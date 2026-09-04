Россия ударила дроном по зданию СБУ в центре Киева, есть раненые: что известно

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Россия атаковала здание СБУ в центре Киева - что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Страна-агрессор Россия нанесла удар дроном по центральному зданию СБУ на Владимирской улице в Киеве. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в заявлении, обнародованном после разговора с и.о. главы СБУ Александром Покладом.

"К сожалению, произошло попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве напротив Софийского собора. Все экстренные службы на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", - сообщил Зеленский.

Отдельно президент заявил, что непосредственной целью беспилотника был кабинет главы СБУ. Он поручил руководству спецслужбы подготовить соответствующие ответные меры.

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"Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании. Я поручил Покладу адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ", - заявил Зеленский.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, уже известно о пяти пострадавших в результате падения вражеского БПЛА в Шевченковском районе Киева, четверо из них госпитализированы. Также в районе возник пожар на крыше нежилого здания.

Обновлено в 17:33: Кличко отметил, что число пострадавших возросло до семи. Шестеро из них госпитализированы и находятся в стационарах городских больниц.

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