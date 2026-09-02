РФ ударила по университету в Киеве прямо во время занятий: что со студентами

Зеленский рассказал первые подробности вражеской атаки.

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Россияне атаковали учебное заведение в Киеве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС Киевской области

Что сообщил Зеленский:

РФ атаковала высшее учебное заведение Киева

При ударе студенты университета находились в укрытии

Мировые лидеры должны усилить давление на РФ из-за воздушного террора Украины

Страна-агрессор Россия атаковала днем 2 сентября Киев. Вражеские "шахеды" нанесли удар по одному из университетов столицы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, россияне атаковали учебное заведение прямо во время занятий. К счастью, 160 студентов находились в укрытии.

видео дня

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия эскалирует войну

Глава государства подчеркнул, что сегодняшние удары по Киеву и другим городам Украины свидетельствуют о том, что мир и влиятельные лидеры мало реагируют на очередную российскую эскалацию ударов.

"Когда в Европе российско-иранские "шахеды" устраивают такой круглосуточный террор, это не может оставаться проблемой только одной нашей страны. Каждый такой удар по украинцам, каждое такое применение "шахедов" и других средств поражения по нашим городам и селам - это фактически отработка Россией тактики, которую они готовят и для других стран, и для других народов. Сейчас нужно действовать. Зло нужно останавливать тогда, когда оно проявило себя", - отметил Зеленский.

Он добавил, что нужны абсолютно четкие и решительные шаги для давления на Россию за это и для помощи Украине. Речь идет, в частности, о ПВО для Украины, санкциях против России и значительной активизации оборонных производств.

Какой университет пострадал в результате атаки

Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко в Facebook сообщил, что сегодня днем ​​Россия нанесла удар по Национальному университету пищевых технологий. Повреждены здания университета. Среди студентов и преподавателей пострадавших нет.

"Спасибо руководству и работникам учебного заведения, которые организовали образовательный процесс с учетом всех рисков безопасности. Только вчера начался новый учебный год. И уже на второй день враг подло атакует университет. Удар по учебному заведению - это всегда больше, чем поврежденные стены или выбитые окна. Это, прежде всего, угроза людям, которые здесь учатся, преподают и работают. Именно поэтому безопасность остается безусловным приоритетом всей системы образования", - подчеркнул он.

Бутенко добавил, что воздушные тревоги и постоянные угрозы обстрелов оказывают непосредственное влияние на организацию обучения. В разных регионах ситуация отличается, поэтому студенты учатся очно, дистанционно или в смешанном формате.

Универсального решения для всей страны, по его словам, быть не может. Органы местного самоуправления вместе с учебными заведениями определяют оптимальный формат обучения, исходя прежде всего из ситуации безопасности на местах.

В Украине могут разделить воздушные тревоги

Главред писал, что по словам исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, многочасовые воздушные тревоги в Украине предлагают разделить на несколько уровней, чтобы ограничения для населения и бизнеса соответствовали реальной степени опасности.

Такой подход, по мнению экономиста, помог бы снизить потери для экономической активности городов. Речь идет прежде всего об различии между ситуацией, когда угроза потенциальна, и моментом, когда опасность уже приближается к конкретной территории. При таком подходе бизнес мог бы более оперативно определять, нужно ли останавливать работу и изменять режим работы персонала.

Удары РФ по столице и Киевщине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 2 сентября россияне атаковали Киев реактивными БПЛА. В Шевченковском районе столицы в результате попадания загорелся шестиэтажный жилой дом.

Ночью 2 сентября в Вишневом Бучанского района Киевской области в результате атаки российского ударного беспилотника разрушены конструкции двух таунхаусов. Также на месте возник пожар.

Вечером 1 сентября в Святошинском районе Киева, по данным мэра, после атаки РФ произошло возгорание на открытой территории вблизи частных жилых домов.

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О персоне: Глеб Вышлинский Глеб Вышлинский - экономист, исполнительный директор Центра экономической стратегии, который возглавляет с момента его создания в мае 2015 года. Имеет более 25 лет опыта в сфере экономического анализа и исследований. В 2003–2015 годах работал в GfK Ukraine, с 2010 года занимал должность заместителя директора компании. Ранее был главным экономистом, директором по публикациям и заместителем директора Международного центра перспективных исследований. Карьеру начинал как экономический журналист и редактор. В 2021–2026 годах возглавлял правление "Общественного телевидения". Также входит в Совет развития "Мистецького арсенала", Наблюдательный совет Фундации DEJURE и правление StateWatch.

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