Лук пролежит свежим до полугода: раскрыт главный секрет идеального хранения

Для целых луковиц холодная и влажная среда холодильника не подходит.

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Раскрыт способ хранения лука / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Ошибка - отправлять луковицы в холодильник вместе с другими овощами

Оптимальные условия для луковиц - прохладное, сухое и проветриваемое помещение

Лук кажется продуктом, который практически невозможно испортить, однако неправильное место для хранения быстро приводит к неприятным последствиям.

Луковицы начинают становиться мягкими, прорастать или покрываться плесенью. Одна из самых распространенных ошибок - отправлять их в холодильник вместе с другими овощами, пишет Express.

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Для целых луковиц холодная и влажная среда холодильника не подходит. Из-за повышенной влажности они быстрее впитывают воду, теряют плотность и начинают портиться. Поэтому хранить неочищенный лук в холодильнике не стоит. Исключение составляют уже очищенные или нарезанные луковицы - для них холодильник, наоборот, необходим.

Луку нужен воздух

Оптимальные условия для целых луковиц - прохладное, сухое и хорошо проветриваемое помещение. Закрытые и тесные шкафчики, где практически отсутствует движение воздуха, подходят хуже.

Хорошая вентиляция особенно важна потому, что лук выделяет влагу. Если она остается внутри упаковки или контейнера, риск появления плесени и гнили возрастает.

Для хранения можно использовать сетчатые мешки или другие емкости, которые обеспечивают свободную циркуляцию воздуха. А вот пластиковые пакеты лучше сразу убрать: они удерживают влагу вокруг луковиц и создают благоприятную среду для плесени.

Почему лук нельзя класть рядом с картофелем

Еще одно важное правило - не хранить лук вместе с картофелем. Соседство этих овощей способно ускорить порчу обоих продуктов: выделяемые ими влага и газы влияют на условия хранения и способствуют более быстрому прорастанию картофеля и ухудшению состояния лука.

С чесноком ситуация другая. Его можно держать рядом с луком, поскольку обоим продуктам подходят примерно одинаковые условия - прохлада, сухость и хорошая вентиляция.

Как хранить лук из магазина

Если лук продается в пластиковом пакете, после покупки его лучше достать из упаковки. Оставлять луковицы в герметичном или плохо проветриваемом пластике на длительный срок не стоит.

Для нескольких дней достаточно положить лук в сухую миску и оставить на кухне, если там нет высокой влажности и сильного нагрева. При необходимости сохранить урожай или большое количество покупного лука на более продолжительный срок лучше выбрать темное, прохладное и сухое место - например, кладовую, погреб или гараж.

Главное условие остается неизменным: целым луковицам нужны сухость и постоянный приток воздуха, а не холод и влажность холодильника.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - секрет хранения овощей:

В видео автор делится личным способом хранения овощей и свежей зелени, который помогает дольше поддерживать их первоначальное состояние. Он подробно объясняет, как правильно подготовить продукты перед отправкой в холодильник, какие условия создать для них и на что обратить внимание, чтобы они не теряли сочность, не увядали и дольше сохраняли свежий вид.

Метод рассчитан на обычные домашние условия и не требует сложных приспособлений. Автор показывает основные этапы на практике и рассказывает, какие распространенные ошибки при хранении продуктов могут заметно сокращать срок их свежести.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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