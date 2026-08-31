Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 1 сентября

НБУ резко изменил официальный курс валют на 1 сентября

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Курс валют в Украине на 1 сентября / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой официальный курс доллара установил НБУ

Как изменился курс евро

Сколько стоит польский злотый

Во вторник, 1 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар и евро подешевели по сравнению с предыдущим рабочим днем, так же снизился и курс польского злотого. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 1 сентября установлен на уровне 44,52 грн/долл. Накануне, 31 августа, американская валюта стоила 44,55 грн/долл. Таким образом, доллар подешевел примерно на 3 копейки.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Официальный курс евро на 1 сентября составляет 51,64 грн/евро. Накануне он был на уровне 51,88 грн/евро. Таким образом, европейская валюта подешевела примерно на 24 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,48/44,53 грн/долл., а к евро - 51,60/51,64 грн/евро.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на 1 сентября установлен на уровне 11,93 грн/злотый. 31 августа он стоил 11,96 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел примерно на 3 копейки.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Что будет с курсом валют в сентябре - прогноз эксперта

Резкого скачка курса доллара в Украине в начале сентября не ожидается. По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, доллар будет находиться в пределах 44,6–45,1 грн, а евро - 51–52,5 грн.

По словам эксперта, на межбанковском рынке сохранится высокий спрос со стороны импортеров, который в первую неделю сентября может на 15–20 % превышать предложение. В то же время Нацбанк будет компенсировать дефицит валюты интервенциями.

"Это позволит избежать резких колебаний и удержать курс в относительно прогнозируемых пределах", - отметил Лесовой.

В то же время Лесовой советует украинцам не спешить с покупкой валюты.

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины сообщил о повышении валютных лимитов. Суточный лимит на снятие наличных и месячный лимит на безналичные расчеты повышены до 200 тыс. грн.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал поведение валютного рынка в начале сентября. По его оценкам, курс доллара будет колебаться в пределах 44,7–45,4 грн, а евро - 51,5–53 грн.

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 31 августа. Официальный курс доллара составил 44,55 грн, евро - 51,88 грн, а польского злотого - 11,96 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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