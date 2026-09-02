Двое раненых и сгоревшие склады: РФ нанесла удар по трем районам Киевщины

Ликвидация обстрелов Киевской области продолжается в трех районах.

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Последствия атаки на Киевщину 1 сентября 2026 / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

О чем сообщил Тимур Ткаченко:

Двое жителей области получили осколочные ранения

Спасатели ликвидируют пожары на складских объектах

Разрушения зафиксированы в Бучанском и Броварском районах

Утром 2 сентября российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. В результате вражеского удара травмированы два человека.

Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, в Бучанском районе мужчина получил осколочное ранение бедра. В Броварском районе женщина - обломочные ранения руки и плеча. Людям оказывают необходимую медицинскую помощь.

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"Имеются повреждения гражданской инфраструктуры. В Бучанском районе возник пожар складских помещений, также поврежден частный дом. В Броварском районе поврежден частный дом. В Бориспольском районе повреждено складское здание. Спасатели работают на местах и ​​ликвидируют последствия атаки", - рассказал чиновник.

Ткаченко также сообщил, что 1 сентября в результате вражеских атак пострадали три человека, среди них - ребенок.

В Бучанском районе было повреждено складское помещение, три частных дома и четыре автомобиля. В Броварском районе поврежден частный дом.

"Пожары на складских помещениях локализованы. На местах работают спасатели и все службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Продолжаем работать и ликвидировать последствия вражеских атак", - отметил глава ОВА.

Атаки РФ по Киеву и области - новости

Как писал Главред, в ночь на 1 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев и область ракетами и ударными дронами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

По последним данным ГСЧС, в Киеве восемь человек погибли и еще пять пострадали, в том числе трое детей. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилищная застройка столицы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате массированной российской атаки на Украину погибли по меньшей мере 12 человек, среди них гражданин Индии. Еще десятки людей получили ранения.

В Киеве в результате удара по железнодорожному депо погибли семь человек. Также под обстрелами оказались Херсонская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Сумская и Днепровская области.

В ночь на 2 сентября вВишневом Бучанского района Киевской области в результате атаки российского ударного беспилотника разрушены конструкции двух таунхаусов. На месте возник пожар.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Сколько еще продлится шахедный террор РФ: прогноз Буданова

Российская армия может продолжать атаки на Украину с использованием реактивных беспилотников как минимум до парламентских выборов в России, которые состоятся 18–20 сентября. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии Новини.LIVE.

По словам главы ОП, Москва пытается создать для россиян "картинку победы", которую не может подкрепить реальными результатами на поле боя.

"В России приближаются выборы. Им тоже нужно показывать своим избирателям какую-то впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя победы не ощущаются. Как и весь мир не ощущает. Поэтому террор. Они не умеют по-другому. Как минимум, до выборов (будут продолжаться атаки "Шахедов" - Ред.)", - сказал Буданов.

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О персоне: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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