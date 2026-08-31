В Крыму горит военный аэродром: пожар зафиксировали спутники

Кратко:
- В Джанкое на военном аэродроме вспыхнул пожар
- Спутники зафиксировали несколько очагов пожара
- Могли пострадать автопарк, склад ГСМ и электроподстанция
На военном аэродроме в оккупированном Джанкое вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил несколько важных объектов. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".
Пожар произошёл днём, однако спутниковые данные NASA Firms появились только ночью. На снимках зафиксированы несколько очагов пожара на территории военного объекта.
По данным мониторинга, пожар мог охватить автопарк, склад горюче-смазочных материалов и расположенную рядом электроподстанцию.
Военный аэродром в Джанкое активно используется российскими войсками, в частности для размещения вертолетов и сил противовоздушной обороны. Масштабы повреждений в настоящее время уточняются.
При каких условиях удары по Крыму могут усилиться - объяснение СБС
Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди в интервью Associated Press рассказал, что Силы беспилотных систем могли бы в семь раз интенсивнее атаковать военные объекты в оккупированном Крыму, если бы западное финансирование поступало без задержек. По его словам, обеспечение подразделения техникой для работы в этом направлении в настоящее время составляет лишь 14% от потребности.
"Проблема заключается в банальной задержке финансирования, которое наши партнеры выделяют, но которое поступает значительно медленнее, чем мы планируем", - отметил Бровди.
Он подчеркнул, что Крым является одним из ключевых направлений для прекращения войны. За последние месяцы СБС, по словам Бровди, уничтожили более 300 единиц российской ПВО, в частности зенитные комплексы, радары и средства РЭБ.
Удары по российским аэродромам - последние новости
Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары Сил обороны Украины по объектам противника в глубине территории РФ и назвал их ответом на агрессию. По его словам, был поражен ракетоносец Ту-95МС в Энгельсе, а также НПЗ.
Мониторинговый канал Exilenova+ сообщил о ночных атаках дронов на несколько регионов России. В сообщении говорится о поражении НПЗ в Кирише и пожарах на аэродроме в Ейске.
Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил об ударе СБС по аэродромам РФ. По данным СБС, поражен ряд объектов на аэродромах в Ейске и Миллерово.
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Об источнике: "Крымский ветер"
"Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.
Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также о последствиях атак по объектам оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.
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