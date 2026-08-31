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Как уберечь чеснок от порчи: главное условие длительного хранения

Марина Иваненко
31 августа 2026, 13:40
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Как правильно хранить чеснок, чтобы он дольше оставался свежим - лучшее место для целых головок и очищенных зубчиков.
Как хранить чеснок
Как хранить чеснок / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Где лучше хранить целый чеснок
  • Почему чесноку нужна вентиляция
  • Как хранить очищенные зубчики

Чеснок - базовый ингредиент на любой кухне, ведь он придает блюдам насыщенный вкус и аромат. Однако при хранении кулинары часто сталкиваются с неприятной проблемой: под сухой чешуей головки оказывается мягкая, почерневшая или проросшая мякоть. Чтобы чеснок дольше оставался свежим, важно создать для него правильные условия. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Food & Wine, профессиональные повара советуют хранить целый чеснок в специальном керамическом контейнере с вентиляционными отверстиями.

видео дня

Правильные условия для хранения целого чеснока

Основными факторами, которые могут сократить срок хранения чеснока, являются высокая температура, избыток влаги и прямой солнечный свет. Поэтому для него лучше выбирать сухое, прохладное и темное место с хорошей циркуляцией воздуха.

Керамический контейнер с вентиляционными отверстиями помогает защитить головки от света и обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха. Это снижает риск накопления влаги и преждевременной порчи. При надлежащих условиях целый чеснок может храниться несколько месяцев, хотя точный срок зависит от его сорта, состояния и условий хранения.

Еще одно распространенное заблуждение - хранить чеснок вместе с картофелем. Лучше держать эти продукты отдельно, чтобы избежать излишней влаги и ускоренной порчи.

Видео о том, как сохранить чеснок до осени, можно посмотреть здесь:

Что делать с уже очищенным или измельченным чесноком

Для очищенного, разложенного на зубчики или измельченного чеснока действуют другие правила. Его не стоит оставлять при комнатной температуре на длительное время. Очищенные зубчики лучше положить в чистый герметичный контейнер и хранить в холодильнике.

Урожай чеснока
Урожай чеснока / Инфографика: Главред

Измельчённый чеснок также следует как можно быстрее убрать в холодильник и использовать в течение короткого времени. Особенно важно не хранить свежий чеснок в масле при комнатной температуре, поскольку это создаёт благоприятные условия для размножения опасных бактерий.

Чтобы чеснок не передавал свой запах другим продуктам в холодильнике, его следует хранить в хорошо закрытом контейнере.

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Об источнике: Food & Wine

Food & Wine - это американское издание, основанное в 1978 году, которое позиционирует себя как глобальный авторитет в сфере культуры еды и напитков. Оно предлагает более 12 тысяч рецептов, разработанных шеф-поварами и проверенных экспертами, а также публикует материалы о гастрономических трендах, кулинарных путешествиях, винной индустрии и рекомендациях по ресторанам.

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