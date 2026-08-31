Сенсационная находка в недрах Земли: ученые ошеломили загадочным открытием

Ученые изучают внутреннее строение планеты по сейсмическим волнам.

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Раскрыты подробности о внутренней структуре Земли / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Найдены шесть ранее не зафиксированных областей на глубине около 2900 километров

Ученые изучают внутреннее строение планеты по сейсмическим волнам

Исследователи выявили шесть ранее не зафиксированных областей на глубине около 2900 километров - у границы мантии и ядра.

Новые данные также показали, что некоторые известные структуры в этой зоне могут быть намного крупнее, чем предполагалось, пишет Science Alert.

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Поскольку добраться до таких глубин невозможно, ученые изучают внутреннее строение планеты по сейсмическим волнам. Для анализа более двух миллионов записей, связанных почти с 5000 землетрясений, специалисты использовали искусственный интеллект. В итоге удалось обнаружить почти 175 тысяч слабых сейсмических сигналов, которые помогают выявлять скрытые неоднородности.

Происхождение шести новых областей пока остается загадкой. Одна из версий связывает их с древним веществом земной коры, которое в результате движения тектонических плит погрузилось глубоко в мантию. Под воздействием экстремальных температур и давления оно могло изменить структуру и сформировать необычные образования.

Ученые считают, что дальнейшее изучение этих зон поможет лучше понять процессы внутри Земли, включая движение вещества в мантии, формирование магмы и работу тектонических плит.

ВОЗ готовится к худшему сценарию: что известно

Всемирная организация здравоохранения усиливает подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям на фоне роста напряженности между США, Израилем и Ираном.

Как сообщает Politico, специалисты ВОЗ оценивают несколько потенциальных сценариев развития конфликта, в том числе риски, связанные с возможными ударами по объектам ядерной инфраструктуры.

Организация заранее прорабатывает планы реагирования, поскольку дальнейшее обострение может привести к серьезным последствиям для населения, медицинской системы и общей безопасности региона.

Как ранее писал Главред, Европе грозит катастрофическое извержение: что известно об активности супервулкана. Кампи Флегрей, опасный супервулкан в Италии - снова привлекает внимание ученых. Расположенный на западе Неаполя, этот регион, известный как "Горящие поля", в последний раз извергался в 1538 году, но до сих пор остается активным.

Также ранее сообщалось о настоящем гиганте: ученые показали вид самого большого млекопитающего на планете. По мнению многих ученых, самым большим наземным млекопитающим, которое когда-либо существовало, был парацератерий (Paraceratherium) - вымерший носорог.

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Об источнике: Science Alert Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

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