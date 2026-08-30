Отбеливатель больше не нужен: какую ошибку совершают при чистке унитаза

Вы узнаете:
- Сначала стоит удалить сухую пыль и мелкий мусор с поверхности
- Затем нанести чистящее средство на внешнюю часть конструкции
- После этого средство наносят внутрь чаши и оставляют на несколько минут
Мытье унитаза станет значительно проще, если перед использованием чистящих средств не приступать сразу к влажной уборке.
Сначала стоит удалить сухую пыль и мелкий мусор с поверхности. Об этом идет речь в материале издания Express.
В противном случае после нанесения средства грязь превратится в неприятную влажную массу, которую будет сложнее убрать.
Для начала рекомендуется пройтись по унитазу и прилегающим поверхностям одноразовой или легко стирающейся салфеткой. Затем нанести чистящее средство на внешнюю часть конструкции, уделяя внимание ручке смыва, стыкам и труднодоступным участкам. Сиденье желательно протереть с обеих сторон.
После этого средство наносят внутрь чаши и оставляют на несколько минут. Особое внимание следует уделить участку под ободком, где часто скапливаются загрязнения.
В завершение унитаз очищают щеткой и смывают средство. Саму щетку необходимо тщательно промыть и при необходимости обработать дезинфицирующим составом.
Перед тем как убрать ее в держатель, важно дать ей полностью высохнуть - это снижает риск появления плесени и размножения бактерий.
Смотрите видео - правила чистки в санузлах:
Для тех, кто не хочет использовать агрессивную бытовую химию, есть простой вариант ухода за плиткой в ванной. В качестве чистящих компонентов предлагают взять два привычных продукта - пищевую соду и лимонную кислоту.
Их сочетание позволяет справляться с повседневными загрязнениями на кафеле и может стать альтернативой готовым средствам с большим количеством химических компонентов. Ингредиенты доступны, стоят недорого и часто используются для более щадящей уборки дома.
Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.
Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.
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Об источнике: Express.co.uk
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