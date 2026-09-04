Кому суждено прожить 100 лет: ученые поразили феноменальным открытием

Результаты сразу нескольких исследований указывают на семейную природу исключительного долголетия.

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Раскрыт секрет долголетия / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/TungArt7, Pixabay/Peggychoucair

Вы узнаете:

Для долгожителей наследственность оказалась важнее привычек

Характер тоже может влиять на продолжительность жизни

Люди, чьи родители достигли столетнего возраста, сами могут иметь больше шансов прожить дольше и сохранить хорошее здоровье. К такому выводу пришли исследователи, сравнившие показатели нескольких тысяч взрослых.

Ученые изучили данные более 2300 человек, родители которых были долгожителями, и сопоставили их с результатами примерно 2700 участников, чьи родители умерли до 86 лет. Оказалось, что у первой группы показатели здоровья были заметно лучше, пишет Daily Mail.

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Наследственность оказалась важнее привычек

Преимущество сохранялось даже после учета таких факторов, как курение, алкоголь, питание и физическая активность. У потомков долгожителей вероятность смерти была ниже на 42%, риск сердечно-сосудистых заболеваний - на 33%, а гипертонии - на 32%.

"Долгожители - люди, которые доживают до 100 лет или больше, - дают нам важные представления о том, как выглядит здоровое старение. Мы хотели выяснить, передают ли они своим детям крепкое здоровье и долголетие и, если да, можно ли эти преимущества объяснить здоровыми привычками, или здесь действует что-то более фундаментальное, например генетика", - рассказала ведущая исследовательница доктор София Милман.

По словам ученых, результаты сразу нескольких исследований указывают на семейную природу исключительного долголетия. При этом специалисты подчеркивают: образ жизни по-прежнему имеет значение, однако у членов семей долгожителей могут быть дополнительные биологические преимущества.

"Общая согласованность этих результатов усиливает предположение, что исключительное долголетие передается в семьях. Это не значит, что образ жизни не имеет значения. Но люди из семей, где наблюдается исключительное долголетие, похоже, имеют определенные биологические преимущества, которые помогают им оставаться здоровыми, несмотря на влияние всех факторов окружающей среды и поведения", - отметил доктор Эрик Рид.

Характер тоже может влиять на продолжительность жизни

Другое исследование жителей Сардинии показало, что долгожителей могут объединять не только питание и физическая активность. У людей, достигших 100 лет, исследователи отмечали любознательность, открытость новому, стремление учиться и пробовать незнакомые занятия. Кроме того, они лучше справлялись со стрессом и демонстрировали более высокий уровень эмоциональной компетентности.

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Исследователи считают, что секрет долголетия может заключаться не в способности организма переносить тяжелые болезни, а в том, что они реже возникают.

Согласно результатам анализа, среди людей, достигших столетнего возраста, сердечно-сосудистые заболевания встречаются заметно реже. Инфаркт в прошлом перенесли около 12,5% долгожителей. Для сравнения, среди людей от 80 до 89 лет этот показатель составляет примерно 24%.

Таким образом, ученые предполагают, что продолжительная жизнь может быть связана прежде всего с сохранением крепкого здоровья и меньшей вероятностью развития серьезных хронических заболеваний на протяжении многих лет.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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