Защита от гниения и прорастания: как хранить лук в квартире до весны

О чём вы узнаете:
- Как сохранить лук до весны
- Где хранить лук в квартире
- Какую тару выбрать для урожая
Сохранить урожай лука до самой весны можно даже в обычной городской квартире, если обеспечить овощам соответствующие условия. Основные причины быстрого порчи продукта - чрезмерная влажность, высокая температура и недостаточная циркуляция воздуха.
Как сообщает издание zprz.city, для длительного хранения лука необходимо создать условия, максимально приближенные к прохладному, сухому и хорошо вентилируемому помещению.
Подготовка урожая и выбор места
Перед помещением на длительное хранение лук обязательно перебирают, оставляя только сухие, плотные луковицы без повреждений и следов гнили. Поврежденные экземпляры лучше использовать в пищу в первую очередь. Если овощ выращивали самостоятельно, его предварительно хорошо просушивают в сухом, проветриваемом помещении в течение нескольких дней.
Оптимальные места для хранения запасов в квартире - сухая кладовая, кладочка, застекленная лоджия или балкон, если температура там не опускается ниже нуля. В жилых комнатах лук следует держать как можно дальше от батарей отопления, плиты, раковины и прямых солнечных лучей.
Правильная тара и отказ от холодильника
Главное требование к таре - она должна обеспечивать свободную циркуляцию воздуха. Полиэтиленовые пакеты для длительного хранения не подходят, поскольку в них может скапливаться влага, что повышает риск порчи и появления плесени.
- Рекомендуемая тара: картонные коробки с вентиляционными отверстиями, деревянные ящики, плетеные корзины, сетки или тканевые мешки.
- Правило наполнения: не стоит насыпать лук слишком толстым слоем, чтобы воздух мог свободно циркулировать между луковицами.
Видео о том, как хранить лук до весны, можно посмотреть:
Хранить большие запасы лука в холодильнике не рекомендуется из-за влажности и низкой температуры, которые могут негативно повлиять на его качество. Разрезанный или очищенный лук, напротив, нужно хранить в холодильнике в закрытом контейнере и использовать в течение нескольких дней.
Также важно периодически перебирать запасы, чтобы вовремя удалять мягкие, поврежденные или проросшие луковицы. Это поможет предотвратить распространение гнили и дольше сохранить остальной урожай.
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Об источнике: издание zprz.city
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