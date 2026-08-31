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Все больше людей вешают пакет с монетами в воде у двери: для чего

Юрий Берендий
31 августа 2026, 22:55
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Блогер продемонстрировала необычный способ отпугивания мух и ос без использования химических средств.

Все больше людей вешают пакет с монетами в воде у двери: для чего
Пакет с монетами - зачем его вешают у двери / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Зачем вешать пакет с водой от мух
  • Как отпугнуть мух у двери
  • Что сделать, чтобы мухи не залетали в дом

Пакет с водой и несколькими монетами используют как необычный, но популярный способ отпугивания мух и ос. Такое самодельное средство можно разместить у входной двери, на улице или в любой другой зоне, где регулярно появляются насекомые. Блогер и эксперт по лайфхакам Андреа Джин в своём видео на YouTube показала, как сделать такой пакет. По её словам, для этого понадобится обычный пакет с застёжкой, примерно пять-шесть монет, вода и резинка.

видео дня

Для чего вешают пакет с водой у двери и как он работает - выяснял Главред.

Как сделать пакет с монетами от мух

Конструкция получается максимально простой и доступной для каждого. Монеты нужно положить внутрь пакета, наполнить его водой, хорошо закрыть, а затем прочно закрепить резинкой.

"Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы положить монеты в пакет с застежкой, наполненный водой, а затем завязать его резинкой? К концу этого видео вам обязательно захочется попробовать этот лайфхак - для этого понадобится примерно пять-шесть монет", - рассказала Андреа Джин.

По словам блогера, этот способ можно с одинаковой эффективностью применять как в помещении, так и на улице. Больше всего пользы от него она ожидает в тех местах, где хозяева регулярно сталкиваются с нашествием мух и ос.

"Этот небольшой лайфхак можно применять как в доме, так и на улице. Главное - поставить его в том месте, где, как вы подозреваете, могут появляться мухи и осы", - отметила блогер.

Почему пакет с водой и монетами отпугивает мух

Логика этого способа связана не с запахом или химическим составом, а с тем, как естественный свет преломляется и отражается, взаимодействуя с монетами и водой внутри пакета. Именно этим блогерша объясняет специфическую реакцию насекомых на такую конструкцию.

"Глаза мух очень чувствительны к изменениям света, и свет преломляется на монетах именно здесь. Это должно сбить мух с толку, заставляя их улетать", - пояснила эксперт по лайфхакам.

Именно по этой причине подобные пакеты нередко можно увидеть возле открытых летних площадок заведений общественного питания. Блогерша также продемонстрировала действие метода у гаражных ворот, где из-за расположенных рядом мусорных баков регулярно возникала проблема с насекомыми.

Смотрите видео о народных средствах от мух и ос:

Где лучше повесить пакет от насекомых

Правильное расположение имеет решающее значение: конструкцию рекомендуется устанавливать непосредственно там, где насекомые появляются чаще всего. Это могут быть входные двери, окна, зона возле мусорных баков, гараж или открытая беседка возле дома.

"Я поставлю свой мешочек снаружи и через мгновение расскажу, почему это так хорошо работает. Давайте повесим мой мешочек с монетами вот здесь", - сказала Андреа Джин.

Эксперт отмечает, что пакет не обязательно должен быть большим. Его размер можно легко подобрать в зависимости от конкретного места, где планируется его использование.

Чем можно заменить монеты в пакете с водой

Андреа Джин назвала ещё один простой вариант для тех, кто не хочет использовать мелочь. По её словам, подобный оптический принцип можно реализовать с помощью обычной алюминиевой фольги, которую она считает даже более удобной.

"Это также очень хорошо работает с алюминиевой фольгой; на самом деле я предпочитаю алюминиевую фольгу, а не монеты в пакете. Убирать гораздо проще", - отметила блогер.

Кроме того, для эффективной борьбы с мухами она упомянула простые и доступные ароматические продукты, которые обычно есть на каждой кухне.

"Мухи также не любят корицу и мяту, поэтому если у вас есть что-то из этого в шкафчике для специй, попробуйте", - подытожила она.

Отпугиватель мух
Отпугиватель мух / Инфографика: Главред

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О персоне: Андреа Джин

Андреа Джин - ютубер, автор контента и основательница сайта AndreaJeanCleaning.com. На YouTube-канале "Andrea Jean Cleaning" она рассказывает об интересных хитростях и секретах уборки и организации пространства в квартире или доме.

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