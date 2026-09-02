Инсайдер рассказал о "грубейшем поведении" Меган Маркл во время собеседований

Кратко:
- Что делала Меган с кандидатами
- Что говорят инсайдеры
Меган Маркл оказалась в центре обсуждений после появления информации о её якобы жёстких правилах проведения собеседований с кандидатами на работу.
Как пишет Page Six, по данным источников, во время отбора персонала она могла вести себя довольно холодно и отстранённо.
Сообщается, что соискателям предлагалось передать резюме и сохранять полное молчание, пока Маркл его изучает, не вступая в разговор и даже избегая зрительного контакта. Такое поведение некоторые сочли грубым и неудобным для кандидатов.
Как утверждают инсайдеры, подобный стиль общения со временем стал известен в кругах домашнего персонала и мог повлиять на желание людей работать в её команде.
При этом источники, близкие к герцогине, опровергают подобные обвинения. Они настаивают, что Меган и принц Гарри всегда относились к сотрудникам профессионально и с уважением, а подобные заявления не соответствуют действительности.
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О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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