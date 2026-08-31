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Сенсационная находка в недрах Земли: ученые ошеломили загадочным открытием

Алексей Тесля
31 августа 2026, 01:05
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Ученые изучают внутреннее строение планеты по сейсмическим волнам.
космос, планеты, земля
Раскрыты подробности о внутренней структуре Земли / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Найдены шесть ранее не зафиксированных областей на глубине около 2900 километров
  • Ученые изучают внутреннее строение планеты по сейсмическим волнам

Исследователи выявили шесть ранее не зафиксированных областей на глубине около 2900 километров - у границы мантии и ядра.

Новые данные также показали, что некоторые известные структуры в этой зоне могут быть намного крупнее, чем предполагалось, пишет Science Alert.

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Поскольку добраться до таких глубин невозможно, ученые изучают внутреннее строение планеты по сейсмическим волнам. Для анализа более двух миллионов записей, связанных почти с 5000 землетрясений, специалисты использовали искусственный интеллект. В итоге удалось обнаружить почти 175 тысяч слабых сейсмических сигналов, которые помогают выявлять скрытые неоднородности.

Происхождение шести новых областей пока остается загадкой. Одна из версий связывает их с древним веществом земной коры, которое в результате движения тектонических плит погрузилось глубоко в мантию. Под воздействием экстремальных температур и давления оно могло изменить структуру и сформировать необычные образования.

Ученые считают, что дальнейшее изучение этих зон поможет лучше понять процессы внутри Земли, включая движение вещества в мантии, формирование магмы и работу тектонических плит.

ВОЗ готовится к худшему сценарию: что известно

Всемирная организация здравоохранения усиливает подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям на фоне роста напряженности между США, Израилем и Ираном.

Как сообщает Politico, специалисты ВОЗ оценивают несколько потенциальных сценариев развития конфликта, в том числе риски, связанные с возможными ударами по объектам ядерной инфраструктуры.

Организация заранее прорабатывает планы реагирования, поскольку дальнейшее обострение может привести к серьезным последствиям для населения, медицинской системы и общей безопасности региона.

Как ранее писал Главред, Европе грозит катастрофическое извержение: что известно об активности супервулкана. Кампи Флегрей, опасный супервулкан в Италии - снова привлекает внимание ученых. Расположенный на западе Неаполя, этот регион, известный как "Горящие поля", в последний раз извергался в 1538 году, но до сих пор остается активным.

Также ранее сообщалось о настоящем гиганте: ученые показали вид самого большого млекопитающего на планете. По мнению многих ученых, самым большим наземным млекопитающим, которое когда-либо существовало, был парацератерий (Paraceratherium) - вымерший носорог.

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Об источнике: Science Alert

Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

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