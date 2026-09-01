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РФ прицельно ударила по депо "Укрзализныци" в Киеве: погибли 7 человек

Анна Ярославская
1 сентября 2026, 07:57
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Десятки железнодорожников уцелели благодаря тому, что своевременно прошли в укрытие.
Атака на Киев 1 сентября 2026
​Удар по депо УЗ - баллистическая атака унесла жизни 7 человек / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

  • Ночная баллистическая атака РФ по депо Киева унесла жизни 7 человек
  • Шестеро погибших оказались сотрудниками "Укрзализныци"
  • Спасатели тушат пожары в полностью разрушенном цеху депо

В ночь на 1 сентября страна-агрессор Россия нанесла прицельный баллистический удар по железнодорожному депо и другим железнодорожным объектам в Киеве. В результате атаки погибли семь человек, шестеро из них - работники "Укрзализныци". Об этом сообщил глава УЗ Александр Перцовский в Facebook.

По словам Перцовского, россияне целенаправленно ударили баллистикой именно по железнодорожному депо и другим железнодорожным объектам в столице.

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"Баллистический удар унес жизни 7 человек, из которых 6 – наши сотрудники. 1 коллега в больнице с ранениями – рядом наши, оказывается вся необходимая помощь", - написал Перцовский.

Десятки работников успели спастись в укрытиях - теперь им помогают прийти в себя после пережитого.

Руководитель компании рассказал о масштабных разрушениях: рядом с депо полностью разрушен цех, спасатели до сих пор устраняют ряд возгораний.

На двух перегонах из-за удара временно закрывали движение, затем восстановили.

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Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака РФ по Киеву и области - новости

Как писал Главред, в ночь на 1 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев и область ракетами и ударными дронами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

В Борисполе в результате атаки поврежден 5-этажный жилой дом. На парковке рядом загорелись автомобили. Пожар ликвидирован. Из дома эвакуировали 48 человек.

Известно о 8 пострадавших, среди них - ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в Борисполе повреждено предприятие. Погиб человек. Еще один - травмирован.

По последним данным ГСЧС, в Киеве восемь человек погибли и еще пять пострадали, в том числе трое детей. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилищная застройка столицы.

В Дарницком районе вследствие попадания возник пожар на двух локациях, к сожалению 7 человек погибло и 1 человек в тяжелом состоянии находится в больнице. Пожар ликвидирован. Также по другому адресу в результате взрывной волны пострадали 2 человека, из которых 1 ребенок.

Голосеевский район: попадание в нежилое здание. Пожар ликвидирован на площади 40 кв.м, 1 человек погиб.

Соломенский район: в результате попадания БпЛА в жилой дом произошло частичное разрушение. Пожарные спасли мужчину и деблокировали женщину из-под завалов. Пострадавшие переданы в карету скорой помощи.

В Воздушных силах ВСУ раскрыли новую тактику врага

Россия существенно увеличила использование скоростных реактивных беспилотников во время атак на Украину. Киев остается одним из главных направлений таких ударов. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Заметный рост количества таких целей начался еще в июле. Тогда россияне применили примерно в пять раз больше реактивных дронов, чем месяцем ранее.

По словам Игната, проблема для ПВО заключается прежде всего в скорости и высоте полёта. Отдельные реактивные аппараты могут разгоняться примерно до 600 км/ч и лететь на высоте около 5 км. Из-за этого их не всегда могут сбить мобильные огневые группы и ПЗРК, а часть дронов-перехватчиков просто не обладает достаточной скоростью для преследования таких целей.

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Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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