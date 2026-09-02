Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Двое раненых и сгоревшие склады: РФ нанесла удар по трем районам Киевщины

Анна Ярославская
2 сентября 2026, 09:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ликвидация обстрелов Киевской области продолжается в трех районах.
Последствия атаки на Киевщину 1 сентября 2026
Последствия атаки на Киевщину 1 сентября 2026 / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

О чем сообщил Тимур Ткаченко:

  • Двое жителей области получили осколочные ранения
  • Спасатели ликвидируют пожары на складских объектах
  • Разрушения зафиксированы в Бучанском и Броварском районах

Утром 2 сентября российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. В результате вражеского удара травмированы два человека.

Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, в Бучанском районе мужчина получил осколочное ранение бедра. В Броварском районе женщина - обломочные ранения руки и плеча. Людям оказывают необходимую медицинскую помощь.

видео дня

"Имеются повреждения гражданской инфраструктуры. В Бучанском районе возник пожар складских помещений, также поврежден частный дом. В Броварском районе поврежден частный дом. В Бориспольском районе повреждено складское здание. Спасатели работают на местах и ​​ликвидируют последствия атаки", - рассказал чиновник.

Ткаченко также сообщил, что 1 сентября в результате вражеских атак пострадали три человека, среди них - ребенок.

В Бучанском районе было повреждено складское помещение, три частных дома и четыре автомобиля. В Броварском районе поврежден частный дом.

"Пожары на складских помещениях локализованы. На местах работают спасатели и все службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Продолжаем работать и ликвидировать последствия вражеских атак", - отметил глава ОВА.

Атаки РФ по Киеву и области - новости

Как писал Главред, в ночь на 1 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев и область ракетами и ударными дронами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

По последним данным ГСЧС, в Киеве восемь человек погибли и еще пять пострадали, в том числе трое детей. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилищная застройка столицы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате массированной российской атаки на Украину погибли по меньшей мере 12 человек, среди них гражданин Индии. Еще десятки людей получили ранения.

В Киеве в результате удара по железнодорожному депо погибли семь человек. Также под обстрелами оказались Херсонская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Сумская и Днепровская области.

В ночь на 2 сентября вВишневом Бучанского района Киевской области в результате атаки российского ударного беспилотника разрушены конструкции двух таунхаусов. На месте возник пожар.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Сколько еще продлится шахедный террор РФ: прогноз Буданова

Российская армия может продолжать атаки на Украину с использованием реактивных беспилотников как минимум до парламентских выборов в России, которые состоятся 18–20 сентября. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии Новини.LIVE.

По словам главы ОП, Москва пытается создать для россиян "картинку победы", которую не может подкрепить реальными результатами на поле боя.

"В России приближаются выборы. Им тоже нужно показывать своим избирателям какую-то впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя победы не ощущаются. Как и весь мир не ощущает. Поэтому террор. Они не умеют по-другому. Как минимум, до выборов (будут продолжаться атаки "Шахедов" - Ред.)", - сказал Буданов.

Другие новости:

О персоне: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Киевская область новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве БПЛА атаковали медицинское и учебное заведение: есть пострадавшие

В Киеве БПЛА атаковали медицинское и учебное заведение: есть пострадавшие

11:19Украина
В августе Украина вернула больше территории, чем захватила РФ: в ISW привели цифры

В августе Украина вернула больше территории, чем захватила РФ: в ISW привели цифры

09:56Война
Двое раненых и сгоревшие склады: РФ нанесла удар по трем районам Киевщины

Двое раненых и сгоревшие склады: РФ нанесла удар по трем районам Киевщины

09:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый резко обвалились: курс валют на 2 сентября

Доллар, евро и злотый резко обвалились: курс валют на 2 сентября

Помидоры половинками на зиму покорят из первой банки: рецепт пикантной закрутки

Помидоры половинками на зиму покорят из первой банки: рецепт пикантной закрутки

"Мы готовы сесть за стол переговоров": в Кремле выдвинули новое условие для мира

"Мы готовы сесть за стол переговоров": в Кремле выдвинули новое условие для мира

"Отошел в вечность": умер звезда фильма "В бой идут одни старики"

"Отошел в вечность": умер звезда фильма "В бой идут одни старики"

