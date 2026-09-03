Приносят удачу: какие женские и мужские имена носят долгожители

Вы узнаете:
- Какие мужские имена ассоциируются с долголетием
- Какие женские имена оказались среди долгожителей
Имя человека издавна связывают с характером, судьбой и особенностями личности. Некоторые имена считаются особенно счастливыми, а теперь им приписывают еще одну интересную особенность - связь с долголетием.
Главред узнал, что украинская блогерша Mama v temi на своем YouTube-канале рассказала об исследовании американских ученых, которые проанализировали около трех миллионов свидетельств о смерти.
Результаты анализа позволили определить четыре имени, которые носили люди, прожившие дольше всех.
Какие имена носят долгожители
В результате исследования ученые выделили четыре имени. В список попали как мужские, так и женские варианты.
Среди мужчин в исследовании названы два имени - Моисей и Илья. Именно их носители, по словам блогерши, прожили дольше всех. Эти имена имеют древнее происхождение и широко известны в разных культурах.
"Эзотерики, кстати, заявляют, что эти имена обладают очень сильной энергетикой и даже притягивают к своим обладателям удачу, ну и здоровье, соответственно", - рассказала автор видео.
В женской части списка оказались Анны и Марии. Им также приписывают ряд положительных черт характера. Речь идет, в частности, об уравновешенности, трудолюбии, целеустремленности и надежности в отношениях.
Смотрите видео об именах долгожителей:
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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