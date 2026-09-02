Самые богатые села Украины: где они находятся и как выглядят

Некоторые населённые пункты Украины поражают стоимостью земли, недвижимости и архитектурой.

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Блогер рассказал о богатых селах Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Где в Украине находятся самые богатые села и поселки

Чем отличаются Козин, Новые Петровцы и Буки

Какая архитектура впечатляет в Нижней Апше

В Украине есть села и поселки, которые существенно отличаются от привычных населенных пунктов. Стоимость земли и недвижимости здесь может быть чрезвычайно высокой, а частные дома поражают своими масштабами и необычной архитектурой.

Главред узнал, что украинский блогер и учитель истории Максим Шапик на YouTube-канале HistoryByMax рассказал о нескольких населенных пунктах Украины, которые отличаются особым уровнем благосостояния.

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Козин

Козин в Киевской области историк называет абсолютным лидером по стоимости недвижимости и земли в Украине. Исторически популярность этого места начала формироваться еще во времена Советского Союза.

"Еще во времена Союза здесь начали возводить дачи для партийных руководителей. Большинство домов построено на отдельных полуостровах", - отметил блогер.

Как выглядит Козин / фото: скриншот с YouTube

Новые Петровцы

Еще одним известным населенным пунктом в списке стали Новые Петровцы в Киевской области. Именно с этим селом связано Межигорье - бывшая резиденция президента-предателя Украины Виктора Януковича.

Бывший дом пресловутого президента стал одним из самых узнаваемых объектов современной истории Украины.

Как выглядят Новые Петровцы / фото: скриншот с YouTube

Буки

Село Буки в Киевской области учитель истории отмечает по другой причине. Здесь территория бывшей свалки обрела новую жизнь благодаря одному из меценатов.

Вместо заброшенной территории появилось место, которое стало привлекательным для посещения. Этот пример показывает, как частная инициатива может полностью изменить облик отдельной территории.

Как выглядит село Буки / фото: скриншот с YouTube

Нижняя Апша

Нижняя Апша в Закарпатье занимает особое место в рассказе историка. Максим Шапик называет её безусловным лидером и обращает внимание прежде всего на местную архитектуру.

По его словам, привычных одноэтажных домов в селе нет, а каждое здание имеет свой масштаб и характер. Именно необычная застройка выделяет Нижнюю Апшу среди других населенных пунктов Украины.

"Каждый дом (в Нижней Апше - Главред) - это отдельный шедевр архитектуры", - подытожил блогер.

Как выглядит Нижняя Апша / фото: скриншот с YouTube

Смотрите видео о самых богатых селах Украины:

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Об источнике: HistoryByMax HistoryByMax - YouTube-канал украинского блогера и учителя истории Максима Шапика, который рассказывает об интересных фактах из истории Украины. На канал подписано более 13 тысяч пользователей.

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