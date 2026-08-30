Секрет хрустящего картофеля раскрыт: шеф-повар советует добавить необычный ингредиент

Рассказываем, как приготовить запеченный картофель, чтобы он был золотистым снаружи и нежным внутри.

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Хрустящий картофель в духовке / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как приготовить хрустящий картофель

Какой секретный ингредиент нужно добавить

Запеченный картофель - одно из самых любимых блюд, которое может стать и гарниром, и самостоятельной закуской. Но часто он получается слишком мягким или не имеет той хрустящей корочки, которую мы ожидаем.

Известная шеф-повар Поппи О’Тул поделилась простым кулинарным приёмом, который поможет сделать картофель особенно аппетитным. Об этом пишет Express.

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Как приготовить идеальный запеченный картофель

Сначала картофель нужно нарезать на четвертинки и положить в кастрюлю с холодной сильно подсоленной водой. Варить следует примерно 15 минут - только до мягкости, чтобы он легко прокалывался вилкой, но не рассыпался.

Далее воду сливают, а картофель оставляют на пару ещё на 5–10 минут. Для этого его перекладывают в дуршлаг, ставят над кастрюлей и накрывают кухонным полотенцем. Именно этот этап, по словам Поппи, помогает удалить лишнюю влагу. Чем суше поверхность, тем легче она подрумянится в духовке.

Секретный ингредиент

Пока картофель ещё горячий, его возвращают в кастрюлю или сковороду и добавляют взбитые сливки - примерно полбанки. Лёгкое перемешивание позволяет сливкам растаять и равномерно покрыть кусочки. Только после этого картофель солят.

Сливки выполняют сразу несколько функций: они создают нежную пленку, которая во время запекания карамелизуется, образуя золотистую корочку, а также придают особый вкус и аромат.

Запекание

Противень нужно заранее поставить в духовку, чтобы он хорошо нагрелся. Картофель выкладывают на горячую поверхность и запекают до готовности. Благодаря сливкам он приобретает аппетитный вид и хрустящую текстуру, которую сложно добиться обычным способом.

Смотрите видео о том, как вкусно запечь картошку:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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