В ловушке на фронте оказались 2500 оккупантов: где Силы обороны оттеснили врага

В ловушке на фронте оказались 2500 оккупантов: где Силы обороны оттеснили врага

Последние новости

11:19

В Киеве БПЛА атаковали медицинское и учебное заведение: есть пострадавшие

11:18

Лук до весны без погреба — 3 лучших места для длительного хранения

10:56

Как быстро отмыть белые кроссовки от пятен и грязи — простой способ

10:52

Гороскоп на завтра, 3 сентября: Тельцам — трудности, Козерогам — хорошие новости

10:34

Работу Резерв+ восстановили, но есть важный нюанс: что заявили в Минобороны

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
10:34

Бедность и ссоры в доме — 3 места, где не стоит вешать зеркало

10:15

Сытный завтрак из двух яиц: простой рецепт за 25 минут для родителей школьников

09:56

В августе Украина вернула больше территории, чем захватила РФ: в ISW привели цифры

09:41

Двое раненых и сгоревшие склады: РФ нанесла удар по трем районам Киевщины

Реклама
09:33

Стоимость коммуналки вырастет до 50%: когда украинцы почувствуют удар по кошелькам

09:14

Как определить состав почвы по сорнякам: о чем скажут крапива, клевер и лебеда

09:00

Техногенная катастрофа на ЗАЭС наиболее вероятна: Мельник — об угрозе ядерного оружия РФ

08:10

Блокада Ирана сыграла на руку Китаю: Кущ объяснил, как Пекин обыграл СШАмнение

08:08

Украинские атаки пугают Путина: диктатор срочно усилил личную охрану

07:44

Путин запутался в километрах и выдал отступление РФ под Сумами

06:42

Армия РФ ударила по Одессе: повреждена инфраструктура, есть раненыеФото

05:45

Кабачки и огурцы снова начали расти: дачник поделился секретом подкормки для завязиВидео

05:11

Объект зависти всего класса: 5 канцелярских товаров, о которых мечтали школьники в СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на выставке за 42 с

03:47

Как избавиться от неприятного запаха мусора на кухне — что положить на дно ведра

Реклама
03:38

"Шампанское" из бархатцев: необычный рецепт ароматного напитка

02:32

Зачем солить воду при варке яиц: трюк решает распространенную проблему

01:51

Киевщину шестые сутки атакуют БПЛА: разрушены таунхаусы, есть раненая

01:09

Что означают символы I, II и цветок на стиралке: ошибка может испортить стирку

00:02

Путин заговорил о "мире" и приказал наносить удары по энергетике Украины

01 сентября, вторник
23:21

Начало сентября перевернет жизнь трех знаков зодиака к лучшему - кто они

23:04

"Мы предупреждаем": Буданов раскрыл, сколько Украина будет хозяйничать в небе РФ

22:32

Воздушные тревоги планируется разделить на уровни: что предлагают изменить для украинцев

22:14

"Кринж": Андрей Хлывнюк готов отказаться от звания заслуженного артиста

22:10

Тест на IQ: нужно найти рыбку среди кошек за 12 секунд

21:51

Зачем Россия атакует пограничные пункты пропуска: "Флеш" назвал истинную причину

21:34

Постпред РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну

21:12

Киев готовится к отключениям света зимой: 200 тысяч жителей могут переселить

20:57

Украина закрывает воздушное пространство над РФ — Зеленский выдвинул ультиматум Кремлю

20:31

С чем носить футболку осенью: дизайнер назвал 3 умопомрачительных сочетания

20:29

Зачем кладут лавровый лист под подушку перед сном: разгадка вечернего ритуала

20:11

Дроны атаковали аэропорт Лейпцига: в Берлине назвали виновного и приняли меры

20:04

Чего нельзя делать с бархатцами осенью: миллионы дачников допускают ошибкуВидео

20:01

Таро-прогноз на сентябрь 2026: какой знак зодиака ждет крутой поворот судьбыВидео

19:35

Украину атаковали более 100 дронов: в Киеве – взрывы, вспыхнул пожар

Реклама
19:30

Удар по Киеву 1 сентября не был случайным: у Зеленского рассказали, как остановить РФФото

19:20

Почему 2 сентября нельзя жаловаться на судьбу: какой церковный праздник

19:17

Влияние даты рождения: как определить человека, который изменит судьбу

19:10

Кремль готовит решающий рывок на Донбассе: Андрусив предупредил о тяжелой осенимнение

18:54

Осенняя подкормка может погубить сад: 5 ошибок, которых следует избегатьВидео

18:50

Мир может погибнуть к концу 2026 году: одно предсказание уже сбылось

18:49

Крапива появляется в саду не случайно: о чем она сигнализирует

18:48

Чья заветная мечта 100% сбудется: гороскоп Таро на сентябрь 2026Видео

18:15

ВСУ не называют точное число запущенной по Украине баллистики: Игнат назвал причину

18:14

Остров появился и бесследно исчез посреди озера: чем он опасен для людей

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять