Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия

Главное:
- Режим тишины на ЛБС вводится с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября
- Украина ожидает ответа от РФ относительно возможного прекращения огня
Соблюдать перемирие на линии боевого столкновения получили приказ подразделения Сил обороны Украины.
Режим тишины на ЛБС вводится с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на истоники в боевых подразделениях, а также в силовом блоке.
"По данным источников, с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября подразделения Сил обороны получили приказ соблюдать режим тишины", - подчеркивается в сообщении.
"Украина ещё ожидает ответа от России относительно возможного прекращения огня в воздухе на время дипломатических встреч, - добавляет издание РБК-Украина.
В ОП назвали главный рычаг Украины в переговорах
Замглавы Офиса президента Сергей Кислица заявил, что продолжение дальних ударов по России может усилить давление на Кремль и подтолкнуть его к переговорам. По его словам, Киев готов остановить боевые действия по нынешней линии фронта, но не признает оккупированные территории российскими - ни юридически, ни фактически.
Москва, отметил Кислица, по-прежнему требует от Украины признать российский контроль над пятью регионами, что для Киева неприемлемо.
"Если мы будем продолжать делать то, что делаем, нанося удары на большое расстояние, рано или поздно у российского лидера останется только один выбор - сесть за стол переговоров и обсудить, как остановить эту войну", - заявил он.
Предложения о перемиии - новости по теме
Как сообщал Главред, президент Зеленский ранее заявил, что Путин отказывается вести переговоры даже о временном прекращении огня. По его словам, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры стремятся остановить войну, и Украина рассчитывает на санкции и законопроект Линдси Грэма.
Ранее Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море. В МИД РФ заявили, что никаких официальных предложений о перемирии не получали.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина предлагает перемирие. Россия публично отвергла идею прекращения боевых действий на линии соприкосновения и пообещала усилить удары по логистике.
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Об источнике: Украинская правда
Украинская правда - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, которое основал Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредитель издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.
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