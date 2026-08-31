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Пригоревший противень больше не проблема: 3 простые смеси с содой растворят старый жир

Дарья Пшеничник
31 августа 2026, 23:04
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Пекарь и менеджер по разработке форм для выпечки объяснили, почему налет на металле влияет не только на вид посуды, но и на вкус блюд и безопасность питания.
противень
Как удалить застарелый пригоревший жир с противней / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

видео дня
  • Чем опасен старый жир на формах для выпечки
  • Какие три смеси растворяют пригоревший налет
  • Почему антипригарное покрытие боится посудомоечной машины

Остатки жира, которые годами накапливаются на противне, пригорают и делают еду опасной - именно это, а не темные пятна на металле, специалисты называют главной причиной регулярной чистки форм для выпечки. Своими методами поделились пекарь и представительница производителя кухонной посуды, сообщает Southern Living.

О рисках для здоровья и вкуса блюд рассказала Дженнифер Бехар, основательница и генеральный директор компании Jennifer's Homemade в Майами.

"Старое масло может прогоркнуть, из-за него еда приобретает неприятный вкус, и в целом это вредно. Начинать с чистой поверхности важно как для безопасности питания, так и для вкуса", - отмечает Бехар.

Налет создает горячие зоны

Второй аргумент - чисто технический и касается качества выпечки. Менеджер по продукту GoodCook Bakeware and Food Storage Мисси Стефаник обращает внимание на физику процесса.

"Остатки выпечки на форме могут создавать неровную поверхность, что приводит к появлению горячих зон и неравномерному нагреву, а это может вызвать подгорание или неравномерное пропекание", - говорит Стефаник.

Отдельно она предупреждает о материале посуды: алюминиевые формы нельзя мыть в посудомоечной машине, для них остается только ручная мойка. Противень с антипригарным слоем теоретически выдерживает машинную мойку, однако агрессивные моющие средства постепенно разрушают покрытие, и форму приходится заменять значительно раньше.

Оптимальным вариантом для долговечности посуды Стефаник считает тёплую воду с моющим средством и вытирание насухо полотенцем, ведь современные покрытия хорошо отпускают остатки пищи и без машины.

Три смеси против пригоревшего слоя

Для глубокой очистки эксперты предлагают три варианта на основе пищевой соды. Первый - паста из половины стакана соды и 2–3 столовых ложек перекиси водорода; если смесь получилась жидкой, перекись добавляют до консистенции зубной пасты.

Второй метод - сода, посыпанная на поверхность, и белый уксус, который наливают или распыляют сверху. Реакция дает пену, которая отрывает грязь от металла. Третий вариант предполагает замену уксуса на средство для мытья посуды, которое наливают непосредственно на соду или предварительно смешивают в емкости.

Во всех трех случаях алгоритм одинаков: ополоснуть противень водой, вытереть насухо, нанести средство, а затем взяться за абразивную губку. Бехар советует не торопиться с механической очисткой.

Выдержка смеси на поверхности не менее 15–20 минут размягчает пригоревшие частицы, после чего форму нужно вымыть под тёплой водой и вытереть чистым полотенцем или бумажными салфетками.

Легкую мойку с моющим средством кондитер рекомендует проводить после каждого использования противня, тогда как полную очистку одним из трёх способов в домашних условиях достаточно проводить раз в несколько месяцев.

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Об источнике: SouthernLiving

SouthernLiving - это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировке домов, садов, а также информацию о культуре и путешествиях по Югу. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входящей в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

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