Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Готов отдать сам: Потапа хотят лишить звания заслуженного артиста

Алена Кюпели
30 августа 2026, 15:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
Потап возмутился из-за петиции, которой предлагают лишить его звания заслуженного артиста Украины.
Потап и Настя вернутся на сцену
Потап предлагает отдать свое звание / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских, Потап

Кратко:

  • Какая петиция расстроила Потапа
  • Какой вариант решения проблемы он предлагает

Украинский рэпер Потап, который уехал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, готов отказаться от звания заслуженного артиста Украины.

Артист Алексей Потапенко обиделся из-за петиции, которую зарегистрировали на сайте президента и сделал большой пост на своей странице в Instagram.

видео дня

В частности, петиция посвящена тому, чтобы лишить Потапа звания заслуженного артиста Украины.

Потап возмущается из-за петиции
Потап возмущается из-за петиции / Скриншот

"Если это действительно кому поможет, кого сделает счастливее, приблизит победу или вернет людям веру - я готов. Добровольно отдам. Потому что сегодня нам нужна не охота на ведьм и не поиск очередного артиста, которого можно символически наказать. Нам нужно единство, здравый смысл и понимание, кто наш настоящий враг", - пишет Потап.

Потап также добавляет, что народным артистом якобы он был "задолго до любых указов и удостоверений". "Это звание мне дали люди – концертами, песнями, полными залами, двадцатью годами вместе. Поэтому у меня встречное предложение: "Заслуженный" готов сдать добровольно. В обмен на "Народного". Не вы мне народную любовь давали - не вам ее и забирать", - говорит он.

Потап
Потап готов отдать звание "заслуженного"/ фото: instagram.com, Потап

Отметим, что такие петиции подают сами граждане Украины, читай "народ". Электронная петиция на сайте Президента Украины - это официальное обращение граждан к главе государства, которое можно подать через специальный сайт электронных петиций.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, Потап и Настя опубликовали видеоролик, в котором затронули языковой вопрос и понятие "свободы", чем вызвали мощную волну критики. Контент состоит из двух контрастных частей. В первой артисты предстают в домашней одежде, корчатся и симулируют мучения под надпись на русском языке: "Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском, мы совсем забыли, что существует такое понятие, как…".

Спустя несколько секунд кадр резко меняется: уже в следующей части Потап и Настя улыбаются, танцуют в летних нарядах на роскошной яхте в море, а на экране появляется единственный короткий текст заглавными буквами - "Свобода".

На этот ролик жестко отреагировала Елена Мозговая. Она жестко раскритиковала некогда популярный в Украине дуэт.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Потап новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
СБС устроили ночной погром на аэродромах РФ: уничтожен ряд "жирных" целей врага

СБС устроили ночной погром на аэродромах РФ: уничтожен ряд "жирных" целей врага

15:26Война
Украина испытывает четыре перехватчика для борьбы с реактивными "Шахедами" - Хмара

Украина испытывает четыре перехватчика для борьбы с реактивными "Шахедами" - Хмара

15:25Украина
Ракета РФ убила трёх человек во время забега в память о погибших Героях Украины

Ракета РФ убила трёх человек во время забега в память о погибших Героях Украины

14:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

Где нельзя хранить муку дома — приметы предков о богатстве в доме

Где нельзя хранить муку дома — приметы предков о богатстве в доме

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

Кому карты обещают важный выбор и финансовый рост: прогноз Таро на сентябрь 2026

Кому карты обещают важный выбор и финансовый рост: прогноз Таро на сентябрь 2026

Почему не стоит выбрасывать картонные втулки: 5 гениальных способов применения

Почему не стоит выбрасывать картонные втулки: 5 гениальных способов применения

Последние новости

15:28

Готов отдать сам: Потапа хотят лишить звания заслуженного артиста

15:26

СБС устроили ночной погром на аэродромах РФ: уничтожен ряд "жирных" целей врага

15:25

Украина испытывает четыре перехватчика для борьбы с реактивными "Шахедами" - Хмара

