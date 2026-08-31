Хранение треснувшей посуды: какие финансовые проблемы привлекают чашки

Посуду издавна связывали с благополучием и семейным согласием - что означает разбитая тарелка и какие традиции существуют в разных странах.

https://glavred.info/primety/zberigannya-trisnutogo-posudu-yaki-finansovi-problemi-prityaguyut-chashki-10792982.html Ссылка скопирована

Приметы о разбитой посуде / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие приметы связаны с разбитой посудой

Почему не стоит держать треснувшие чашки

Как относятся к разбитым тарелкам в мире

Обращение с кухонной утварью издавна связывали с множеством народных примет, призванных защитить дом от финансовых потерь и семейных раздоров. В то время как в Украине некоторые бытовые действия считаются строгим табу, в других странах мира разбитая посуда может быть символом удачи, достатка и крепкой дружбы. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание ТСН, мировые и украинские традиции обращения с посудой существенно различаются.

видео дня

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Украинские поверья и время уборки

Согласно украинским поверьям, бережное обращение с посудой якобы влияет на благополучие семьи:

Посуда со сколами: надщербленные чашки и миски не рекомендуется держать дома, поскольку в народных поверьях считается, что они могут негативно влиять на благосостояние и семейную атмосферу.

надщербленные чашки и миски не рекомендуется держать дома, поскольку в народных поверьях считается, что они могут негативно влиять на благосостояние и семейную атмосферу. Разбитая посуда: случайно разбитая тарелка обычно считается хорошей приметой, однако значение может зависеть от обстоятельств и конкретного поверья.

случайно разбитая тарелка обычно считается хорошей приметой, однако значение может зависеть от обстоятельств и конкретного поверья. Ночная мывка посуды и гости: согласно некоторым народным приметам, мытье посуды ночью может провоцировать ссоры, а если за посуду берется гость, это якобы может "вымыть" счастье из дома.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Как относятся к разбитой посуде в мире

В Дании существует традиция хранить старую посуду, чтобы в канун Нового года разбивать её у дверей друзей и родственников. Считается, что большое количество осколков символизирует крепкую дружбу и популярность.

В Греции разбивание тарелок стало неотъемлемой частью праздничных традиций. Оно ассоциируется с празднованием, радостью и избавлением от негатива.

В то же время в Китае разбитая посуда может иметь иное символическое значение. Особенно осторожно к таким ситуациям относятся во время праздников, поскольку осколки могут ассоциироваться с несчастьем или финансовыми потерями. В некоторых традициях негативное значение пытаются нейтрализовать символическими ритуалами.

Несмотря на различия в верованиях, отношение к посуде в разных культурах демонстрирует общую черту: обычные бытовые предметы часто становятся частью народных традиций, примет и символических обрядов.

Читайте также:

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред