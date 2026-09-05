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Рост до Kp 4: будет ли магнитная буря 6–7 сентября 2026 года

Марина Иваненко
5 сентября 2026, 21:14
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Магнитных бурь в ближайшие дни не ожидается, хотя 7 сентября возможно повышение геомагнитной активности - прогноз космической погоды NOAA.
Прогноз магнитных бурь на 6–7 сентября
Прогноз магнитных бурь на 6–7 сентября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какой будет геомагнитная активность 6–7 сентября
  • Ожидаются ли магнитные бури в начале сентября
  • Что прогнозирует NOAA и как изменится индекс Kp

В начале сентября космическая погода останется относительно стабильной. Несмотря на некоторое повышение геомагнитной активности в начале недели, полноценных магнитных бурь в ближайшие дни не прогнозируется. Главред расскажет об этом подробнее.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, 6–7 сентября сильных геомагнитных возмущений не ожидается. Магнитное поле Земли в целом будет оставаться спокойным, хотя 7 сентября возможно его более заметное возбуждение.

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Какой будет магнитная активность 6 сентября

6 сентября ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли. Максимальный индекс геомагнитной активности может составить Kp 2. Такой показатель соответствует низкому уровню активности и находится далеко от значений, при которых начинается магнитная буря.

Поэтому в этот день существенных геомагнитных возмущений не прогнозируется. Космическая погода должна оставаться благоприятной для повседневной жизни и работы технических систем.

Что прогнозируется на 7 сентября

7 сентября геомагнитная активность несколько усилится. Максимальный показатель в течение суток может достичь Kp 4. Это уже повышенный уровень активности, однако магнитной бурей он не считается.

Для сравнения: по шкале NOAA слабая геомагнитная буря уровня G1 начинается с показателя Kp 5. Таким образом, прогнозируемый уровень на 7 сентября останется ниже штормового порога.

В то же время геомагнитная активность может меняться в течение суток, поэтому прогноз уточняется по мере поступления новых данных о состоянии Солнца и магнитосферы Земли.

Может ли измениться самочувствие

Некоторые люди в периоды повышенной геомагнитной активности могут жаловаться на головную боль, усталость, сонливость, снижение работоспособности или колебания артериального давления. В то же время научные данные о прямом влиянии магнитных бурь на самочувствие человека остаются неоднозначными.

Поэтому не стоит автоматически связывать любое ухудшение самочувствия именно с геомагнитной активностью. Если симптомы возникают часто или носят выраженный характер, стоит обратиться к врачу.

магнитная буря, влияние магнитной бури
магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Как провести эти дни

При отсутствии сильной магнитной бури специальных ограничений для большинства людей не требуется. Однако полезно соблюдать привычный режим сна и отдыха, пить достаточно воды и не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками.

Людям с хроническими заболеваниями, которые регулярно контролируют артериальное давление, следует продолжать следовать рекомендациям своего врача и принимать назначенные препараты по привычной схеме.

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Об источнике: NOAA SWPC

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA SWPC) работает круглосуточно и собирает данные с множества наземных телескопов и спутников (включая запущенные аппараты, такие как GOES, DSCOVR и новейшие обсерватории SOLAR-1/SWFO-L1, которые находятся в точке Лагранжа L1 между Землей и Солнцем). Специалисты отслеживают три основные угрозы:

  • геомагнитные бури - возникают из-за выбросов корональной массы Солнца, когда облака плазмы долетают до Земли;
  • солнечные радиационные бури - потоки ускоренных протонов, опасные для космонавтов и электроники;
  • радиозатемнения (Radio Blackouts) - рентгеновское излучение от вспышек, мгновенно ионизирующее ионосферу Земли на освещенной стороне.

Космическая погода влияет не на дождь или снег, а на критически важные технологии. Прогнозы SWPC используют:

Энергетические компании. Сильные бури могут наводить геоиндукционные токи в линиях электропередач, что грозит выходом из строя трансформаторов и масштабными отключениями электроэнергии (как это было в Квебеке в 1989 году).

Авиация. Во время радиационных бурь авиакомпании меняют маршруты трансполярных рейсов, чтобы защитить экипаж и пассажиров от радиации и избежать потери КВ-радиосвязи.

Спутниковые операторы и GPS. Солнечная активность раздувает верхние слои атмосферы, увеличивая торможение низкоорбитальных спутников (в 2022 году из-за этого SpaceX сразу потеряла около 40 аппаратов Starlink). Кроме того, бури вызывают сбои в работе точной GPS-навигации.

НАСА. Для обеспечения безопасности астронавтов на Международной космической станции и во время подготовки лунных миссий "Артемида".

Чтобы обычному человеку или бизнесу было проще понять уровень угрозы, в SWPC разработали пятибалльные шкалы, аналогичные шкалам ураганов или землетрясений:

  • G-шкала (Geomagnetic Storms): от G1 (слабая буря) до G5 (экстремальная буря, способная разрушить энергосети);
  • S-шкала (Solar Radiation): от S1 до S5 для оценки радиационной угрозы;
  • R-шкала (Radio Blackouts): от R1 до R5 для оценки уровня блокировки радиосвязи.

SWPC является официальным гражданским источником предупреждений для США и всего мира. При этом центр работает в тесном сотрудничестве со своими военными коллегами - 557-м метеорологическим крылом Военно-воздушных сил США, обеспечивая совместимость данных для защиты как коммерческих, так и оборонных космических систем.

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