15:10

Где искать грибы в лесу: 3 главных признака, которые гарантируют полную корзину

14:49

Грязь на подошве исчезнет за минуты: простая смесь, которая вернёт белизну

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
14:44

Гороскоп Таро на завтра 31 августа: Ракам - перерыв, Стрельцам - избегать проблем

14:32

Ракета РФ убила трёх человек во время забега в память о погибших Героях Украины

14:14

"Переживаю новый этап": Горовая показала взрослых детей и сделала признание

14:09

"Не хочу играть": Настя Каменских объяснила свою позицию по поводу войны

Реклама
14:04

Как называли детей более 100 лет назад: необычные варианты имен

13:54

Почему лавровый лист портит борщ: какая недорогая специя изменит вкус блюда

13:31

Где категорически нельзя хранить масло: правила, которые сохранят продукт

13:29

"Не уверен, что могу быть с тобой": муж Тодоренко принял решение

13:18

Как удалить жир из решеток газовой плиты без химии за 10 минут

13:15

"Слишком дорого": Денисенко обвинили из-за украшения на красной дорожке

13:05

Китайский гороскоп 31 августа — 6 сентября: Крысам — мир, Тиграм — равновесие

12:58

"Страшно": телеведущий показал последствия атаки на дом родственников под Киевом

12:45

Гороскоп Таро на сентябрь 2026: кому стоит опасаться искушений и манипуляцийВидео

12:43

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности атак РФ

12:19

Как сушить одежду после стирки, чтобы потом её не гладить — лайфхак

Реклама
12:12

Финансовый гороскоп 31 августа — 6 сентября: Козерогам — перемены, Тельцам — успех

11:59

Кремль наращивает диверсии в Европе, пытаясь скрыть неудачи в Украине - WSJ

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 31 августа: Быкам - оптимизм, Лошадям - хлопоты

11:43

Сытный салат на ужин за 7 минут: рецепт очень вкусного блюда из колбасок

11:32

Кого ждет огромный успех и сила: гороскоп Таро на сентябрь 2026 годаВидео

11:19

Сломается в мгновение: 5 вещей, которые категорически нельзя убирать пылесосом

10:59

Россия может готовить новое наступление: в ISW рассказали о скоплении сил

10:57

"Самая большая награда": Федишин высказалась после громкого возмущения мужа

10:52

Армия РФ начала подготовку к массированным ударам по энергетике Украины

10:50

Любовный гороскоп 31 августа – 6 сентября: Стрельцам — равновесие, Рыбам — решение

10:34

Путин может закончить войну, но есть нюанс: Стубб назвал условие для мира

10:32

Растения против негативной энергии: что стоит повесить над дверью для защиты дома

10:20

Изобилие и денежный успех: что карты Таро сулят Овнам в сентябре 2026Видео

09:59

"Волной сбило с ног": известный певец оказался в эпицентре атаки РФ

09:57

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

09:49

Партизаны сорвали снабжение российских войск под Купянском – детали

09:05

Землю накрыл геомагнитный шторм G1: когда закончится магнитная буря

08:48

Почему 31 августа нельзя дарить или принимать подарки: какой церковный праздник

08:35

Дроны долетели до Ленинградской области: в России горят НПЗ и аэродром

08:10

Почему глава ЦРУ срочно летал в Москву: Невзлин объяснил, что задумал Кремльмнение

Реклама
07:54

Встреча Зеленского, Путина и Трампа: в США предложили провести новые переговоры

07:26

Киев содрогался от взрывов: Россия атаковала столицу, есть пострадавшиеФото

05:58

Гороскоп на завтра, 31 августа: Овнам — неожиданности, Стрельцам — перемены

05:11

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

04:39

Почему всё больше людей всегда носят с собой зажим для хлебаВидео

04:04

Зачем брызгать уксус на вилки и ножи: малоизвестный кухонный прием

03:33

Почему не стоит выбрасывать картонные втулки: 5 гениальных способов применения

29 августа, суббота
23:40

Война затянется не на 1 год: экс-посол в США раскрыл худший сценарий

23:32

Что носить девушкам с широкими бедрами: дизайнер назвал стильные приемы

23:18

"Максим свой кокос показывает": Галкин заинтриговал фото на пляже

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять