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РФ массированно атакует дронами: в Киеве гремят взрывы, пылает многоэтажка

Алексей Тесля
29 августа 2026, 22:53
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В одном из 12-этажных домов возник пожар - огонь распространился с второго по пятый этажи.
Военные РФ создают
РФ атакует ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22 ОМБр

Главное:

  • В Киеве зафиксировано падение дрона в Оболонском районе
  • В одном из 12-этажных домов возник пожар

Во время очередной атаки беспилотников РФ в Киеве зафиксировано падение дрона в Оболонском районе.

По предварительной информации, беспилотный летательный аппарат упал между жилыми домами, после чего на месте начали работать экстренные службы, сообщил мэр Виталий Кличко.

видео дня

Кроме того, в одном из 12-этажных домов возник пожар. Огонь распространился с второго по пятый этажи, сообщает он.

По его данным, также поступил вызов медиков в Подольском районе после атаки РФ.

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/ Инфографика: Главред

Подробности атаки РФ

Воздушные силы предупреждали о применении Россией реактивных беспилотников и призывали жителей столицы оставаться в укрытиях. В городе также были слышны взрывы.

В ВС предупредили также о том, что в город продолжают залетать реактивные дроны РФ.

Смотрите видео - РФ атакует Киев дронами:

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/ Скриншот

РФ создала крупный запас дронов: в ГУР рассказали о риске новой атаки

Российские войска могли накопить значительный арсенал ударных беспилотников для возможного массированного удара по Украине. По оценке Главного управления разведки Минобороны Украины, на складах РФ находится около 6,2 тысячи дронов семейства "Герань" разных модификаций.

В украинской разведке считают, что такого количества БПЛА достаточно для организации масштабной комбинированной атаки. При этом возможности российского оборонно-промышленного комплекса остаются ограниченными, поэтому поддерживать высокий темп запусков на постоянной основе Россия не может.

Накопленный запас может указывать на подготовку к очередной крупной атаке. Однако ее масштабы и продолжительность будут зависеть от способности российского производства восполнять использованный арсенал.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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