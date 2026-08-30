Секрет хрустящего картофеля раскрыт: шеф-повар советует добавить необычный ингредиент

Вы узнаете:
- Как приготовить хрустящий картофель
- Какой секретный ингредиент нужно добавить
Запеченный картофель - одно из самых любимых блюд, которое может стать и гарниром, и самостоятельной закуской. Но часто он получается слишком мягким или не имеет той хрустящей корочки, которую мы ожидаем.
Известная шеф-повар Поппи О’Тул поделилась простым кулинарным приёмом, который поможет сделать картофель особенно аппетитным. Об этом пишет Express.
Как приготовить идеальный запеченный картофель
Сначала картофель нужно нарезать на четвертинки и положить в кастрюлю с холодной сильно подсоленной водой. Варить следует примерно 15 минут - только до мягкости, чтобы он легко прокалывался вилкой, но не рассыпался.
Далее воду сливают, а картофель оставляют на пару ещё на 5–10 минут. Для этого его перекладывают в дуршлаг, ставят над кастрюлей и накрывают кухонным полотенцем. Именно этот этап, по словам Поппи, помогает удалить лишнюю влагу. Чем суше поверхность, тем легче она подрумянится в духовке.
Секретный ингредиент
Пока картофель ещё горячий, его возвращают в кастрюлю или сковороду и добавляют взбитые сливки - примерно полбанки. Лёгкое перемешивание позволяет сливкам растаять и равномерно покрыть кусочки. Только после этого картофель солят.
Сливки выполняют сразу несколько функций: они создают нежную пленку, которая во время запекания карамелизуется, образуя золотистую корочку, а также придают особый вкус и аромат.
Запекание
Противень нужно заранее поставить в духовку, чтобы он хорошо нагрелся. Картофель выкладывают на горячую поверхность и запекают до готовности. Благодаря сливкам он приобретает аппетитный вид и хрустящую текстуру, которую сложно добиться обычным способом.
Смотрите видео о том, как вкусно запечь картошку:
@viktoria__cooking Картофель по-крестьянски ? Очень вкусный, ароматный и хрустящий ? Ингредиенты: - 2 кг картофеля - 2 ч.л. соли - 1 ч.л. чёрного перца - 2 ч.л. сладкой паприки - 1,5 ч.л. сушёного чеснока - 3–4 ст. л. кукурузного крахмала - 3 ст. л. растительного масла Приготовление: ◽️Картофель очень хорошо вымыть и нарезать на 4–6 ломтиков. ◽️Залить кипятком, накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 мин. ◽️После этого картофель очень хорошо просушить бумажным полотенцем. ◽️Добавить соль, перец, сладкую паприку, сушеный чеснок, крахмал, растительное масло и очень хорошо перемешать. ◽️Выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать: 200/30 мин. Это очень вкусно! Обязательно попробуйте? #картофельпо-деревенски#рецепткартофеля#картофельвдуховке#картофельсчесноком#рецепты#рек♬ La foule - Remastered - Édith Piaf
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Об источнике: Express.co.uk
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