"Не уверен, что могу быть с тобой": муж Тодоренко принял решение

Предательница Тодоренко завидует своему мужу Владу Топалову.

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Муж Тодоренко похож на наркомана / Коллаж Главред, фото Instagram/reginatodorenko

Кратко:

Почему Тодоренко завидует своему мужу

Что он ей сказал и какое решение принял

Муж запроданки Регины Тодоренко, которая живет и работает в РФ, несмотря на террористическое вторжение в родную Украину Влад Топалов, пожаловался на трудности и конфликты с женой.

Как пишут российские пропагандисты, Топалов жалуется на свою жену-предательницу, которая якобы постоянно выступает инициатором скандалов."Я принял для себя решение, что я просто всегда не прав. Это очень удобно и очень понятно", - рассуждает российский певец.

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Топалов принял решение / Фото 7Дней

Кроме того, Топалов говорит, что одна из последних ссор случилась из-за зависти Тодоренко. Та рассердилась из-за того, что ее звездный муж отправился заниматься своим здоровьем, принимать холодные ванные. В то же время, сама ведущая осталась дома с тремя детьми.

Тодоренко завидует мужу / Фото Instagram/reginatodorenko

Топалов даже не скрывает, что ради сохранения мира в семье ему приходится задавливать в себе истинные чувства и мысли, а иначе все закончится не лучшим образом. "Я вообще не уверен, что я могу быть с тобой собой", - резюмировал певец.

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О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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