Лук пролежит свежим до полугода: раскрыт главный секрет идеального хранения

Вы узнаете:
- Ошибка - отправлять луковицы в холодильник вместе с другими овощами
- Оптимальные условия для луковиц - прохладное, сухое и проветриваемое помещение
Лук кажется продуктом, который практически невозможно испортить, однако неправильное место для хранения быстро приводит к неприятным последствиям.
Луковицы начинают становиться мягкими, прорастать или покрываться плесенью. Одна из самых распространенных ошибок - отправлять их в холодильник вместе с другими овощами, пишет Express.
Для целых луковиц холодная и влажная среда холодильника не подходит. Из-за повышенной влажности они быстрее впитывают воду, теряют плотность и начинают портиться. Поэтому хранить неочищенный лук в холодильнике не стоит. Исключение составляют уже очищенные или нарезанные луковицы - для них холодильник, наоборот, необходим.
Луку нужен воздух
Оптимальные условия для целых луковиц - прохладное, сухое и хорошо проветриваемое помещение. Закрытые и тесные шкафчики, где практически отсутствует движение воздуха, подходят хуже.
Хорошая вентиляция особенно важна потому, что лук выделяет влагу. Если она остается внутри упаковки или контейнера, риск появления плесени и гнили возрастает.
Для хранения можно использовать сетчатые мешки или другие емкости, которые обеспечивают свободную циркуляцию воздуха. А вот пластиковые пакеты лучше сразу убрать: они удерживают влагу вокруг луковиц и создают благоприятную среду для плесени.
Почему лук нельзя класть рядом с картофелем
Еще одно важное правило - не хранить лук вместе с картофелем. Соседство этих овощей способно ускорить порчу обоих продуктов: выделяемые ими влага и газы влияют на условия хранения и способствуют более быстрому прорастанию картофеля и ухудшению состояния лука.
С чесноком ситуация другая. Его можно держать рядом с луком, поскольку обоим продуктам подходят примерно одинаковые условия - прохлада, сухость и хорошая вентиляция.
Как хранить лук из магазина
Если лук продается в пластиковом пакете, после покупки его лучше достать из упаковки. Оставлять луковицы в герметичном или плохо проветриваемом пластике на длительный срок не стоит.
Для нескольких дней достаточно положить лук в сухую миску и оставить на кухне, если там нет высокой влажности и сильного нагрева. При необходимости сохранить урожай или большое количество покупного лука на более продолжительный срок лучше выбрать темное, прохладное и сухое место - например, кладовую, погреб или гараж.
Главное условие остается неизменным: целым луковицам нужны сухость и постоянный приток воздуха, а не холод и влажность холодильника.
Смотрите видео - секрет хранения овощей:
В видео автор делится личным способом хранения овощей и свежей зелени, который помогает дольше поддерживать их первоначальное состояние. Он подробно объясняет, как правильно подготовить продукты перед отправкой в холодильник, какие условия создать для них и на что обратить внимание, чтобы они не теряли сочность, не увядали и дольше сохраняли свежий вид.
Метод рассчитан на обычные домашние условия и не требует сложных приспособлений. Автор показывает основные этапы на практике и рассказывает, какие распространенные ошибки при хранении продуктов могут заметно сокращать срок их свежести.
Читайте также:
- Налет и грязь в унитазе исчезнут через 15 минут: две ложки чего следует засыпать
- Тарелки снова будут как новые: одно средство уберет даже старые царапины
- Как правильно мыть руки после нарезки лука, чтобы избавиться от неприятного запаха
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред