Инсайдер рассказал о "грубейшем поведении" Меган Маркл во время собеседований

Меган Маркл выстраивала персонал, чтобы молча осматривать их.

https://glavred.info/starnews/insayder-rasskazal-o-grubeyshem-povedenii-megan-markl-vo-vremya-sobesedovaniy-10793537.html Ссылка скопирована

Меган Маркл отказали в роли в сериале "Джентльмены" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Кратко:

Что делала Меган с кандидатами

Что говорят инсайдеры

Меган Маркл оказалась в центре обсуждений после появления информации о её якобы жёстких правилах проведения собеседований с кандидатами на работу.

Как пишет Page Six, по данным источников, во время отбора персонала она могла вести себя довольно холодно и отстранённо.

видео дня

Сообщается, что соискателям предлагалось передать резюме и сохранять полное молчание, пока Маркл его изучает, не вступая в разговор и даже избегая зрительного контакта. Такое поведение некоторые сочли грубым и неудобным для кандидатов.

Меган Маркл очень требовательна/ ua.depositphotos.com

Как утверждают инсайдеры, подобный стиль общения со временем стал известен в кругах домашнего персонала и мог повлиять на желание людей работать в её команде.

При этом источники, близкие к герцогине, опровергают подобные обвинения. Они настаивают, что Меган и принц Гарри всегда относились к сотрудникам профессионально и с уважением, а подобные заявления не соответствуют действительности.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, кум певицы Насти Каменских, продюсер Геннадий Витер, поставил под сомнение слухи об отцовстве ребенка, которого якобы ожидает артистка, и заявил, что это, вероятно, не Потап. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

Ранее также в украинских соцсетях разгорелось бурное обсуждение возможного нового визита Анджелины Джоли в Украину. Голливудскую актрису и посла доброй воли ЮНИСЕФ якобы видели сразу в нескольких регионах страны.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред