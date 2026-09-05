Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия

Подразделения Сил обороны получили приказ соблюдать режим тишины, сообщают источники.

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Появилось предложение о перемирии между Украиной и РФ / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, УНИАН

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Режим тишины на ЛБС вводится с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября

Украина ожидает ответа от РФ относительно возможного прекращения огня

Соблюдать перемирие на линии боевого столкновения получили приказ подразделения Сил обороны Украины.

Режим тишины на ЛБС вводится с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на истоники в боевых подразделениях, а также в силовом блоке.

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"По данным источников, с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября подразделения Сил обороны получили приказ соблюдать режим тишины", - подчеркивается в сообщении.

"Украина ещё ожидает ответа от России относительно возможного прекращения огня в воздухе на время дипломатических встреч, - добавляет издание РБК-Украина.

В ОП назвали главный рычаг Украины в переговорах

Замглавы Офиса президента Сергей Кислица заявил, что продолжение дальних ударов по России может усилить давление на Кремль и подтолкнуть его к переговорам. По его словам, Киев готов остановить боевые действия по нынешней линии фронта, но не признает оккупированные территории российскими - ни юридически, ни фактически.

Москва, отметил Кислица, по-прежнему требует от Украины признать российский контроль над пятью регионами, что для Киева неприемлемо.

"Если мы будем продолжать делать то, что делаем, нанося удары на большое расстояние, рано или поздно у российского лидера останется только один выбор - сесть за стол переговоров и обсудить, как остановить эту войну", - заявил он.

Предложения о перемиии - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Зеленский ранее заявил, что Путин отказывается вести переговоры даже о временном прекращении огня. По его словам, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры стремятся остановить войну, и Украина рассчитывает на санкции и законопроект Линдси Грэма.

Ранее Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море. В МИД РФ заявили, что никаких официальных предложений о перемирии не получали.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина предлагает перемирие. Россия публично отвергла идею прекращения боевых действий на линии соприкосновения и пообещала усилить удары по логистике.

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Об источнике: Украинская правда Украинская правда - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, которое основал Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредитель издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

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