Донесли лично Путину: в ОП рассказали детали предложения о прекращении огня

Буданов предполагает, что террор Киева может приостановиться.

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Буданов подтвердил предложение Украины о прекращении огня / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Что сказал Буданов:

Путину доложили о предложении Украины о прекращении огня

Россия не отреагировала на предложение Украины

Во время визита спецпредставителей Трампа в Украину удары по Киеву могут приостановиться

Украина предложила стране-агрессору России ввести режим прекращения огня. Об этом в комментарии "Суспільному" заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

По его словам, это предложение было доведено лично до кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина. Однако до сих пор реакции со стороны РФ не последовало.

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Буданов отметил, что Украина предложила ввести режим тишины как в отношении ударов по Украине, так и в отношении фронта.

"Но дроны летают, вы все видели", - подчеркнул глава ОП.

Удары по Киеву могут прекратиться

Буданов отметил, что уже завтра, 6 сентября, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны прибыть в Украину. Поэтому, вероятно, РФ не будет наносить удары по Киеву.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Почему РФ хочет сорвать визит представителей Трампа в Киев

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны посетить Киев и Москву, однако Россия пытается сорвать визит американских переговорщиков в Украину.

Аналитики отмечают, что поведение Кремля свидетельствует о нежелании России гарантировать безопасность американской делегации во время её предстоящего визита в Украину.

Режим прекращения огня - что известно

Напомним, Главред писал, что 4 сентября подразделения Сил обороны Украины получили приказ соблюдать перемирие на линии боевого столкновения. Режим тишины на линии боевого столкновения вводился с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября.

Уже утром 5 сентября стало известно, что на фронте продолжаются боевые действия, поскольку российская оккупационная армия не прекращает агрессию против Украины. Украина все еще ожидает ответа от России относительно возможного прекращения огня

Ранее сообщалось, что пока Украина передает США новые предложения по ПВО и предлагает Москве прекратить атаки на гражданские объекты в Черном море, в Кремле заявляют о готовности лишь к американо-российским встречам и категорически отвергают идею прекращения огня.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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