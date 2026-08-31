В Крыму горит военный аэродром: пожар зафиксировали спутники

По данным спутниковых снимков, огонь охватил несколько важных объектов.

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Пожар на аэродроме в Джанкое / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Кратко:

В Джанкое на военном аэродроме вспыхнул пожар

Спутники зафиксировали несколько очагов пожара

Могли пострадать автопарк, склад ГСМ и электроподстанция

На военном аэродроме в оккупированном Джанкое вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил несколько важных объектов. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Пожар произошёл днём, однако спутниковые данные NASA Firms появились только ночью. На снимках зафиксированы несколько очагов пожара на территории военного объекта.

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Аэродромы в Крыму / Инфографика: Главред

По данным мониторинга, пожар мог охватить автопарк, склад горюче-смазочных материалов и расположенную рядом электроподстанцию.

Пожар в Джанкое / Фото: t.me/Crimeanwind

Военный аэродром в Джанкое активно используется российскими войсками, в частности для размещения вертолетов и сил противовоздушной обороны. Масштабы повреждений в настоящее время уточняются.

При каких условиях удары по Крыму могут усилиться - объяснение СБС

Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди в интервью Associated Press рассказал, что Силы беспилотных систем могли бы в семь раз интенсивнее атаковать военные объекты в оккупированном Крыму, если бы западное финансирование поступало без задержек. По его словам, обеспечение подразделения техникой для работы в этом направлении в настоящее время составляет лишь 14% от потребности.

"Проблема заключается в банальной задержке финансирования, которое наши партнеры выделяют, но которое поступает значительно медленнее, чем мы планируем", - отметил Бровди.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Он подчеркнул, что Крым является одним из ключевых направлений для прекращения войны. За последние месяцы СБС, по словам Бровди, уничтожили более 300 единиц российской ПВО, в частности зенитные комплексы, радары и средства РЭБ.

Удары по российским аэродромам - последние новости

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары Сил обороны Украины по объектам противника в глубине территории РФ и назвал их ответом на агрессию. По его словам, был поражен ракетоносец Ту-95МС в Энгельсе, а также НПЗ.

Мониторинговый канал Exilenova+ сообщил о ночных атаках дронов на несколько регионов России. В сообщении говорится о поражении НПЗ в Кирише и пожарах на аэродроме в Ейске.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил об ударе СБС по аэродромам РФ. По данным СБС, поражен ряд объектов на аэродромах в Ейске и Миллерово.

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Об источнике: "Крымский ветер" "Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму. Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также о последствиях атак по объектам оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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