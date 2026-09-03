Россия заявила об окружении Сил обороны под Волчанском: в ВСУ впервые отреагировали

"Волчанский котел" в 16-м корпусе назвали информационным пузырём.

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ВСУ опровергли заявления РФ об окружении украинских войск / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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ВСУ опровергли заявления РФ о "Волчанском котле"

За неделю РФ потеряла 278 военных под Волчанском

Российские военные и пропагандистские ресурсы заявили о якобы замыкании "Волчанского котла" после сообщений о захвате нескольких населенных пунктов. В 16-м армейском корпусе ВСУ назвали эти утверждения информационной кампанией РФ и заявили, что потерь позиций на своем участке обороны не допустили. Об этом сообщила пресс-служба корпуса в Facebook.

В ВСУ связывают появление сообщений о якобы окружении украинских подразделений с внутриполитической ситуацией в России. Там считают, что российская сторона пытается создать для собственной аудитории картину успешного наступления.

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"Накануне выборов в Госдуму, на фоне прогрессирующего энергетического кризиса и горящих НПЗ и складов, российская пропаганда судорожно продолжает генерировать медийные победы. Один из показательных примеров - это раздувание информационного пузыря под названием "Волчанский котёл", которое продолжается последние три месяца. Сегодня Минобороны РФ и группировка войск "Север" заявили о захвате населенных пунктов Васильевка, Довжанка, Благодатное и Слизнево, а также о "замыкании Волчанского котла", - говорится в заявлении пресс-службы 16-го армейского корпуса.

Волчанск / Инфографика: Главред

Украинские военные также указали на ситуацию непосредственно на линии боевого столкновения. По их данным, в течение последних шести месяцев на участке ответственности корпуса российским силам не удалось выбить украинские подразделения с позиций.

"Вместе с тем, за последние 6 месяцев в полосе обороны 16 АК потерь позиций не допущено. Силы обороны Украины не только останавливают попытки наступления врага, но и восстановили позиции в районе населенных пунктов Милово и Одрадное", - отмечается в сообщении.

Отдельно в корпусе сообщили о тактике, которую российские подразделения используют в настоящее время. Речь идет о попытках небольших пехотных групп проникать в украинские оборонительные порядки.

"На сегодняшний день противник пытается небольшими группами пехоты проникать вглубь оборонительных порядков подразделений 16-го армейского корпуса. Такие группы своевременно выявляются, по ним наносится огневое поражение. Кто умнее, тот принимает правильное решение и сдается в плен, а остальные - уничтожаются", - сообщили в 16-м армейском корпусе.

Сообщение 16-го армейского корпуса / Скриншот

За последнюю неделю, по данным украинской стороны, российские войска на этом участке потеряли 154 военнослужащих убитыми и 124 ранеными. Также была уничтожена одна реактивная система залпового огня, четыре пушки, 17 единиц специальной и 43 единицы автомобильной техники.

В 16-м армейском корпусе назвали сообщения о "Волчанском котле" продолжением российской информационной кампании и сравнили его с предыдущими заявлениями Москвы о якобы установленном контроле над Купянском и "освобождении" Святогорска.

РФ переносит планы в отношении Донецкой области - какие города остаются целями

Россия вновь не укладывается в собственные сроки наступления в Донецкой области и вынуждена переносить планы по захвату украинских городов. При этом Москва не отказывается от намерения оккупировать весь регион. Об этом сообщил старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной в комментарии 24 Каналу.

"На самом деле они, наверное, уже десяток раз переносили планы по захвату Донецкой области. В частности, сейчас они переносят планы по полной оккупации Константиновки, которую планировали захватить ещё гораздо раньше. Также они планировали выйти к 1 июля к окраинам Краматорска, но у них это не получилось", - пояснил Земляной.

По оценке аналитика, невыполнение предыдущего графика будет означать очередную корректировку сроков российской наступательной кампании. В то же время это не свидетельствует об изменении стратегической цели Москвы.

"И поэтому здесь будет очередной перенос сроков выполнения и реализации их наступательной операции в Донецкой области", - подчеркнул Земляной.

Наибольшее значение для дальнейшего продвижения российских войск имеют два города на севере Донецкой области. Именно на них, по словам аналитика, оккупанты продолжают сосредотачивать основное внимание.

Славянск и Краматорск остаются главными целями российских войск в регионе, отметил Земляной.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, WELT назвал сроки и возможные последствия захвата Донбасса. Аналитики в материале предположили, что захватить Краматорск и Славянск могут попытаться российские войска уже в начале 2027 года. По приведенным оценкам, совокупные потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составляют около 1,4 млн военнослужащих, из которых около 450 тысяч погибли.

ISW сообщили о накоплении сил РФ на ряде направлений и возможной подготовке к новому наступлению. Эксперты отметили, что наращивание сил вблизи Лимана может свидетельствовать о подготовке к усилению наступательных действий.

Аналитики DeepState сообщили о восстановлении контроля ВСУ в районе Западного в Купянском районе и продвижении в лесном массиве к западу от Двуречной. Согласно данным, штурмовики 23-го отдельного штурмового полка продвинулись и зачистили около 2 км² леса.

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Об источнике: 16-й армейский корпус ВСУ 16-й армейский корпус ВСУ - это оперативно-тактическое соединение, имеющее в своем составе механизированные и мотопехотные бригады, а также подразделения артиллерии, боевого и всестороннего обеспечения, а также противовоздушной обороны. В настоящее время 16-й армейский корпус защищает от российских войск почти половину Харьковской области. Корпус был создан 3 марта 2025 года.

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