Готов отдать сам: Потапа хотят лишить звания заслуженного артиста

Потап возмутился из-за петиции, которой предлагают лишить его звания заслуженного артиста Украины.

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Потап предлагает отдать свое звание / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских, Потап

Кратко:

Какая петиция расстроила Потапа

Какой вариант решения проблемы он предлагает

Украинский рэпер Потап, который уехал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, готов отказаться от звания заслуженного артиста Украины.

Артист Алексей Потапенко обиделся из-за петиции, которую зарегистрировали на сайте президента и сделал большой пост на своей странице в Instagram.

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В частности, петиция посвящена тому, чтобы лишить Потапа звания заслуженного артиста Украины.

Потап возмущается из-за петиции / Скриншот

"Если это действительно кому поможет, кого сделает счастливее, приблизит победу или вернет людям веру - я готов. Добровольно отдам. Потому что сегодня нам нужна не охота на ведьм и не поиск очередного артиста, которого можно символически наказать. Нам нужно единство, здравый смысл и понимание, кто наш настоящий враг", - пишет Потап.

Потап также добавляет, что народным артистом якобы он был "задолго до любых указов и удостоверений". "Это звание мне дали люди – концертами, песнями, полными залами, двадцатью годами вместе. Поэтому у меня встречное предложение: "Заслуженный" готов сдать добровольно. В обмен на "Народного". Не вы мне народную любовь давали - не вам ее и забирать", - говорит он.

Потап готов отдать звание "заслуженного"/ фото: instagram.com, Потап

Отметим, что такие петиции подают сами граждане Украины, читай "народ". Электронная петиция на сайте Президента Украины - это официальное обращение граждан к главе государства, которое можно подать через специальный сайт электронных петиций.

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Отметим, как сообщал Главред, Потап и Настя опубликовали видеоролик, в котором затронули языковой вопрос и понятие "свободы", чем вызвали мощную волну критики. Контент состоит из двух контрастных частей. В первой артисты предстают в домашней одежде, корчатся и симулируют мучения под надпись на русском языке: "Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском, мы совсем забыли, что существует такое понятие, как…".

Спустя несколько секунд кадр резко меняется: уже в следующей части Потап и Настя улыбаются, танцуют в летних нарядах на роскошной яхте в море, а на экране появляется единственный короткий текст заглавными буквами - "Свобода".

На этот ролик жестко отреагировала Елена Мозговая. Она жестко раскритиковала некогда популярный в Украине дуэт.

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О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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