Мира не будет: Меган Маркл приняла серьезное решение в отношении Кейт

Меган Маркл оказалась в сложной ситуации на фоне возвращения в Великобританию.

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Меган Маркл и Кейт Миддлтон не в хороших отношениях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales, meghan

Кратко:

Что будет делать Меган

Будет ли она просить прощение

Меган Маркл не готова идти на унизительные уступки ради восстановления отношений с британской королевской семьёй. По данным источников, герцогиня Сассекская хочет снизить напряжение, но не намерена "преклоняться" перед принцессой Уэльской Кэтрин, чтобы добиться мира.

Как сообщается, Меган открыта к диалогу и допускает возможность наладить более спокойные отношения с Кейт, однако это, по её мнению, должно происходить на основе взаимного уважения и усилий с обеих сторон. Она не собирается просить прощения или делать вид, что прежние обиды никогда не существовали, только ради формального примирения.

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Кейт Миддлтон легко вписалась в королевскую семью / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Возвращение Меган и принца Гарри в Великобританию спустя несколько лет вновь привлекло внимание к их конфликту с принцем Уильямом и Кейт. На фоне этого усилились разговоры о возможных попытках сгладить разногласия внутри семьи.

Напряжённость между Меган и Кейт стала публичной после резонансного интервью Опре Уинфри в 2021 году, где прозвучали взаимные претензии и были затронуты прошлые конфликты.

Меган и Гарри будет тяжело / фото: instagram.com, Меган Маркл

Несмотря на желание снизить градус конфликта, Меган, как утверждают инсайдеры, не готова идти на односторонние уступки и рассчитывает на равноправный подход к возможному примирению.

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Ранее Главред сообщал, что Меган Маркл, по информации источников, не поддержала идею принца Гарри о частичном возвращении к королевским обязанностям в Великобритании.

Ранее также в Египте суд приговорил к смертной казни через повешение телеведущую и инфлюенсера Сару Халифу, признав её виновной в участии в организованной преступной группе, занимавшейся производством и распространением наркотиков.

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О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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