніти" происходит от древнего слова "пломінь" - названия пламени. 24 Канал объясняет, что в праславянском языке существовала основа *polmen, означавшая "огонь". Отсюда и родственные слова в других славянских языках: польское płomień, чешское plamen, словацкое plameň, болгарское пламен. Украинский язык сохранил эту основу и развил целое семейство слов: "пломінь", "пломенистий", "пломеніти".

Словари приводят "пломеніти" как поэтическое слово, близкое к "полум’яніть". Оно имеет несколько уровней значения:

Буквальное : гореть, сиять пламенем, пылать. Так можно описать огонь, звезды или красное небо.

: гореть, сиять пламенем, пылать. Так можно описать огонь, звезды или красное небо. Переносное : выражать эмоцию, краснеть, светиться страстью или вдохновением. Например, "пломеніють очі" - означает сияют от чувств.

: выражать эмоцию, краснеть, светиться страстью или вдохновением. Например, "пломеніють очі" - означает сияют от чувств. Поэтическое: оживать, излучать силу, создавать образ, выходящий за пределы буквального огня.

В художественных текстах "пломеніти" помогает передать не только цвет, но и движение, и эмоцию.

"Пломеніє небо" - горизонт становится красным, словно охваченным пламенем.

"Пломеніють щоки" - они наливаются румянцем.

"Пломеніють очі" - сияют от радости или страсти.

"Пломеніє зоря" - светится ярко, сияет огненными красками.

Такое слово позволяет автору одним штрихом создать образ, который трудно заменить простым описанием. В песнях оно звучит особенно выразительно, ведь пламя становится символом чувства.

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