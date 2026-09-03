Путин заговорил об успехах "СВО": ISW разоблачил диктатора на порции лжи

Что сообщили аналитики:
- Путин необъективно оценивает достижения армии РФ
- Диктатор отреагировал на жалобы о ложных сводках с фронта в России
- Позиция Путина относительно окончания войны в Украине не изменилась
Оккупационная армия страны-агрессора России в августе 2026 года закрепила за собой или захватила около 90,35 квадратных километров на всем театре военных действий - это более чем в пять раз меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Такие данные из открытых источников, по словам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), прямо противоречат заявлениям кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина на пресс-конференции 1 сентября о том, что армия РФ наращивает темпы наступления, а захват Донецкой области идет по плану.
Путин преувеличивает достижения армии РФ
Путин утверждал, что за август российские войска захватили 15 населенных пунктов и 270 квадратных километров в Донецкой области, а также вышли на расстояние от полутора до четырёх километров от восточных окраин Славянска, Краматорска и южной части Дружковки.
Имеющиеся данные эти цифры не подтверждают: аналитики зафиксировали захват 73,14 квадратных километра территории Донецкой области, а также продвижение и проникновение ещё на 104,44 квадратных километра.
Разница между собственными оценками и ситуацией на фронте Путин пытался скрыть демонстрацией осведомленности. Он рассказал, что получает информацию о ходе боев из "различных источников", включая Герасимова и практически все причастные к войне российские разведывательные службы и ведомства, а собственное видение обстановки назвал "вполне объективным".
Эта ремарка прозвучала на фоне нарастающих жалоб российских военных блогеров и военнослужащих на неточную и завышенную отчётность, доходящую до высшего командования.
По оценке ISW, таким образом Путин реагирует на распространенное мнение о том, что оценки российских высокопоставленных чиновников относительно хода боевых действий преувеличены, и в то же время позиционирует себя перед российской публикой как вовлеченного лидера военного времени.
Позиция диктатора относительно окончания войны неизменна
Позицию относительно завершения войны российский президент также подтвердил в неизменном виде. Он отверг идею "замораживания" боевых действий по нынешней линии фронта и дал понять, что согласится лишь на переговоры, наполненные "конкретным содержанием" - то есть на условия, выгодные Москве.
"Российские чиновники неоднократно сигнализировали о незаинтересованности Кремля в мирных переговорах и готовности воевать до тех пор, пока Киев не уступит их требованиям", - добавили аналитики.
Может ли РФ согласиться на мир с Украиной
Главред писал, что, по словам заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны, генерал-майора Вадима Скибицкого, Россия не намерена прекращать войну в Украине до конца 2026 года.
На фронте отсутствуют какие-либо признаки готовности Москвы к прекращению огня, а Генеральный штаб РФ планирует завершить захват Донецкой области за оставшиеся несколько месяцев.
Война в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что государство намерено расширить поддержку украинских предприятий, которые продолжают работать несмотря на российские атаки и имеют критическое значение для страны.
Ранее стало известно, что правительство может уже 3 сентября утвердить изменения в режиме комендантского часа и правилах реагирования на воздушные тревоги. Речь идет не только о продолжительности комендантского часа, но и о правилах передвижения и других ограничениях.
Накануне сообщалось, что российские военные могут усилить атаки на инфраструктуру крупных украинских городов, в частности сосредоточиться на мостах через Днепр в Киеве.
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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.
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